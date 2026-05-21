De vann ”Sveriges bästa hållbarhetsprestation”

Både redaktionen, men framför allt läsarna, har röstat fram vinnaren som fick ta emot diplom och blommor på scenen. De nominerade slutfinalisterna var:

Alirskolan – minskat matsvinn och ökad delaktighet

Genom samarbete med lokala livsmedelsbutiker tar Alirskolan tillvara fullt ätbar mat som annars skulle slängas. Råvarorna används till kostnadsfria mellanmål, undervisning i hemkunskap och sociala insatser, vilket minskar matsvinn och stärker elevers delaktighet och hälsa.

Fair Finance Guide – granskning av bankers hållbarhet

Fair Finance Guide granskar hur banker investerar och lånar ut pengar utifrån hållbarhetskriterier som klimat, mänskliga rättigheter och miljö. Genom återkommande analyser och uppföljningar gör initiativet bankernas ansvarstagande transparent och ger kunder möjlighet att påverka finanssektorns utveckling.

Nacka kommun– Klimatstafetten för beteendeförändring

Nacka kommun genomförde under 2025 Klimatstafetten, där invånare och medarbetare engagerades i att minska sin klimatpåverkan genom vardagliga handlingar via en digital plattform. Initiativet syftar till att öka medvetenheten och bidra till beteendeförändringar samt samla och sprida lokala klimattips.

Stockholmshem – skyfallssäkring av fastigheter

Under 2025 färdigställde Stockholmshem ett arbete med att skyfallssäkra 89 fastigheter. Projektet syftar till att minska risken för översvämningsskador, stärka klimatanpassningen i bostadsbeståndet och öka robustheten inför mer extrema regn.

Trustbrand Global Sweden – digitalt verktyg för att dokumentera hot mot urfolk i Amazonas

Trustbrand Global Sweden har under 2025 genomfört en pilotstudie i colombianska Amazonas i samarbete med urfolket Jiws. Inom projektet har en applikation och ett bärbart verktyg utvecklats för att registrera säkerhetshot, markintrång och misstänkta människorättsbrott. Lösningen inkluderar även satellitbaserad uppkoppling med solenergi, vilket möjliggör datainsamling i områden utan befintlig infrastruktur och kan användas som underlag i dialog med myndigheter och internationella organ.

Och vinnaren blev…

…Fair Finance Guide!

Fair Finance Guide arbetar med att granska och betygsätta bankers hållbarhetsarbete, och ger samtidigt bankkunder möjlighet att påverka sina banker i mer hållbar riktning. Från scenen beskrev vinnarna priset som ett viktigt erkännande för ett arbete som ofta kräver både uthållighet och resurser.

– Det är väldigt kul att jobba med hållbarhetsfrågor och rädda världen och så. Men det är också kul att få uppmärksamhet eller uppskattning, sade Jacob König, grundare av Fair Finance Guide från scenen.

Enligt Fair Finance Guide har över 50 000 svenska bankkunder mejlat sina banker via plattformen och uppmanat dem till mer hållbara investeringar. Organisationen uppgav också att bankernas hållbarhetsbetyg har mer än tredubblats sedan arbetet startade för drygt tio år sedan.

Under samtalet betonade vinnarna att kundernas tryck kan göra stor skillnad i finanssektorn.

– Det som mäts blir gjort och har man kunderna med sig så är det lättare att ställa om, konstaterade han.