EU-parlamentet röstade under torsdagen för ett förslag med krav på skärpta åtgärder för Östersjöns havsmiljö. Förslaget har tagits fram inom EU-parlamentets fiskeriutskott med Isabella Lövin (MP) som huvudförfattare och fick stöd med 337 röster för, 178 röster emot och 44 nedlagda röster.
EU-parlamentet kräver åtgärder för Östersjön
Förslaget innehåller bland annat krav på större säkerhetsmarginaler i fisket och åtgärder för att bygga upp svaga bestånd av sill och skarpsill. Åtgärderna kopplas både till havsmiljön och till möjligheten att bevara kust- och småskaligt fiske på lång sikt.
Förslaget tar även upp begränsningar av verksamheter i marina skyddade områden och starkare skydd för arter som säl och europeisk ål. Enligt WWF visar beslutet att EU-parlamentet ser allvaret i Östersjöns situation. Organisationen pekar på kollapsade fiskbestånd, övergödning, klimatpåverkan och algblomningar som centrala problem.