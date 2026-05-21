Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska samla in urin från fotbollssupportrar vid Malmö FF:s hemmaarena. Projektet heter Pee for the Planet och bygger på särskilda pissoarer och mobila toaletter där urin samlas in för att omvandlas till gödsel för att i gödsla fotbollsgräs och havrefält. Målet är att få in 1 000 liter urin till november.
Supporterurin ska bli gödsel i SLU-projekt
cirkuläritet På Malmö FF:s hemmaarena ska supportrarnas urin bli gödsel. I SLU:s projekt Pee for the Planet samlas 1 000 liter in för att visa hur näring kan återvinnas i stället för att skapa utsläpp och övergödning. Frågan är om fotbollspubliken kan peka ut vägen mot framtidens avlopp.
– Det handlar om att sluta kretsloppet mellan stad och land, och verkligen visa att det här går att göra,säger Björn Vinnerås som är forskare vid SLU och del i projektet.
Konstgödsel behövs i jordbruket men orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Enligt forskningen kan torkad och koncentrerad urin fungera som en inhemsk gödselkälla och vara lika effektiv som konstgödsel. Tidigare har forskarna samlat in urin vid Valborg i Uppsala och på fotbollsarenan Studenternas.
Hur stor del av det här är ett pr-stunt? Varför samlar ni inte in djurs urin i stället?
– Det görs redan, men för människor lägger vi jättemycket energi på att rena bort växtnäringen i urinen från vårt avloppsvatten och ändå hamnar en viss andel i våra vattendrag och bidrar till övergödning, säger Björn Vinnerås.
Om allt urin i hela Sverige kunna användas skulle det kunna ersätta 30 procent av allt konstgödsel.
– Det här är en resiliensfråga också. Vi skulle faktiskt ha en nationell gödselproduktion med den här tekniken, som vi inte har idag.
Går det att skala upp med dagens VA-system?
– Både ja och nej kan man säga. Man behöver ju ha urinsorterande toaletter. Så man skulle behöva byta toaletter– men det gör vi ändå. På en 30-årscykel så är alla toaletter utbytta.
Med dagens tekniker krävs att urinet sparas på hus-eller kvartersnivå säger Björn Vinnerås.
– Avloppsssystemet behöver göra en liknande resa liksom avfallet har gjort. För 30 år sedan slängde man bara allt i samma påse och ned i en soptunna – idag har jag åtta olika kärl för sortering hemma. Så måste vi tänka även på avloppsidan.
Det är just att skala upp försöken som Björn Vinnerås lyfter som svårt – men han tror samtidigt att vi kommer att landa där.
– Jag ser ju att det är nästa steg i utvecklingen. Vi klarar inte av att hålla våra vattendrag rena. Det är inte bara resursen som är viktig, utan det är att undvika en förorening som är den stora frågan.
Fakta
Pee for the Planet
Syntetisk kvävegödsel orsakar utsläpp på över 1,13 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år, vilket motsvarar cirka 2,1 procent av världens totala utsläpp och omkring 11 procent av jordbrukets utsläpp.
Forskningsprojektet ’Pee for the Planet’ pågår till november 2027. Projektet drivs av SLU, Oatly, Malmö FF och Sanitation360.