C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

Miljöprövning Centerpartiet går nu fram med en egen motion om miljöprövningsmyndigheten och riktar kritik mot regeringen.
– Regeringen pratar väldigt mycket om snabbare tillståndsprocesser. Men det kommer inga förslag, vilket är märkligt, säger Rickard Nordin (C)

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

Regeringens proposition om en ny miljöprövningsmyndighet får nu mothugg från Centerpartiet. Partiet står bakom ambitionen att effektivisera tillståndsprocesserna, men menar att förslaget missar de mest avgörande reformerna.

– Det är ju egentligen huvudpoängen i vår motion. Att genomföra utredningen helt enkelt, säger partiets klimat- och energitalesperson Rickard Nordin.

I sin motion pekar Centerpartiet ut att regeringen endast genomför en begränsad del av Miljötillståndsutredningen och att helhetsgreppet uteblir. Den nya myndigheten föreslås i propositionen i ett första steg ta över uppgifter från länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer, men utan att förändra systemet i grunden .

– Det som är den stora grejen är ju inte själva myndigheten här. Utan det är ju framförallt alla saker i den här utredningen som regeringen inte har tagit med i sin proposition, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet vill i stället att större delar av utredningen genomförs direkt. Det handlar bland annat om förenklingar i hur tillstånd prövas.

– Ett bra exempel är att man ska kunna söka ett ändringstillstånd när man bygger ut en verksamhet, i stället för att söka ett helt nytt tillstånd. Du har ju tillstånd till din verksamhet. Då ska du inte behöva pröva den som om den aldrig har funnits. Det är rätt orimligt.

Skillnaden mellan förslagen handlar enligt Centerpartiet inte bara om omfattning, utan om synen på hur hela systemet ska fungera. Regeringen vill införa myndigheten stegvis, medan Centerpartiet vill se en mer genomgripande reform där fler delar av tillståndsprocessen förändras samtidigt.

I motionen lyfter partiet också behovet av ett mer samlat system, där den nya myndigheten får en tydligare roll och större ansvar än i regeringens modell . Rickard Nordin tycker att det är märkligt att regeringen inte går längre, trots att förslag redan finns framtagna.

– De pratar väldigt mycket om kortare tillståndsprocesser, och det här är ju ett typiskt exempel på när det finns färdiga förslag. Men de lägger regeringen inte fram. Det är oförklarligt för mig faktiskt.

Centerpartiet bedömer också att det finns stöd för en mer långtgående reform i riksdagen.

– Jag upplever att vi har ett bra stöd i oppositionen. Där tror jag att vi kan samlas, säger Rickard Nordin.

juridik Politik Tillstånd
publicerad 30 april 2026
av Jon Röhne

Det senaste

Premium
transport

Så kan hållbara godstransporter skalas upp – från pilotprojekt till fungerande system

2 timmar sedan
Premium
Klimat

3 tips – så minskar du AI:s miljöpåverkan

3 timmar sedan
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

2030-sekretariatet kritiserar regeringens infrastrukturplan

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet lanserar digital rundabordsserie för cirkulär omställning

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Second hand-boomen exploderar – nu samlar Svensk Handel branschen i ny satsning

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

GHG Protocol utser sin första vd – skärper global klimatstyrning

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Uppsalahem minskar vattenförbrukning och mikroplaster i tvättstugor

24 timmar sedan
Premium
transport

Så kan hållbara godstransporter skalas upp – från pilotprojekt till fungerande system

2 timmar sedan
Premium
Klimat

3 tips – så minskar du AI:s miljöpåverkan

3 timmar sedan
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

2030-sekretariatet kritiserar regeringens infrastrukturplan

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet lanserar digital rundabordsserie för cirkulär omställning

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Second hand-boomen exploderar – nu samlar Svensk Handel branschen i ny satsning

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

GHG Protocol utser sin första vd – skärper global klimatstyrning

24 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Uppsalahem minskar vattenförbrukning och mikroplaster i tvättstugor

24 timmar sedan