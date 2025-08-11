Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

PLAST Med bara dagar kvar av FN-förhandlingarna i Genève är det globala plastavtalet långt från klart. Närmare 1 000 olösta formuleringar återstår – och risken ökar för ett svagt avtal som inte hejdar plastkrisen.

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar
Delegater trängs medan de försöker gå vidare med texten. Foto: IISD/ENB - Kiara Worth.

Förhandlingarna om ett globalt plastavtal, som pågått sedan 2022, är inne i sin slutfas. Ursprungligen skulle avtalet ha färdigställts redan 2024, men utdragna diskussioner och oenighet om målformuleringar sköt upp tidsplanen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vid mötet i Genève, som avslutas den 15 augusti, är tempot visserligen högre än vid tidigare rundor – men över 900 formuleringar i texten är fortfarande inom hakparenteser, vilket betyder att parterna inte enats. Detta fick fredagens planerade avstämningsomröstning att ställas in, och på lördagen genomfördes en tyst protest av miljöorganisationer.

Målnivåer och uppföljning splittrar länderna

Kärnfrågorna rör hur produktionsminskningar, återvinning och avfallshantering ska regleras. Flera länder förespråkar ett absolut, globalt tak för plastproduktionen, medan andra – ofta med starka petroindustrier – vill begränsa åtgärderna till de mest skadliga produkterna och formaten.

Oenighet finns även om målen ska sättas globalt, regionalt eller nationellt och om de ska vara tidsbundna och mätbara. Plastindustrins lobbyorganisationer varnar för kostnader och menar att absoluta mål inte tar hänsyn till skillnader i infrastruktur och ekonomi.

Näringslivet trycker på för globala regler

Samtidigt har flera stora globala företag – däribland Unilever, Coca-Cola, 3M och Danone – genom Business Coalition for a Global Plastics Treaty tagit ställning för bindande globala regler, designstandarder och investeringar i avfallssystem. Enligt koalitionens beräkningar kan harmoniserade regler generera upp till 576 miljarder USD i EPR-intäkter fram till 2040, mer än dubbelt så mycket som en fragmenterad modell.

Krav på omröstning – Kina nyckelspelare

Miljöorganisationer som WWF och Greenpeace kräver nu att länder som redan stöder ett globalt produktionsmål – över 100 länder – driver igenom en omröstning snarast, även om konsensus inte nås. Kina pekas ut som en nyckelspelare i avsaknaden av USA:s deltagande, då landet visat förmåga att snabbt skala upp klimatsatsningar.

– Det är nu eller aldrig. Utan modiga beslut riskerar vi ett tandlöst avtal som inte hejdar plastkrisen, säger Salisa Traipipitsiriwat på Environmental Justice Foundation, i en kommentar.

Avfall & Återvinning EU Juridik & Politik Klimat Miljöarbete Politik
publicerad 11 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

5 timmar sedan
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

5 timmar sedan
Biologisk mångfald

26 nya arter förbjuds – här är vad som gäller

7 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

5 timmar sedan
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

5 timmar sedan
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Premium
EU

Omnibus 2.0: Här är miljöreglerna som EU vill förenkla

25 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti
SOMMARTANKAR

Johanna Bjurskog: Från goda exempel till systemskifte

7 augusti
SOMMARTANKAR

Karolina Viksten: “Vi gör CSRD ändå – för det gör oss bättre”

6 augusti
SOMMARTANKAR

Petra Hansson: ”Störst nytta till lägsta kostnad”

5 augusti