Christina Lindbäck: CSRD är bättre än sitt rykte

Det senaste halvåret har gett Christina Lindbäck en tydlig insikt: det finns fortfarande stora kunskapsluckor om både klimatpåverkan och hållbarhetsrapportering.

– Jag förvånas över att så många ännu inte har grepp om vad som orsakar höga koldioxidutsläpp, och över hur negativt CSRD har mottagits i vissa kretsar. Debatten har varit onyanserad, säger hon.

Christina Lindbäck, som är hållbarhetschef på teknikkoncernen Ahlsell, ser ett stort behov av en gemensam hållbarhetsnomenklatur – likt den som finanssektorn byggt upp under decennier. Hon menar att CSRD och ESRS i grunden är ett viktigt verktyg för att öka både förståelse och jämförbarhet.

– Det går att skala bort detaljer, men huvudsyftet och de stora rapporteringsområdena håller. Vi måste ge hållbarhetsområdet tid att utveckla sina egna definitioner, precis som vi gjort med finansiell rapportering.

Bygger datastöd till kunderna

Det mest utmanande just nu, berättar hon, är Ahlsells Scope 3-utsläpp – särskilt inom inköpta produkter och tjänster, som står för runt 75 procent av bolagets klimatpåverkan.

– Vi har jobbat systematiskt för att hitta affärsnyttan, både för oss och våra kunder och leverantörer. Nu börjar vi kunna erbjuda klimatdata kopplat till våra produkter – ibland specifik, ibland generisk – som stöd för kundernas egen rapportering.

Men för att det på sikt ska gå att göra verkligt hållbara produktval krävs korrekt och jämförbar livscykeldata från leverantörerna. Här hoppas Christina Lindbäck att CSRD, och ökande anslutning till Science Based Targets Initiative, kan fungera som drivkraft.

Affärsnyttan driver utvecklingen – inte bara riskminimering

På frågan om något förändrat hennes syn på hållbarhetsarbete svarar hon nej – men poängterar att affärsnyttan blivit alltmer uppenbar.

– Det är varumärkesstärkande, ger nya affärsmöjligheter och attraherar talanger. Fler företag ser det nu, i stället för att bara fokusera på riskminimering som tidigare.

Inför hösten ligger fokus på interna verktyg för inköpare och säljare, men också på att höja hållbarhetskompetensen brett inom bolaget – och fortsätta ställa krav på leverantörernas data.

– Vi vill att alla på Ahlsell ska uppleva att de har ”the best time of your working life”. Då är kunskap och utveckling avgörande. Det är också en hållbarhetsfråga.

En sommar för tennis, grill och hundlöpning

Och sommaren? Den ska fyllas med vila, tennis, båtliv, grillutmaningar och löpturer med hundarna.

– Att vara ledig utan så mycket planer ger mig massor av energi. Jag vill läsa, utforska skärgården, spela tennis vid sommarhuset och börja springa mer. Jag vill också försöka ta grillandets konst till nya höjder och komponera spännande måltider nu när jag får mer tid. Det ska bli så skönt med ett litet sommarlov.