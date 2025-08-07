Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

SOMMARTANKAR Riksbyggens hållbarhetschef om varför arbetet måste gå från spets till bredd, att våga prioritera om – och hur förändringsledning gör hållbarhet konkret i vardagen.

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte
Johanna Bjurskog, Riksbyggen. Foto: Pressbild.

För Johanna Bjurskog är en av vårens tydligaste insikter att enstaka projekt inte räcker. Vill man göra verklig skillnad krävs att hållbarhetsarbetet blir en del av helheten.

– Ofta lyfts goda exempel fram, och det är viktigt. Men för att skapa verklig förändring räcker det inte att göra något bra i ett projekt – vi måste göra det i alla. Det är då det händer.

När hon berättat om Riksbyggens arbete i olika sammanhang under våren har det just varit långsiktigheten och systematiken som väckt mest intresse. Nu vill hon bygga vidare – både internt och i fastighetsbranschen i stort.

– Det handlar om att väva in hållbarhet i strategier, beslutsunderlag, mål, nyckeltal och den löpande dialogen.

Från vision till vardag

En ständig utmaning är att prioritera rätt i ett landskap fyllt av möjligheter. Riksbyggen har ett starkt hållbarhetsfokus och en tydlig vilja att göra skillnad – vilket också innebär att det inte går att göra allt på en gång.

– Vi försöker ta rätt steg vid rätt tillfälle. Det innebär både att initiera nya satsningar och att ibland pausa när vi inser att förutsättningarna inte är på plats. Att göra och lära längs vägen har blivit ett förhållningssätt.

Samskapande och förändringsledning

Johanna Bjurskog är certifierad förändringsledare och menar att det är ett synsätt som gynnar hållbarhetsarbetet.

– För mig är det tydligt hur mycket hållbarhetsarbete som egentligen är förändringsarbete. Att se varför förändring behövs, engagera berörda medarbetare i hur det ska gå till, och bygga vidare på det som redan fungerar – det gör hela skillnaden.

Hon framhåller också samskapande som både metod och motivation:

– Jag tycker det är roligare att jobba ihop med andra. När man får in flera perspektiv blir resultatet både bättre och mer förankrat.

Höstens agenda

  • Rekrytering – en ny hållbarhetsspecialist ska in i teamet.
  • Halvårsanalys – hur gick första halvåret?
  • Plan för 2026 – vilka satsningar ska prioriteras, var behövs mer kompetens, var kan vi spänna bågen?

Sommarenergi från vardagen

På semestern hittar Johanna Bjurskog ny kraft i det enkla: friheten att inte ha tider att passa, närhet till naturen, och tid med familj och vänner.

– Jag uppskattar att kunna ta dagen som den kommer. Promenader, bad, trädgårdsfix – det ger både vila och energi.

publicerad 7 augusti 2025
