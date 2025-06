Därför är haven en affärsrisk – och så hanterar du den

1. Undvik skada från början

Planera projekt så att känsliga marina miljöer inte påverkas alls – till exempel genom att undvika buller, ljus och etablering i skyddade områden.

2. Minska påverkan där den inte kan undvikas

Använd renare bränslen, förbättra avfallshantering, minska undervattensbuller och förbättra design för minsta möjliga miljöpåverkan.

3. Återställ och återskapa ekosystem

Investera i restaurering av sjögräsängar, korallrev, mangroveskogar eller andra marina livsmiljöer som bidrar till biologisk mångfald och koldioxidupptag.

4. Transformera affärsmodellen

Integrera havsfrågor i kärnstrategier och styrmodeller. Se över inköpskedjor, redovisning och investeringsprinciper utifrån ett naturpositivt perspektiv.

5. Samarbeta och dela data

Arbeta med forskare, civilsamhälle och myndigheter. Dela miljödata öppet och bidra till gemensamma lösningar – lokalt och globalt.

Källa: WWF (2025), Towards Nature Positive for the Ocean.