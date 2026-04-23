Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

karriär Drivkraft Sverige har utsett Anna Törner till ny vd. Hon vill driva på utvecklingen mot hållbara transporter och ett robust energisystem.

Anna Törner har utsetts till ny vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige och tillträder den 12 oktober 2026. Hon efterträder Jessica Alenius, medan Thomas Schölin går in som tillförordnad vd från den 1 juli.

– Jag tycker att det ska bli jätteroligt. Jag är väldigt glad för det förtroendet jag har fått och det känns väldigt roligt och positivt, säger hon till Miljö & Utveckling.

Med erfarenhet av energi- och klimatfrågor samt ledarskap och policyarbete kommer hon närmast från rollen som vd för Svensk Bioenergi. Där har fokus legat på att stärka bioenergins roll i energisystemet och utveckla arbetet med näringspolitik och EU-frågor. Tidigare har hon haft uppdrag inom Regeringskansliet, Strålsäkerhetsmyndigheten och branschorganisationen Eurelectric i Bryssel.

I ett uttalande pekar Anna Törner ut tre prioriterade områden framåt för Drivkraft Sverige: stärkt energiberedskap, långsiktiga och effektiva styrmedel samt ett teknikneutralt transportsystem där elektrifiering, biodrivmedel och nya lösningar samverkar.

Fakta

Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle-, drivmedels- och laddbolagen. Deras medlemsföretag och partners omfattar cirka 3000 energistationer för lätt och tung trafik, 21 depåorter och 4 raffinaderier. 

Energi Karriär
publicerad 23 april 2026
av Carolina Högling

