EU-parlamentet kräver åtgärder för Östersjön

Förslaget innehåller bland annat krav på större säkerhetsmarginaler i fisket och åtgärder för att bygga upp svaga bestånd av sill och skarpsill. Åtgärderna kopplas både till havsmiljön och till möjligheten att bevara kust- och småskaligt fiske på lång sikt.

Förslaget tar även upp begränsningar av verksamheter i marina skyddade områden och starkare skydd för arter som säl och europeisk ål. Enligt WWF visar beslutet att EU-parlamentet ser allvaret i Östersjöns situation. Organisationen pekar på kollapsade fiskbestånd, övergödning, klimatpåverkan och algblomningar som centrala problem.