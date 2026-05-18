Lista: Så kan kan barnrätt integreras i klimatanpassningen

Social hållbarhet Klimatkrisen förändrar inte bara miljön – utan också villkoren för barns hälsa, trygghet och framtid. Nu vill Barnfonden integrera barnrättsperspektivet i hela klimatarbetet. Här är sju konkreta arbetssätt som organisationer kan använda för att koppla samman klimatanpassning och social hållbarhet.

Foto: Adobe Stock

Klimatanpassning handlar ofta om fysisk infrastruktur, energiomställning och skydd mot extrema väderhändelser. Men klimatförändringarna påverkar också barns hälsa, utbildning, trygghet och framtidsmöjligheter. Det gör att fler organisationer nu börjar integrera barnrättsperspektiv i sitt klimatarbete.

Barnfonden är en av organisationerna som tydligt lyfter kopplingen i sin nya strategi för 2026-2030. Där beskrivs klimatkrisen som ett av de största hoten mot barns rättigheter globalt, och organisationen vill nu integrera klimat- och miljöperspektiv i samtliga program och projekt.

I Barnfondens strategi beskrivs klimatanpassning som en fråga om social motståndskraft, lokalt ägarskap och skydd av utsatta grupper – inte enbart tekniska lösningar. Här är några konkreta arbetssätt som organisationer kan ta med sig.

  1. Bredda synen på klimatanpassning

    En återkommande utmaning är att klimatanpassning ofta begränsas till frågor om infrastruktur, vattenhantering eller katastrofberedskap. Barnfondens strategi utgår i stället från att klimatförändringarna påverkar hela barns livssituation.

    Det innebär att klimatanpassning också kan handla om:
    – att säkra skolgång vid extremväder
    – stärka familjers försörjning
    – minska risk för våld och exploatering
    – förbättra tillgång till hälsa, vatten och sanitet
    – bygga lokala trygghetssystem.

    För organisationer innebär det att klimatperspektivet behöver integreras i fler verksamhetsområden än enbart miljö- och hållbarhetsfunktioner.
  2. Utgå från vilka grupper som påverkas mest

    Barnfonden beskriver hur klimatförändringar, konflikter och fattigdom samverkar och slår hårdast mot redan utsatta grupper.

    Ett konkret arbetssätt är därför att komplettera traditionella klimatriskanalyser med sociala och rättighetsbaserade analyser.

    Exempel på frågor:
    – Vilka barn och unga påverkas mest?
    – Hur påverkas deras hälsa och skolgång?
    – Finns risk för ökad utsatthet, barnarbete eller migration?
    – Vilka grupper riskerar att inte höras i beslutsprocesser?

    Ett sådant perspektiv kan hjälpa organisationer att identifiera indirekta konsekvenser av klimatförändringar som annars riskerar att förbises.
  3. Flytta närmare de lokala aktörerna

    En central del i Barnfondens strategi är att stärka lokala organisationer och låta lokala behov styra insatserna.

    Organisationen beskriver lokalt ägarskap som avgörande för långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar både om att bygga lokal kapacitet och om att ge lokala aktörer större inflytande över prioriteringar och resurser.

    För organisationer kan det innebära att:
    – involvera lokala partners tidigare i processerna
    – anpassa projekt efter lokala behov
    – skapa långsiktiga samarbeten i stället för korta projektcykler
    dela kunskap och beslutsfattande närmare verksamheten.
  4. Gör barn och unga delaktiga i klimatarbetet

    Barnfonden beskriver barn och unga som aktiva förändringsaktörer snarare än enbart mottagare av stöd. I strategin framhålls att barn ska delta i analys, planering, uppföljning och påverkansarbete.

    Det kan omsättas praktiskt genom att:
    – skapa forum där unga kan beskriva lokala klimatutmaningar
    – involvera unga i riskkartläggningar
    – använda barnvänliga former för dialog och feedback
    – låta unga utveckla och testa egna lokala lösningar.

    Barnfonden lyfter även fram att ungas innovation och lokala initiativ kan spela en viktig roll i arbetet med att stärka samhällens motståndskraft.
  5. Koppla ihop akut krishantering med långsiktig resiliens

    I strategin beskriver Barnfonden hur organisationen vill arbeta både med humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete.

    Det handlar om att kombinera:
    – förebyggande arbete
    – klimatanpassning
    – katastrofberedskap
    – snabb respons vid kriser
    – långsiktig återuppbyggnad.

    För organisationer innebär det att klimatanpassning inte bara bör handla om att hantera nästa extremväderhändelse, utan också om att minska sårbarheten över tid.
  6. Bygg partnerskap över sektorsgränser

    Barnfonden beskriver hur organisationen vill utveckla samarbeten med företag, forskare, innovationsaktörer och investerare för att stärka arbetet med barns rättigheter och klimatfrågor.

    Det speglar en bredare utveckling där klimatanpassning allt oftare kräver samarbete mellan:
    – civilsamhälle
    – offentlig sektor
    – näringsliv
    – forskning
    – lokala samhällen.
  7. Mät sociala effekter – inte bara klimatnytta

    Barnfonden beskriver också ambitionen att utveckla datadriven uppföljning och effektmätning.

    I praktiken innebär det att klimatanpassningsinsatser inte enbart bör följas upp utifrån tekniska eller ekonomiska indikatorer.

    Organisationer kan även mäta:
    – barns tillgång till utbildning
    – hälsa och trygghet
    – lokal motståndskraft
    – ungas delaktighet
    – stärkt kapacitet hos lokala organisationer.
Klimat Mänskliga rättigheter
publicerad 18 maj 2026
av Ellen Sundström

