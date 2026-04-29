Tobias Eltell tillträder som ny reklamombudsman den 1 augusti, och efterträder Peter Knutsson som nu ska bli generaldirektör för Spelinspektionen. Tobias Eltell kommer från Sveriges tidskrifter och har under sitt yrkesliv arbetat med frågor som rör marknadsföringsrätt, upphovsrätt och tryck- och yttrandefrihet.
Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing
Karriär Tobias Eltell tillträder som ny reklamombudsman i augusti. Han lyfter särskilt riskerna med vilseledande miljöpåståenden – och vad företag behöver tänka på för att undvika att fällas.
– Det känns jätteroligt naturligtvis. Jag har arbetat mycket med egenåtgärder och det systemet ligger mig varmt om hjärtat. Det känns jätteroligt, det är lite av en drömtjänst att arbeta som reklamombudsman med etiska frågor i marknadsföring, säger han till Miljö & Utveckling.
Ett område som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren är så kallad greenwashing – vilseledande eller otydliga miljöpåståenden i marknadsföring. Tobias Eltell beskriver fenomenet som problematiskt, framför allt med hänvisning till konsumenternas beteende.
– Man vet ju att miljöargument i marknadsföring har en väldigt tydlig påverkan på konsumenterna och vilka produkter och tjänster man väljer.
Han menar att detta ställer höga krav på annonsörer.
– Det är superviktigt, det är också därför vi har ett omfattande regelverk i ICC:s grundregler, samt Green Claims Directive. Jag tror att fler och fler beaktar miljöaspekterna idag. Det är jätteviktigt att hålla en hög etisk nivå i miljömarknadsföring, säger han.
Har du något tips till våra läsare, hur ska man undvika att bli fälld för greenwashing?
– Jag tycker man ska vara noga med vederhäftigheten. Men jag tycker man ska tänka en extra gång på vad man säger, och framför allt om man kan styrka och bevisa det man säger? Det är väldigt viktigt.
Han hänvisar till att brister i bevisning ofta ligger bakom fällningar.
– Att man tar ett extra varv innan man sjösätter en marknadsföringskampanj, helt enkelt, säger han.