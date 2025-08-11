Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

SOMMARTANKAR Alecta Fastigheters hållbarhetschef om varför en tydlig strategi står stadigt även när politiken svajar, hur hela organisationen vässat sin hållbarhetskompetens genom workshops – och hur hon tankar energi vid Vättern.

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad
Nickie Excellie, Alecta Fastigheter. Foto: Pressbild.

För Nickie Excellie, chef för hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter är hållbarhet inte något man gör för att lagen kräver det – utan för att det är enda vägen framåt för ett konkurrenskraftigt företag.

– Vi arbetar med hållbarhetsfrågorna för att vi vet att det är enda alternativet om vi vill vara relevanta, oavsett vad som händer i omvärlden, säger hon.

Stadig kurs i rörligt vatten

Det senaste halvåret har omnibusförslagets turer och politisk osäkerhet ställt krav på uthållighet.

– Det har varit utmanande att följa svängningarna, men vi har hela tiden upprepat att vårt arbete inte styrs av lagkrav, utan av vår strategi och vårt kundlöfte.

Workshops som ger effekt

En viktig satsning under året har varit att skapa tid och forum för att hela organisationen ska förstå hållbarhetsmålen och sin egen roll i att nå dem.

– Våra workshops har både höjt kunskapen och gett oss värdefulla insikter om hur vi kan bli ännu bättre.

Höstens fokus: inköpskedjan

Top of mind i höst är implementeringen av Alectas nya inköpsfunktion.

– Vi skärper hållbarhetskraven i värdekedjan och mot våra partners. Det är ett stort och viktigt arbete.

Sommarenergi vid Vättern

Efter intensiva månader hoppas Nickie Excellie på många sommardagar utan schema.

– En löptur längs Vättern eller en dag på stranden med kaffe och en bra bok – det är oslagbart.

SOMMARTANKAR

Läs hela artikelserien

Under sommaren bjuder Miljö & Utveckling in hållbarhetschefer att dela med sig av sina tankar. Här kan du läsa hela artikelserien:

8 juli: Andreas Gyllenhammar, Sweco.
9 juli: Christina Lindbäck, Ahlsell.
10 juli: Sandra Roos, Kappahl.
11 juli: Anna Winde, WSP.

14 juli: Pär Larshans, Ragnsells.
15 juli: Marie Baumgart, KPMG.
16 juli: Erik Florman, Akademiska hus.
17 juli: Hanna Novakovi, Nya tunnelbanan.
18 juli: Anna Denell, Vasakronan.

21 juli: Vanessa Butani, Volvo Cars.
22 juli: Henrik Tégner, Afry.
23 juli: Catharina Nordeman, Höganäs.
24 juli: Amanda Tevell, Hifab.
25 juli: Ulf Wikström, Stockholm Exergi.

28 juli: Emilia Högquist, Finansinspektionen.
29 juli: Matilda Jarbin, Scanlog.
30 juli: Filip Elland, Castellum.
31 juli: Anna Celsing, Alfa Laval.
1 augusti: Karin Stenmar, SBAB.

4 augusti: Fanny Sjödin, Skistar.
5 augusti: Petra Hansson, Locum.
6 augusti: Karolina Viksten, Ellevio.
7 augusti: Johanna Bjurskog, Riksbyggen.
8 augusti: Ulrika Rydén, Rise.

Klimat
publicerad 11 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

5 timmar sedan
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

5 timmar sedan
Biologisk mångfald

26 nya arter förbjuds – här är vad som gäller

7 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

5 timmar sedan
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

5 timmar sedan
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Premium
EU

Omnibus 2.0: Här är miljöreglerna som EU vill förenkla

25 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

7 augusti
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: “Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre”

6 augusti
SOMMARTANKAR

Petra Hansson: ”Störst nytta till lägsta kostnad”

5 augusti