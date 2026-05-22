Hållbarhetschefen: ”Cirkularitet är motorn för att minska fotavtrycket”

Cirkulär Ekonomi Cirkularitet behöver börja i det egna arbetet – i materialvalen, designen och produktionsprocessen. Det säger Anna Haesert, hållbarhetschef på Lesjöfors och Beijer Alma, som menar att företag inte ska krångla till omställningen

Hållbarhetschefen: ”Cirkularitet är motorn för att minska fotavtrycket”
Foto: Høine/Lars Gartå/ press

Anna Haesert, hållbarhetschef på Lesjöfors och Beijer Alma, säger att bolagets cirkulära arbete börjar i produkterna. Genom att ta fram klimatdata blir det tydligare vilka materialval, designbeslut och produktionssteg som påverkar fotavtrycket mest.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

– Cirkulära lösningar är motorn och nyckeln för att ta oss framåt i omställningen. Egentligen är hållbarhet ganska självklart. Det är kanske också tjusningen – när man inser det.

Tre tips för att arbeta mer cirkulärt

Anna Haesert ger råd till företag som vill göra cirkularitet mer konkret. Det första handlar om att granska de val som redan görs i utveckling och produktion.

– Det handlar om att tänka på vilken typ av material det är, om vi kan använda mindre material, vilken kvalitet det har och vilken livslängd det har. Hur ser produktionsprocessen ut? Kan vi skära lite i olika steg?

Det andra rådet är att utgå från kärnverksamheten. Cirkularitet behöver inte börja i stora projekt, utan i det företaget redan gör: produkterna, processerna och besluten där påverkan faktiskt uppstår.

– Rådet är att inte komplicera och använda sunt förnuft. Tillbaka till kärnan: vad är det vi gör?

Det tredje rådet är att använda den egna kompetensen i samarbeten med andra. För Lesjöfors handlar det om att bidra med material- och designkunskap i lösningar där flera aktörer behöver få sina delar att fungera tillsammans.

– Vi är innovativa och kan våra material. Vi vet hur vi kan designa och bidra med en lösning som i sin tur skapar nytta i sitt användningsområde.

Anna Haesert betonar att cirkularitet sällan kan drivas av ett enda företag. För att hitta fungerande lösningar krävs dialog, erfarenhetsutbyte och samarbete längs värdekedjan.

– Du kan inte jobba själv i dag utan du behöver hitta de här kontakterna och dialogerna.

publicerad 22 maj 2026
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet kräver åtgärder för Östersjön

35 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

FN-dag lyfter lokala insatser för biologisk mångfald

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Tillståndsprocess förenklas för biogas

29 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
cirkuläritet

Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt

24 timmar sedan
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april