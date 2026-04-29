Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

Karriär Tobias Eltell tillträder som ny reklamombudsman i augusti. Han lyfter särskilt riskerna med vilseledande miljöpåståenden – och vad företag behöver tänka på för att undvika att fällas.

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing
Tobias Eltell. Foto: press / Adobe Stock

Tobias Eltell tillträder som ny reklamombudsman den 1 augusti, och efterträder Peter Knutsson som nu ska bli generaldirektör för Spelinspektionen. Tobias Eltell kommer från Sveriges tidskrifter och har under sitt yrkesliv arbetat med frågor som rör marknadsföringsrätt, upphovsrätt och tryck- och yttrandefrihet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

– Det känns jätteroligt naturligtvis. Jag har arbetat mycket med egenåtgärder och det systemet ligger mig varmt om hjärtat. Det känns jätteroligt, det är lite av en drömtjänst att arbeta som reklamombudsman med etiska frågor i marknadsföring, säger han till Miljö & Utveckling.

Ett område som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren är så kallad greenwashing – vilseledande eller otydliga miljöpåståenden i marknadsföring. Tobias Eltell beskriver fenomenet som problematiskt, framför allt med hänvisning till konsumenternas beteende.

– Man vet ju att miljöargument i marknadsföring har en väldigt tydlig påverkan på konsumenterna och vilka produkter och tjänster man väljer.

Han menar att detta ställer höga krav på annonsörer.

– Det är superviktigt, det är också därför vi har ett omfattande regelverk i ICC:s grundregler, samt Green Claims Directive. Jag tror att fler och fler beaktar miljöaspekterna idag. Det är jätteviktigt att hålla en hög etisk nivå i miljömarknadsföring, säger han.

Har du något tips till våra läsare, hur ska man undvika att bli fälld för greenwashing?

– Jag tycker man ska vara noga med vederhäftigheten. Men jag tycker man ska tänka en extra gång på vad man säger, och framför allt om man kan styrka och bevisa det man säger? Det är väldigt viktigt.

Han hänvisar till att brister i bevisning ofta ligger bakom fällningar.

– Att man tar ett extra varv innan man sjösätter en marknadsföringskampanj, helt enkelt, säger han.

Karriär Klimat Kommunikation
publicerad 29 april 2026
av Ellen Sundström

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

