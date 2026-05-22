Hållbarhetschefen: ”Cirkularitet är motorn för att minska fotavtrycket”

– Cirkulära lösningar är motorn och nyckeln för att ta oss framåt i omställningen. Egentligen är hållbarhet ganska självklart. Det är kanske också tjusningen – när man inser det.

Tre tips för att arbeta mer cirkulärt

Anna Haesert ger råd till företag som vill göra cirkularitet mer konkret. Det första handlar om att granska de val som redan görs i utveckling och produktion.

– Det handlar om att tänka på vilken typ av material det är, om vi kan använda mindre material, vilken kvalitet det har och vilken livslängd det har. Hur ser produktionsprocessen ut? Kan vi skära lite i olika steg?

Det andra rådet är att utgå från kärnverksamheten. Cirkularitet behöver inte börja i stora projekt, utan i det företaget redan gör: produkterna, processerna och besluten där påverkan faktiskt uppstår.

– Rådet är att inte komplicera och använda sunt förnuft. Tillbaka till kärnan: vad är det vi gör?

Det tredje rådet är att använda den egna kompetensen i samarbeten med andra. För Lesjöfors handlar det om att bidra med material- och designkunskap i lösningar där flera aktörer behöver få sina delar att fungera tillsammans.

– Vi är innovativa och kan våra material. Vi vet hur vi kan designa och bidra med en lösning som i sin tur skapar nytta i sitt användningsområde.

Anna Haesert betonar att cirkularitet sällan kan drivas av ett enda företag. För att hitta fungerande lösningar krävs dialog, erfarenhetsutbyte och samarbete längs värdekedjan.

– Du kan inte jobba själv i dag utan du behöver hitta de här kontakterna och dialogerna.