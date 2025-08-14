Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

Det senaste halvåret har gett Karl-Johan Wall en tydlig insikt: förändringstakten kring CSRD är hög och förutsättningarna kan snabbt ändras.

– Det har stundtals varit utmanande, men jag är övertygad om att vi kommer att landa i ett arbetssätt med mer fokus och mindre byråkrati. Det stärker hållbarhetsarbetet på riktigt, säger han.

Flexibilitet i en osäker tid

Hufvudstaden har valt att möta svängningarna i både regelverk och världsläge genom att vara flexibla och fokusera på det som går att påverka här och nu.

– Tecknen på att klimatförändringarna accelererar blir allt tydligare. Då gäller det att agera där vi kan göra skillnad.

Mät rätt saker – och agera på det

För Karl-Johan Wall har det blivit ännu viktigare att mäta och följa upp rätt parametrar.

– Det handlar om att prioritera insatser som verkligen driver förändring, inte bara de som är lätta att redovisa.

Höstens fokus

Top of mind är att integrera hållbarhetsfrågorna ännu tydligare i affären – och att färdigställa Hufvudstadens första års- och hållbarhetsredovisning inspirerad av CSRD.

– Det blir ett viktigt steg för transparens och fortsatt utveckling.

Energi från fäboden

Sommarens återhämtning sker i en fäbod i Dalarna.

– Stillheten, naturen och kontrasten till vardagen laddar batterierna, säger han.