Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

SOMMARTANKAR Axfoods hållbarhetschef om matpriser, EU-regelkaos och varför nyfikenhet utan nytta är bästa semesterlyxen.

Åsa Domeij, Axfood. Foto: Pressbild.

För Åsa Domeij har en insikt blivit allt tydligare det senaste halvåret: debatten om mat har fastnat i prisfrågan.

– Fler måste stå upp för att mat måste få kosta. Hur maten produceras är minst lika viktigt som vad den kostar, säger hon.

Navigerar i EU:s regelkaos

EU är pådrivande i hållbarhetsfrågor, men tempot och komplexiteten gör vardagen utmanande.

– Det blir rörigt när färdiga regelverk ändras. Vi försöker jobba koncerngemensamt för att vägleda de som ska hantera frågorna operativt.

En viktig lärdom är att vara med tidigt i EU-processerna – och påverka när det går. Hagainitiativet, där Axfood är medlem, är en viktig plattform för det arbetet.

Mat 2030 och framtidstro i jordbruket

Hösten inleds med lanseringen av rapporten Mat 2030, som innehåller Axfoods livsmedelspolitiska förslag. Därefter väntar arbete med nya klimatåtgärder och hållbar försäljning.

– En utmaning är att bidra till framtidstro i jordbruket, så att det produceras tillräckligt med ekologisk mat, säger Åsa Domeij.

Nyfikenhet som energikälla

På sommaren tar hon sig tid att vara ”spontant nyfiken” – utan krav på nytta.

– Och så är det skönt att vara mer utomhus än när man jobbar, säger hon.

Klimat
publicerad 12 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

