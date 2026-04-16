Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

Karriär Maria Khorsand får nu permanent förtroende att leda en av Sveriges tyngre forskningsfinansiärer inom hållbar utveckling. Nu väntar nästa fas: att omsätta strategin i konkret genomförande.

Maria Khorsand tillträder som ordinarie vd för forskningsfinansiären Mistra från den 1 april 2026. Hon har haft rollen som tillförordnad vd sedan maj 2025.

I sin nya roll ska hon leda arbetet med att genomföra Mistras strategi, som fokuserar på kapital för tillväxt, forskningssatsningar, kvalitet och ledarskap.

– Vi i Mistras team har lagt en stabil strategisk grund med tydliga värderingar och en klar målbild. Det gör att vi står stadigt och kan ta nästa steg med fullt fokus på genomförande och fortsatt utveckling. Miljöstrategisk forskning är avgörande för samhällets utveckling och Sveriges konkurrenskraft. Mistra har ett oerhört viktigt uppdrag, säger Maria Khorsand.

Maria Khorsand har tidigare varit vd för SOS Alarm och dessförinnan vd för SP, som senare blev en del av Rise. Hon har även en bakgrund inom Ericsson där hon bland annat arbetade med utvecklingen av bluetooth. Utöver vd-rollen har hon flera styrelseuppdrag, bland annat i Statens väg- och transportforskningsinstitut och Sjöräddningssällskapet.

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, finansierar tvärvetenskaplig forskning med fokus på hållbar utveckling. Verksamheten bygger på samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer, med målet att bidra till lösningar på samhällsutmaningar och stärka svensk konkurrenskraft.

Forskning Hållbart Samhällsbyggande Karriär
publicerad 16 april 2026
av Jon Röhne

