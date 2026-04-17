8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-parlamentet vill stärka Life-programmet men lämnar framtiden öppen

EU-parlamentets budgetutskott har föreslagit fortsatt och ökad finansiering av miljöprogrammet Life inom EU:s kommande långtidsbudget. Utskottet vill avsätta totalt 5,4 miljarder euro till programmet, vilket ses som en viktig signal inför kommande förhandlingar. Samtidigt saknas ett tydligt krav på att behålla Life som ett fristående program, vilket väcker oro för EU:s framtida miljöarbete. Organisationen European Environmental Bureau varnar för att programmets effektivitet kan minska utan en självständig struktur. Frågan om programmets utformning blir central i de fortsatta budgetförhandlingarna mellan EU:s institutioner. EU-parlamentet väntas rösta om förslaget den 28 april.

Flera EU-länder når plastmål långt före tidsplan

Flera EU-länder har redan nått målen för insamling av engångsplast flera år i förväg, enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Redan 2022 uppnådde tio medlemsstater målet för 2025 om att samla in minst 77 procent av plastflaskor, och sex av dessa klarar även målet för 2030 på 90 procent. Bland länderna som ligger längst fram finns Sverige, Danmark och Tyskland, där pantsystem lyfts fram som en avgörande framgångsfaktor. Samtidigt visar rapporten att konsumtionen av engångsplast fortfarande är hög inom EU, med över 524 000 ton matförpackningar och 152 000 ton muggar sålda under 2022. Även plastinnehållande fiskeredskap pekas ut som en fortsatt utmaning, där endast omkring en tredjedel samlas in. EU-kommissionen kommer nu att följa utvecklingen årligen fram till 2030 för att utvärdera effekterna av olika åtgärder.

EU listar 235 energiprojekt för stärkt sammankoppling

EU har presenterat en ny lista med 235 gränsöverskridande energiprojekt för att stärka Europas energiinfrastruktur och omställning till renare energi. Projekten omfattar bland annat elnät, havsbaserad energi, vätgas och koldioxidnät och ersätter den tidigare unionslistan från den 29 april 2026. Satsningen ger projekten snabbare tillståndsprocesser, regulatoriskt stöd och möjlighet till finansiering via Connecting Europe Facility. Totalt rör det sig om 113 projekt inom el och smarta nät samt 100 projekt kopplade till vätgas. Initiativet syftar till att minska flaskhalsar, öka motståndskraften i energisystemet och minska beroendet av fossila bränslen. En ny ansökningsomgång för finansiering väntas öppna i slutet av april 2026.

EU förlänger skattebefrielse för biodrivmedel till 2032

EU-kommissionen har beslutat att förlänga Sveriges statsstödsgodkännande för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2032.

Det nuvarande godkännandet löper ut vid slutet av 2026, och regeringen ansökte därför om en förlängning i september 2025. Enligt regeringen underlättar beslutet arbetet med att ställa om till mer hållbara transporter och minska beroendet av fossila bränslen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen lyfter samtidigt att biodrivmedel är avgörande på kort sikt för att minska utsläppen, särskilt innan elektrifieringen fått fullt genomslag. Den förlängda skattebefrielsen väntas enligt Transportföretagen ge mer långsiktiga och stabila villkor för både producenter och användare av biodrivmedel, vilket bedöms underlätta fortsatta investeringar i omställningen.

Få stadsbor i Europa har nära till grönområden

En ny studie av 862 europeiska städer visar att få stadsbor har god tillgång till grönområden. Endast 13,5 procent av befolkningen uppfyller den så kallade 3-30-300-principen, medan 21 procent helt saknar tillgång enligt kriterierna. Studien har genomförts av EU-kommissionen tillsammans med Köpenhamns universitet och bygger på satellitdata och socioekonomisk statistik. Resultaten visar tydliga skillnader mellan regioner, där norra Europa generellt har bättre tillgång till grönska än södra Europa. Även inom städerna är tillgången ojämnt fördelad, där områden med högre inkomster har mer grönska och närmare till natur. Forskarna pekar på behovet av fler gröna ytor för att stärka livskvalitet, klimatanpassning och jämlik tillgång.

CBAM slår hårt mot Ukrainas stålexport

EU:s nya koldioxidtullar har lett till att europeiska kunder snabbt avbryter beställningar av ukrainskt stål, vilket slår hårt mot landets export. Mekanismen infördes i januari och innebär att importörer betalar avgifter baserade på utsläpp från produktionen, med syfte att minska koldioxidutsläpp och skapa rättvis konkurrens.

Enligt en representant för Ukrainas största stålbolag har beställningar på cirka 300000 ton stål stoppats under årets första kvartal, samtidigt som kostnaderna ökat kraftigt. Följden har blivit nedstängning av en anläggning och minst 3400 förlorade arbetstillfällen. Stålindustrin är central för Ukrainas ekonomi, men alternativa marknader har inte kunnat ersätta bortfallet från EU. Ukrainska bolag efterlyser nu undantag eller stöd för att kunna anpassa sig till de nya reglerna.