Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

Ett område som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren är så kallad greenwashing – vilseledande eller otydliga miljöpåståenden i marknadsföring. Tobias Eltell beskriver fenomenet som problematiskt, framför allt med hänvisning till konsumenternas beteende.

– Man vet ju att miljöargument i marknadsföring har en väldigt tydlig påverkan på konsumenterna och vilka produkter och tjänster man väljer.

Han menar att detta ställer höga krav på annonsörer.

– Det är superviktigt, det är också därför vi har ett omfattande regelverk i ICC:s grundregler, samt Green Claims Directive. Jag tror att fler och fler beaktar miljöaspekterna idag. Det är jätteviktigt att hålla en hög etisk nivå i miljömarknadsföring, säger han.

Har du något tips till våra läsare, hur ska man undvika att bli fälld för greenwashing?

– Jag tycker man ska vara noga med vederhäftigheten. Men jag tycker man ska tänka en extra gång på vad man säger, och framför allt om man kan styrka och bevisa det man säger? Det är väldigt viktigt.

Han hänvisar till att brister i bevisning ofta ligger bakom fällningar.

– Att man tar ett extra varv innan man sjösätter en marknadsföringskampanj, helt enkelt, säger han.