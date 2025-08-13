Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

SOMMARTANKAR Vattenfalls hållbarhetschef om varför energisäkerhet och hållbarhet är två sidor av samma mynt, hur bättre ESG-data och fossilfria material ska driva omställningen – och varför Stockholms skärgård ger bästa höststarten.

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad
Annika Ramsköld, Vattenfall. Foto: Peter Knutson.

Vattenfall har länge varit bra på att samla in hållbarhetsdata, men skillnader i system och definitioner har försvårat jämförelser. För ett år sedan startades därför ett koncernövergripande projekt för att införa gemensamma definitioner, stärkt kvalitetskontroll och en ny IT-plattform som kopplar ihop systemen.

– När ESG-data blir tillgänglig för alla internt kan vi identifiera risker och möjligheter snabbare och styra hållbarhetsarbetet mer träffsäkert, säger Annika Ramsköld.

Jakten på fossilfria material

Tillgången till fossilfria material och transporter – och att få kalkylerna att gå ihop – är en av de största utmaningarna.

– Vi arbetar genom hela värdekedjan, med partners som SSAB och Cemvision, och som initiativtagare till First Movers Coalition, för att skapa efterfrågan och marknadssignaler som ger investerare mod att satsa på ny teknik.

Genom upphandlingar som premierar låga koldioxidavtryck och dialoger med beslutsfattare vill Vattenfall driva på utvecklingen. Internt har bolaget kartlagt komponenter med höga utsläpp och arbetar fram planer för att ersätta dem med fossilfria alternativ.

Från affärsutveckling till resiliens

Annika Ramsköld har alltid sett hållbarhet som en fråga om långsiktig konkurrenskraft.

– Det som blivit ännu tydligare är att hållbarhet också ger bättre beredskap i oroliga tider. Energisäkerhet och hållbarhet hänger ihop – ju mer fossilfri energiproduktion, desto mindre beroende och sårbara är vi.

Höstens fokus

  • Visa affärsvärdet av integrerad hållbarhet.
  • Få på plats en tydligare governance-struktur för mänskliga rättigheter internt och i leverantörskedjorna.

Sommarenergi i skärgården

– Att kajaka i Stockholms skärgård är fantastiskt – man blir ett med naturen, oavsett om det stormar eller är spegelblankt.

SOMMARTANKAR

Läs hela artikelserien

Under sommaren bjuder Miljö & Utveckling in hållbarhetschefer att dela med sig av sina tankar. Här kan du läsa hela artikelserien:

8 juli: Andreas Gyllenhammar, Sweco.
9 juli: Christina Lindbäck, Ahlsell.
10 juli: Sandra Roos, Kappahl.
11 juli: Anna Winde, WSP.

14 juli: Pär Larshans, Ragnsells.
15 juli: Marie Baumgart, KPMG.
16 juli: Erik Florman, Akademiska hus.
17 juli: Hanna Novakovi, Nya tunnelbanan.
18 juli: Anna Denell, Vasakronan.

21 juli: Vanessa Butani, Volvo Cars.
22 juli: Henrik Tégner, Afry.
23 juli: Catharina Nordeman, Höganäs.
24 juli: Amanda Tevell, Hifab.
25 juli: Ulf Wikström, Stockholm Exergi.

28 juli: Emilia Högquist, Finansinspektionen.
29 juli: Matilda Jarbin, Scanlog.
30 juli: Filip Elland, Castellum.
31 juli: Anna Celsing, Alfa Laval.
1 augusti: Karin Stenmar, SBAB.

4 augusti: Fanny Sjödin, Skistar.
5 augusti: Petra Hansson, Locum.
6 augusti: Karolina Viksten, Ellevio.
7 augusti: Johanna Bjurskog, Riksbyggen.
8 augusti: Ulrika Rydén, Rise.

11 augusti: Nickie Excellie, Alecta Fastigheter.
12 augusti: Åsa Domeij, Axfood.
13 augusti: Annika Ramsköld, Vattenfall.

Klimat
publicerad 13 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

2 timmar sedan
Premium
Klimat

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

15 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Så undviker du greenhushing – utan att riskera greenwashing

19 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Premium
EU

Omnibus 2.0: Här är miljöreglerna som EU vill förenkla

25 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

2 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

22 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 augusti
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

7 augusti

Det senaste

SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

2 timmar sedan
Premium
Klimat

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

15 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Så undviker du greenhushing – utan att riskera greenwashing

19 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Second hand som affärsstrategi – här är märket som lyckas där andra fastnar

19 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

22 timmar sedan
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Biologisk mångfald

26 nya arter förbjuds – här är vad som gäller

11 augusti
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

2 timmar sedan
Premium
Klimat

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

15 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Så undviker du greenhushing – utan att riskera greenwashing

19 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Second hand som affärsstrategi – här är märket som lyckas där andra fastnar

19 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

22 timmar sedan
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Biologisk mångfald

26 nya arter förbjuds – här är vad som gäller

11 augusti