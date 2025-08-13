Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

Vattenfall har länge varit bra på att samla in hållbarhetsdata, men skillnader i system och definitioner har försvårat jämförelser. För ett år sedan startades därför ett koncernövergripande projekt för att införa gemensamma definitioner, stärkt kvalitetskontroll och en ny IT-plattform som kopplar ihop systemen.

– När ESG-data blir tillgänglig för alla internt kan vi identifiera risker och möjligheter snabbare och styra hållbarhetsarbetet mer träffsäkert, säger Annika Ramsköld.

Jakten på fossilfria material

Tillgången till fossilfria material och transporter – och att få kalkylerna att gå ihop – är en av de största utmaningarna.

– Vi arbetar genom hela värdekedjan, med partners som SSAB och Cemvision, och som initiativtagare till First Movers Coalition, för att skapa efterfrågan och marknadssignaler som ger investerare mod att satsa på ny teknik.

Genom upphandlingar som premierar låga koldioxidavtryck och dialoger med beslutsfattare vill Vattenfall driva på utvecklingen. Internt har bolaget kartlagt komponenter med höga utsläpp och arbetar fram planer för att ersätta dem med fossilfria alternativ.

Från affärsutveckling till resiliens

Annika Ramsköld har alltid sett hållbarhet som en fråga om långsiktig konkurrenskraft.

– Det som blivit ännu tydligare är att hållbarhet också ger bättre beredskap i oroliga tider. Energisäkerhet och hållbarhet hänger ihop – ju mer fossilfri energiproduktion, desto mindre beroende och sårbara är vi.

Höstens fokus

Visa affärsvärdet av integrerad hållbarhet.

Få på plats en tydligare governance-struktur för mänskliga rättigheter internt och i leverantörskedjorna.

