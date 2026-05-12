Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

Klimatanpassning Malmö stad testar en ny form av rådgivning för att hjälpa fastighetsägare att möta ett varmare och blötare klimat. Genom digital vägledning och besök på plats ska bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare få stöd i att hantera skyfall, värmeböljor och behovet av mer grönska.

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare
Therése Ehrnstén. Foto: Adobe Stock/Malmö stad.

Malmö stad är först i Sverige med att erbjuda klimatanpassningsrådgivning till privata fastighetsägare som vill klimatanpassa sina gårdar och fastigheter. Fokus ligger på bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare, som ofta saknar egen expertis i frågorna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

– Vi har fått i uppdrag av nämnden att testa en typ av rådgivning som riktar sig mer mot klimatanpassning och grönska. Behoven är störst hos bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Stora fastighetsbolag har ofta själva den expertisen, säger Therése Ehrnstén på Malmö miljöförvaltning.  

Just nu testar kommunen rådgivningen i ett område där det finns risk för översvämning, låg krontäckning och därmed också större sårbarhet vid värmeböljor.

Tanken är att fastighetsägare både ska kunna få stöd digitalt och på plats. På webben ska det gå att se vilka klimatrisker som finns i ett område och få exempel på möjliga åtgärder. Dessutom ska kommunen kunna komma ut och titta på fastigheten. 

– Vi kan titta på plats, gå igenom riskkartor och analyser tillsammans med fastighetsägaren och diskutera vad de redan har upplevt och visa på möjliga åtgärder, säger Therése Ehrnstén

Rådgivningen kan handla om allt från skyfall och översvämningar till trädplantering, skugga och biologisk mångfald. Kommunen kommer inte att ersätta tekniska utredningar, men kan hjälpa fastighetsägare att förstå vilka steg som krävs för att gå vidare.

– Vill man plantera ett träd kan vi till exempel tipsa om arter som passar bra i området.

Tanken är att rådgivningen ska vara igång efter sommaren. Funktionen ska sedan utvecklas efter hand konstaterar Therése Ehrnstén. 

– Den här funktionen finns inte någon annanstans. Vi tar fram ett koncept nu, och sedan kommer det säkert förändras med tiden.

Fastigheter Klimat Klimatanpassning Miljöarbete
publicerad 12 maj 2026
av Ebba Kulneff

Senaste nytt

Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

45 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

40 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

1 timme sedan
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april

Det senaste

Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

45 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

GFA lanserar färdplan för cirkulär textilindustri i EU

30 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

24 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Agora och RAP planerar sammanslagning

15 minuter sedan
Premium
Vägledning

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

59 minuter sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

1 timme sedan
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

45 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

GFA lanserar färdplan för cirkulär textilindustri i EU

30 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

24 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Agora och RAP planerar sammanslagning

15 minuter sedan
Premium
Vägledning

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

59 minuter sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

1 timme sedan