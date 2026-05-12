Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

– Vi har fått i uppdrag av nämnden att testa en typ av rådgivning som riktar sig mer mot klimatanpassning och grönska. Behoven är störst hos bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Stora fastighetsbolag har ofta själva den expertisen, säger Therése Ehrnstén på Malmö miljöförvaltning.

Just nu testar kommunen rådgivningen i ett område där det finns risk för översvämning, låg krontäckning och därmed också större sårbarhet vid värmeböljor.

Tanken är att fastighetsägare både ska kunna få stöd digitalt och på plats. På webben ska det gå att se vilka klimatrisker som finns i ett område och få exempel på möjliga åtgärder. Dessutom ska kommunen kunna komma ut och titta på fastigheten.

– Vi kan titta på plats, gå igenom riskkartor och analyser tillsammans med fastighetsägaren och diskutera vad de redan har upplevt och visa på möjliga åtgärder, säger Therése Ehrnstén

Rådgivningen kan handla om allt från skyfall och översvämningar till trädplantering, skugga och biologisk mångfald. Kommunen kommer inte att ersätta tekniska utredningar, men kan hjälpa fastighetsägare att förstå vilka steg som krävs för att gå vidare.

– Vill man plantera ett träd kan vi till exempel tipsa om arter som passar bra i området.

Tanken är att rådgivningen ska vara igång efter sommaren. Funktionen ska sedan utvecklas efter hand konstaterar Therése Ehrnstén.

– Den här funktionen finns inte någon annanstans. Vi tar fram ett koncept nu, och sedan kommer det säkert förändras med tiden.