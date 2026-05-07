Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

Hållbarhetsarbete Mindre kommunikation, mer regelefterlevnad och hårdare krav på affärsnytta präglar hållbarhetsproffsens nya vardag. I Trellis nya rapport beskriver över 1 000 hållbarhetsproffs hur företagen jobbar på med klimat och rapportering och risk, men med mindre extern kommunikation och svagare stöd från ledningen.

Foto: Adobe Stock

Mindre snack och mer verkstad. Det är slutsatsen i Trellis senaste rapport State of the Sustainability Profession 2026. Enligt rapporten, som bygger på en enkät med över 1 000 svarande har företagens hållbarhetsarbete inte vänt ned i stort, trots ett svårare politiskt och ekonomiskt läge. Men tempot har bromsat, arbetet har blivit mindre synligt och hållbarhetsprofessionen är mer pressad än tidigare.

Fakta

Trellis Group

Trellis Group är en branschaktör och medieplattform för hållbarhetsprofessionen, med nyheter, analyser och evenemang riktade till personer som arbetar med hållbarhet i företag. Gruppen hette tidigare GreenBiz och har följt hållbarhetsyrkets utveckling genom återkommande undersökningar sedan 2010.

Rapporten har identifierat tre huvudsakliga slutsatser:

• De flesta stora företag fortsätter investera i hållbarhet, men var fjärde företag drar ner. 46 procent har ökat personal och budget för hållbarhet de senaste två åren, medan 25 procent har minskat. Resten ligger ungefär stilla. Bland företag med offentliga hållbarhetsmål säger 57 procent att de har behållit målen, 24 procent att de har skärpt dem och 16 procent att de har försvagat eller övergett dem.

• Hållbarhetsarbetet har blivit mindre offentligt och mer inriktat på regelefterlevnad och risk. 63 procent av företagen har minskat sin hållbarhetskommunikation eller ändrat hur de pratar om hållbarhet. 58 procent prioriterar hållbarhetsrelaterad regelefterlevnad högre än tidigare, medan 53 procent säger att sociala frågor har blivit mindre viktiga.

• Hållbarhetsproffs är mer stressade och upplever jobbet som svårare och mindre meningsfullt. 44 procent säger att arbetet är mindre givande än för två år sedan, medan 33 procent säger att det är mer givande. Bara 47 procent ser hållbarhetsroller i företag som den mest attraktiva karriärvägen de kommande fem till tio åren.

Ändrad kommunikation

En annan central slutsats är att vd:ns inställning spelar stor roll. Rapporten skriver att vd-engagemanget i hållbarhet har fallit till den lägsta nivå som Trellis har uppmätt sedan de började fråga 2016. 67 procent ser fortfarande företagsledningen som åtminstone måttligt positiv till hållbarhet, men det är ned från 86 procent fyra år tidigare. 20 procent uppfattar vd:n som negativt inställd. Rapporten visar också att hållbarhetsbudgetar följer vd-engagemanget nära.

Många företag talar mindre om hållbarhet offentligt, eller väljer andra ord. Exempel som nämns är att företag talar om energibesparingar i stället för minskade koldioxidutsläpp, skydd av tillgångar i stället för motståndskraft, och att de tar bort eller tonar ned ord som mångfald, inkludering och klimatförändringar i sin externa kommunikation.

Olika vägar fram

I den avslutande delen beskriver rapporten hållbarhetsprofessionen 2026 som både ”nedslagen och beslutsam”. Enligt rapporten har hållbarhetsarbetet pressats undan från offentligheten, men undersökningen visar samtidigt att de flesta företag och yrkesverksamma är fast beslutna att fortsätta. Rapporten lyfter två vägar framåt som respondenterna själva pekar på: att knyta hållbarhetsstrategier tydligare till finansiella mål och att bli bättre på att påverka och övertyga internt.

Så gjordes rapporten

Rapporten bygger på en webbenkät som Trellis genomförde i januari–februari 2026. Totalt samlades 1 073 giltiga svar in. Huvudresultaten baseras på 548 hållbarhetsproffs i organisationer med minst 1 miljard dollar i årlig omsättning. Deltagarna rekryterades främst bland Trellis Groups läsare och kunder, vilket gör att företag med få hållbarhetsanställda sannolikt är underrepresenterade. Någon tydlig geografisk procentfördelning redovisas inte.

Karriär Kommunikation
publicerad 7 maj 2026
av Ebba Kulneff

