Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

SOMMARTANKAR Snabba regeländringar och ett oroligt världsläge – Hufvudstadens hållbarhetschef fokuserar på flexibilitet, transparens och insatser som faktiskt gör skillnad.

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”
Karl-Johan Wall, Hufvudstaden. Foto: Pressbilder.

Det senaste halvåret har gett Karl-Johan Wall en tydlig insikt: förändringstakten kring CSRD är hög och förutsättningarna kan snabbt ändras.

– Det har stundtals varit utmanande, men jag är övertygad om att vi kommer att landa i ett arbetssätt med mer fokus och mindre byråkrati. Det stärker hållbarhetsarbetet på riktigt, säger han.

Flexibilitet i en osäker tid

Hufvudstaden har valt att möta svängningarna i både regelverk och världsläge genom att vara flexibla och fokusera på det som går att påverka här och nu.

– Tecknen på att klimatförändringarna accelererar blir allt tydligare. Då gäller det att agera där vi kan göra skillnad.

Mät rätt saker – och agera på det

För Karl-Johan Wall har det blivit ännu viktigare att mäta och följa upp rätt parametrar.

– Det handlar om att prioritera insatser som verkligen driver förändring, inte bara de som är lätta att redovisa.

Höstens fokus

Top of mind är att integrera hållbarhetsfrågorna ännu tydligare i affären – och att färdigställa Hufvudstadens första års- och hållbarhetsredovisning inspirerad av CSRD.

– Det blir ett viktigt steg för transparens och fortsatt utveckling.

Energi från fäboden

Sommarens återhämtning sker i en fäbod i Dalarna.

– Stillheten, naturen och kontrasten till vardagen laddar batterierna, säger han.

Under sommaren bjuder Miljö & Utveckling in hållbarhetschefer att dela med sig av sina tankar. Här kan du läsa hela artikelserien:

8 juli: Andreas Gyllenhammar, Sweco.
9 juli: Christina Lindbäck, Ahlsell.
10 juli: Sandra Roos, Kappahl.
11 juli: Anna Winde, WSP.

14 juli: Pär Larshans, Ragnsells.
15 juli: Marie Baumgart, KPMG.
16 juli: Erik Florman, Akademiska hus.
17 juli: Hanna Novakovi, Nya tunnelbanan.
18 juli: Anna Denell, Vasakronan.

21 juli: Vanessa Butani, Volvo Cars.
22 juli: Henrik Tégner, Afry.
23 juli: Catharina Nordeman, Höganäs.
24 juli: Amanda Tevell, Hifab.
25 juli: Ulf Wikström, Stockholm Exergi.

28 juli: Emilia Högquist, Finansinspektionen.
29 juli: Matilda Jarbin, Scanlog.
30 juli: Filip Elland, Castellum.
31 juli: Anna Celsing, Alfa Laval.
1 augusti: Karin Stenmar, SBAB.

4 augusti: Fanny Sjödin, Skistar.
5 augusti: Petra Hansson, Locum.
6 augusti: Karolina Viksten, Ellevio.
7 augusti: Johanna Bjurskog, Riksbyggen.
8 augusti: Ulrika Rydén, Rise.

11 augusti: Nickie Excellie, Alecta Fastigheter.
12 augusti: Åsa Domeij, Axfood.
13 augusti: Annika Ramsköld, Vattenfall.
14 augusti: Karl-Johan Wall, Hufvudstaden.

Klimat
publicerad 14 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

Så vill Ericsson digitalisera världens avfallsflöden: ”Kan förändra hela branschen”

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

Så vill Ericsson digitalisera världens avfallsflöden: ”Kan förändra hela branschen”

FN slår larm: Våra rapporter läses knappt

Slutspurt i Genève – kampen om plastavtalet hårdnar

Nu finns svensk vägledning för EU:s avskogningslag

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

Så vill Ericsson digitalisera världens avfallsflöden: ”Kan förändra hela branschen”

FN slår larm: Våra rapporter läses knappt

Slutspurt i Genève – kampen om plastavtalet hårdnar

Nu finns svensk vägledning för EU:s avskogningslag

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

