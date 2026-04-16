Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

– Vi i Mistras team har lagt en stabil strategisk grund med tydliga värderingar och en klar målbild. Det gör att vi står stadigt och kan ta nästa steg med fullt fokus på genomförande och fortsatt utveckling. Miljöstrategisk forskning är avgörande för samhällets utveckling och Sveriges konkurrenskraft. Mistra har ett oerhört viktigt uppdrag, säger Maria Khorsand.

Maria Khorsand har tidigare varit vd för SOS Alarm och dessförinnan vd för SP, som senare blev en del av Rise. Hon har även en bakgrund inom Ericsson där hon bland annat arbetade med utvecklingen av bluetooth. Utöver vd-rollen har hon flera styrelseuppdrag, bland annat i Statens väg- och transportforskningsinstitut och Sjöräddningssällskapet.

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, finansierar tvärvetenskaplig forskning med fokus på hållbar utveckling. Verksamheten bygger på samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer, med målet att bidra till lösningar på samhällsutmaningar och stärka svensk konkurrenskraft.