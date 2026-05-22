6 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
■ EU-parlamentet vill stoppa industritrålning i Östersjön
■ EU-kommissionen tar in synpunkter på naturdirektiv
■ USA väntas bli Europas största gasleverantör
■ EU-regler kan fördyra fossilfritt flygbränsle
■ EU ändrar auktionskalender för utsläppshandeln
■ EU-kommissionen söker synpunkter om bioteknik

EU-parlamentet vill stoppa industritrålning i Östersjön
EU-parlamentet trycker på för att stoppa industritrålarna i Östersjön. Kravet finns i en rapport om Östersjöns framtid som tagits fram under ledning av Isabella Lövin (MP). Syftet är att få EU-kommissionen och EU:s medlemsländer att agera för mer hållbara och långsiktiga fiskeregler. Isabella Lövin säger i en kommentar att det småskaliga fisket ska prioriteras framför industritrålare som fiskar strömming till fiskmjöl för djurfoderproduktion. Rapporten röstades under torsdagen igenom med 337 ja-röster, 178 nej-röster och 44 nedlagda röster.

EU-kommissionen tar in synpunkter på naturdirektiv
EU-kommissionen har inlett en offentlig konsultation om EU:s fågel- och habitatdirektiv. Synpunkterna ska användas i ett stresstest som ska bedöma om direktiven når målen om naturskydd på ett kostnadseffektivt sätt. Stresstestet ska också identifiera möjligheter att minska onödig administrativ börda utan att sänka ambitionen eller skyddsnivån. Naturdirektiven skyddar fåglar och livsmiljöer i EU och beskrivs av kommissionen som viktiga för Europas motståndskraft och internationella åtaganden. NGO-koalitionen Hands Off Nature varnar för att stresstestet kan leda till ett försvagat naturskydd och anser att direktiven i stället bör genomföras och finansieras bättre. Konsultationen är öppen till den 4 augusti.

USA väntas bli Europas största gasleverantör
USA väntas stå för två tredjedelar av Europas LNG-import under 2026, enligt en ny analys från Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Europas import av amerikansk LNG mer än tredubblades mellan 2021 och 2025 när länder minskade sitt beroende av rysk gas via pipelines. Institute for Energy Economics and Financial Analysis bedömer att USA kan gå om Norge och bli både Europas och EU:s största gasleverantör 2026. Enligt analysen kan USA stå för 80 procent av EU:s LNG-import 2028, samtidigt som amerikansk LNG i genomsnitt är den dyraste för europeiska köpare. Analysen varnar för nya risker för energisäkerheten kopplade till höga gaspriser, störningar i leveranser från Qatar och ökat beroende av ett fåtal leverantörer.

EU-regler kan fördyra fossilfritt flygbränsle
En ny studie från Chalmers tekniska högskola visar att EU:s regler för syntetiska flygbränslen kan leda till högre kostnader och större energianvändning än nödvändigt. Forskarna menar att regelverket riskerar att gynna mindre resurseffektiva produktionsmetoder framför billigare alternativ. Studien jämförde tre sätt att producera syntetisk metanol från biomassa och visade att förgasning av biomassa hade upp till 46 procent lägre produktionskostnad och cirka 30 procent lägre elbehov än förbränningsbaserade metoder. Trots det omfattas stora delar av förgasningsmetoden inte av EU:s regler. Forskarna varnar för att detta kan styra utvecklingen mot dyrare och mer energikrävande lösningar och försvåra utbyggnaden av hållbart flygbränsle.

EU ändrar auktionskalender för utsläppshandeln
Den europeiska energibörsen EEX har publicerat en reviderad auktionskalender för EU:s utsläppshandelssystem ETS för 2026. Ändringarna innebär att 50 miljoner utsläppsrätter ska auktioneras ut till den sociala klimatfonden. Bakgrunden är att EU tidigare i år beslutade att skjuta upp ETS2, som gäller byggnader, vägtransporter och ytterligare sektorer, med ett år. Samtidigt införs nya regler som gör det möjligt att auktionera ut utsläppsrätter kopplade till klimatfonden redan under 2026. De reviderade auktionerna startar i juni 2026 och omfattar medlemsländerna samt EU:s innovationsfond, moderniseringsfond och återhämtningsfond.

EU-kommissionen söker synpunkter om bioteknik
EU-kommissionen har inlett en öppen konsultation om industriell bioteknik och biotillverkning i EU. Synpunkterna ska användas i arbetet med det kommande förslaget Biotech Act II. Företag, experter, forskare och medborgare bjuds in att lämna synpunkter på hinder, utmaningar och möjliga lösningar. Förslaget ska bidra till bättre villkor för sektorn, bland annat genom nya marknader och mer förutsägbara investeringar i EU. Syftet är också att minska beroendet av fossila råvaror och stärka EU:s motståndskraft, självförsörjning och klimatarbete. Samrådet är öppet via portalen Have Your Say till den 10 juni 2026.

publicerad 22 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

