Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

EU Företag ska förebygga att osålda konsumentprodukter förstörs, ha kontroll över vad som kasseras och redovisa hur varorna hanteras – med fokus på återanvändning framför avfall, enligt en ny vägledning från Naturvårdsverket.

EU har infört nya regler som från den 19 juli 2026 förbjuder stora företag att förstöra osålda kläder och skor, samtidigt som företag måste redovisa hur osålda produkter hanteras. Naturvårdsverket har nu tagit fram en ny vägledning för att förtydliga hur reglerna ska följas i praktiken.

Regelverket består i praktiken av två delar: ett förbud mot att förstöra vissa produkter och ett bredare krav på att redovisa hur osålda varor hanteras.

– Dels är det förbudet mot förstörelse och det gäller bara för textil och skor. Det gäller för stora företag från och med i sommar. Sen finns det även informationskravet. Det är mycket bredare, säger Christina Jonsson, handläggare på resurseffektivitetsenheten, Naturvårdsverket.

Det första företagen behöver göra är att skaffa kontroll över sina flöden. De måste veta vilka produkter som inte säljs, hur stora mängder det handlar om och vad som händer med dem när de lämnar lagret. Det räcker inte att veta att produkter kasseras, företag behöver också förstå varför.

– Man behöver ha koll på produkter som blir avfall av sådant som inte är sålt. Och vad händer med de här osålda produkterna? Går de till förbränning eller vilken typ av avfallshantering?, säger Christina Jonsson.

Nästa steg är att förändra hanteringen. Produkter ska i första hand inte bli avfall alls. Företag förväntas i stället arbeta för att varor används, till exempel genom återanvändning, rekonditionering eller återtillverkning. Först när sådana alternativ inte är möjliga blir annan avfallshantering aktuell. Att förbereda produkter för återanvändning räknas inte som förstörelse, medan exempelvis förbränning eller deponi gör det.

Det här måste företag göra

Företag behöver också kunna visa vad de gör. Det innebär att de ska redovisa hur mycket osålda produkter som kasseras, varför det sker och hur produkterna tas om hand. Redovisningen ska även visa hur stor andel som går till återanvändning, materialåtervinning eller annan behandling, samt vilka åtgärder som redan har genomförts och planeras för att minska kassationen framöver. Uppgifterna ska följas upp årligen och offentliggöras öppet.

Redovisningen gäller alla konsumentprodukter, inte bara kläder och skor, och ska göras på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Samtidigt gäller ett tydligt ansvar. Reglerna gäller ekonomiska aktörer och kan inte kringgås genom att låta någon annan förstöra produkterna. Ansvaret ligger kvar hos den som sätter produkterna på marknaden.

Det finns dock undantag där osålda produkter ändå får förstöras. Det gäller till exempel om varor blivit ohygieniska, skadade eller inte uppfyller säkerhetskrav på grund av fel i produktionen. Även immaterialrättsliga skäl kan ligga bakom. I sådana fall får produkter förstöras, men bara om företaget kan visa att ett giltigt undantag finns.

Det som lyfts fram som viktigast för företagen just nu är att förändra arbetssättet bakom hanteringen.

– Det viktiga är att man börjar tänka efter. Varför blir de här osålda produkterna avfall? Det övergripande i förordningen är att man ska vidta åtgärder så att de inte blir förstörda – att de i stället används, säger Christina Jonsson.

Läs Naturvårdsverkets vägledning här.

Fakta

Viktiga datum

Förbud mot förstörelse
Ekodesignförordningen förbjuder att osålda kläder, tillbehör och skor förstörs.

19 juli 2026
Förbudet börjar gälla för stora företag.

19 juli 2030
Förbudet börjar gälla för medelstora företag.
Små företag och mikroföretag undantas.

19 juli 2027
EU-kommissionen ska första gången sammanställa data om förstörda osålda produkter.

Därefter var 36:e månad
Uppföljning ska göras regelbundet och delas upp per produktgrupp och miljöpåverkan.

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

GRI öppnar konsultation om skärpta standarder för miljöföroreningar

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Rapport: Brister i mänskliga rättigheter påverkar klimatomställningen

2 timmar sedan
Premium
EU

Så påverkar nya ETS – detta måste företag göra nu

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars
Premium
Klimat

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

11 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

Så påverkar nya ETS – detta måste företag göra nu

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 mars
Premium
EU-svepet

7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 mars
Premium
Internationellt

USA:s reträtt från klimatsamarbeten – så påverkas svenska företag

20 mars
Premium
Krönika

Nu är goda råd billiga – Klimatpolitiska Rådets rapport Goldmann-granskad

19 mars
Karriär

Till avdelningen
Dagens M&U

Nya ledamöter ska stärka arbetet med cirkulär ekonomi

22 timmar sedan
Premium
Karriär

Lista: Här är jobben som vinner – och försvinner – i omställningen

30 mars
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari

Det senaste

Premium
Dagens M&U

GRI öppnar konsultation om skärpta standarder för miljöföroreningar

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Rapport: Brister i mänskliga rättigheter påverkar klimatomställningen

2 timmar sedan
Premium
EU

Så påverkar nya ETS – detta måste företag göra nu

2 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Guide: Så tillämpar du EU:s nya förpackningsregler

2 timmar sedan
Premium
Certifiering

Nu kommer könsmedvetna standarder: ”Inte en politisk fråga”

3 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

Mänskliga rättigheter påverkar klimatomställningen – här är bristerna i Sverige

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Öppet index gör social hållbarhet mätbar i stadsutvecklingen

21 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU-kommissionen: Här är jobben som vinner – och försvinner – i omställningen

21 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

GRI öppnar konsultation om skärpta standarder för miljöföroreningar

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Rapport: Brister i mänskliga rättigheter påverkar klimatomställningen

2 timmar sedan
Premium
EU

Så påverkar nya ETS – detta måste företag göra nu

2 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Guide: Så tillämpar du EU:s nya förpackningsregler

2 timmar sedan
Premium
Certifiering

Nu kommer könsmedvetna standarder: ”Inte en politisk fråga”

3 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

Mänskliga rättigheter påverkar klimatomställningen – här är bristerna i Sverige

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Öppet index gör social hållbarhet mätbar i stadsutvecklingen

21 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU-kommissionen: Här är jobben som vinner – och försvinner – i omställningen

21 timmar sedan