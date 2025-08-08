Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

För Ulrika Rydén är en av de viktigaste insikterna från våren vikten av att lyssna in – både internt och externt – utan att tappa sikte på det långsiktiga.

– Det händer mycket just nu, och det gäller att ha örat mot rälsen. Men också att behålla fokus på våra mål och föra en god dialog med ledning och styrelse. Det är avgörande för att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Prioritera rätt – och samarbeta smart

Det mest utmanande? Bredden. Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt – vilket kräver tydliga prioriteringar och samarbete över gränser.

– Genom att fokusera på det som gör störst skillnad kan vi hålla tempot och komma framåt. Det gäller både internt och i hela värdekedjan.

Agilitet i en föränderlig tid

Ulrika Rydén ser hur nya regelverk, som omnibusförslaget, påverkat hennes sätt att tänka.

– Det har blivit ännu tydligare hur viktigt det är att arbeta agilt – att kunna ställa om utan att förlora riktningen. Vi måste fortsätta driva omställningen, även när förutsättningarna förändras snabbt.

Med Rise breda perspektiv på hållbarhetsfrågor, från miljö till social hållbarhet, finns goda förutsättningar att identifiera vad som verkligen gör skillnad – även internt.

Höstens fokus: gemensam plan till 2030

Inför hösten är det klimatmålen som gäller.

– Vi behöver en tydlig, gemensam plan för att nå våra klimatmål till 2030. Det är både viktigt och inspirerande att leda det arbetet framåt.

Sommarenergi från tältnatt och livräddarskola

Återhämtningen kommer från enkla sommarstunder: natur, hav, familj – och livräddarskola med yngsta barnet.

– Jag ser också fram emot att cykla på Ven och tälta över natten. Det blir ett litet äventyr med mycket kvalitetstid.