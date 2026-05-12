EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

Närmare bestämt efterfrågades om det är tillräckligt med en välgrundad yrkesmässig bedömning från en av domstolen utsedd sakkunnig, eller om det i stället krävs vetenskapligt dokumenterade framgångsrika praktiska erfarenheter av de aktuella åtgärderna.

EU-domstolen fastslår att artikel 5 d i fågeldirektivet ska tolkas så att det inte föreligger någon avsiktlig störning, i den mening som avses i denna bestämmelse, när åtgärder som vidtas inom ramen för ett projekt gör det möjligt att förebygga varje störning som är av väsentlig betydelse och i strid med direktivets syfte. Till skillnad från tillämpningen av artikel 6.3 i direktiv 92/43/ EEG (livsmiljödirektivet) ska ingen uppdelning i två faser göras; projektet ska i stället bedömas i sin helhet från början, med beaktande av de åtgärder som syftar till att förebygga eller begränsa de negativa effekterna.

Domstolen klargör vidare att effektiviteten hos sådana förebyggande åtgärder kan styrkas genom en välmotiverad sakkunnigbedömning, förutsatt att den vilar på de mest tillförlitliga tillgängliga vetenskapliga uppgifterna och den senaste internationella forskningen. Det kan däremot inte krävas att bevis för dessa åtgärders effektivitet läggs fram med hjälp av vetenskaplig dokumentation som visar att dessa åtgärder har genomförts med framgång.

DOMSTOLENS DOM (FÖRSTA AVDELNINGEN) AV DEN 26 FEBRUARI 2026. MÅL C-131/24

Joel Blombergsson

Joel Blombergsson är jurist och redaktör på JP Infonet.