Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

För Åsa Domeij har en insikt blivit allt tydligare det senaste halvåret: debatten om mat har fastnat i prisfrågan.
– Fler måste stå upp för att mat måste få kosta. Hur maten produceras är minst lika viktigt som vad den kostar, säger hon.
Navigerar i EU:s regelkaos
EU är pådrivande i hållbarhetsfrågor, men tempot och komplexiteten gör vardagen utmanande.
– Det blir rörigt när färdiga regelverk ändras. Vi försöker jobba koncerngemensamt för att vägleda de som ska hantera frågorna operativt.
En viktig lärdom är att vara med tidigt i EU-processerna – och påverka när det går. Hagainitiativet, där Axfood är medlem, är en viktig plattform för det arbetet.
Mat 2030 och framtidstro i jordbruket
Hösten inleds med lanseringen av rapporten Mat 2030, som innehåller Axfoods livsmedelspolitiska förslag. Därefter väntar arbete med nya klimatåtgärder och hållbar försäljning.
– En utmaning är att bidra till framtidstro i jordbruket, så att det produceras tillräckligt med ekologisk mat, säger Åsa Domeij.
Nyfikenhet som energikälla
På sommaren tar hon sig tid att vara ”spontant nyfiken” – utan krav på nytta.
– Och så är det skönt att vara mer utomhus än när man jobbar, säger hon.
SOMMARTANKAR
Läs hela artikelserien
Under sommaren bjuder Miljö & Utveckling in hållbarhetschefer att dela med sig av sina tankar. Här kan du läsa hela artikelserien:
8 juli: Andreas Gyllenhammar, Sweco.
9 juli: Christina Lindbäck, Ahlsell.
10 juli: Sandra Roos, Kappahl.
11 juli: Anna Winde, WSP.
14 juli: Pär Larshans, Ragnsells.
15 juli: Marie Baumgart, KPMG.
16 juli: Erik Florman, Akademiska hus.
17 juli: Hanna Novakovi, Nya tunnelbanan.
18 juli: Anna Denell, Vasakronan.
21 juli: Vanessa Butani, Volvo Cars.
22 juli: Henrik Tégner, Afry.
23 juli: Catharina Nordeman, Höganäs.
24 juli: Amanda Tevell, Hifab.
25 juli: Ulf Wikström, Stockholm Exergi.
28 juli: Emilia Högquist, Finansinspektionen.
29 juli: Matilda Jarbin, Scanlog.
30 juli: Filip Elland, Castellum.
31 juli: Anna Celsing, Alfa Laval.
1 augusti: Karin Stenmar, SBAB.
4 augusti: Fanny Sjödin, Skistar.
5 augusti: Petra Hansson, Locum.
6 augusti: Karolina Viksten, Ellevio.
7 augusti: Johanna Bjurskog, Riksbyggen.
8 augusti: Ulrika Rydén, Rise.
11 augusti: Nickie Excellie, Alecta Fastigheter.
12 augusti: Åsa Domeij, Axfood.