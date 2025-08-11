Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

För Nickie Excellie, chef för hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter är hållbarhet inte något man gör för att lagen kräver det – utan för att det är enda vägen framåt för ett konkurrenskraftigt företag.

– Vi arbetar med hållbarhetsfrågorna för att vi vet att det är enda alternativet om vi vill vara relevanta, oavsett vad som händer i omvärlden, säger hon.

Stadig kurs i rörligt vatten

Det senaste halvåret har omnibusförslagets turer och politisk osäkerhet ställt krav på uthållighet.

– Det har varit utmanande att följa svängningarna, men vi har hela tiden upprepat att vårt arbete inte styrs av lagkrav, utan av vår strategi och vårt kundlöfte.

Workshops som ger effekt

En viktig satsning under året har varit att skapa tid och forum för att hela organisationen ska förstå hållbarhetsmålen och sin egen roll i att nå dem.

– Våra workshops har både höjt kunskapen och gett oss värdefulla insikter om hur vi kan bli ännu bättre.

Höstens fokus: inköpskedjan

Top of mind i höst är implementeringen av Alectas nya inköpsfunktion.

– Vi skärper hållbarhetskraven i värdekedjan och mot våra partners. Det är ett stort och viktigt arbete.

Sommarenergi vid Vättern

Efter intensiva månader hoppas Nickie Excellie på många sommardagar utan schema.

– En löptur längs Vättern eller en dag på stranden med kaffe och en bra bok – det är oslagbart.