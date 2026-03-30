Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

Regelverket består i praktiken av två delar: ett förbud mot att förstöra vissa produkter och ett bredare krav på att redovisa hur osålda varor hanteras.

– Dels är det förbudet mot förstörelse och det gäller bara för textil och skor. Det gäller för stora företag från och med i sommar. Sen finns det även informationskravet. Det är mycket bredare, säger Christina Jonsson, handläggare på resurseffektivitetsenheten, Naturvårdsverket.

Det första företagen behöver göra är att skaffa kontroll över sina flöden. De måste veta vilka produkter som inte säljs, hur stora mängder det handlar om och vad som händer med dem när de lämnar lagret. Det räcker inte att veta att produkter kasseras, företag behöver också förstå varför.

– Man behöver ha koll på produkter som blir avfall av sådant som inte är sålt. Och vad händer med de här osålda produkterna? Går de till förbränning eller vilken typ av avfallshantering?, säger Christina Jonsson.

Nästa steg är att förändra hanteringen. Produkter ska i första hand inte bli avfall alls. Företag förväntas i stället arbeta för att varor används, till exempel genom återanvändning, rekonditionering eller återtillverkning. Först när sådana alternativ inte är möjliga blir annan avfallshantering aktuell. Att förbereda produkter för återanvändning räknas inte som förstörelse, medan exempelvis förbränning eller deponi gör det.

Det här måste företag göra

Företag behöver också kunna visa vad de gör. Det innebär att de ska redovisa hur mycket osålda produkter som kasseras, varför det sker och hur produkterna tas om hand. Redovisningen ska även visa hur stor andel som går till återanvändning, materialåtervinning eller annan behandling, samt vilka åtgärder som redan har genomförts och planeras för att minska kassationen framöver. Uppgifterna ska följas upp årligen och offentliggöras öppet.

Redovisningen gäller alla konsumentprodukter, inte bara kläder och skor, och ska göras på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Samtidigt gäller ett tydligt ansvar. Reglerna gäller ekonomiska aktörer och kan inte kringgås genom att låta någon annan förstöra produkterna. Ansvaret ligger kvar hos den som sätter produkterna på marknaden.

Det finns dock undantag där osålda produkter ändå får förstöras. Det gäller till exempel om varor blivit ohygieniska, skadade eller inte uppfyller säkerhetskrav på grund av fel i produktionen. Även immaterialrättsliga skäl kan ligga bakom. I sådana fall får produkter förstöras, men bara om företaget kan visa att ett giltigt undantag finns.

Det som lyfts fram som viktigast för företagen just nu är att förändra arbetssättet bakom hanteringen.

– Det viktiga är att man börjar tänka efter. Varför blir de här osålda produkterna avfall? Det övergripande i förordningen är att man ska vidta åtgärder så att de inte blir förstörda – att de i stället används, säger Christina Jonsson.

Läs Naturvårdsverkets vägledning här.