I dag uppmärksammas den internationella dagen för biologisk mångfald. Årets tema ”Acting locally for global impact”. FN:s konvention om biologisk mångfald, CBD, lyfter hur lokala insatser kan bidra till att bromsa och vända förlusten av biologisk mångfald.
FN-dag lyfter lokala insatser för biologisk mångfald
Dagens M&U FN:s internationella dag för biologisk mångfald fokuserar på hur lokala insatser kan bidra till att bromsa förlusten av arter och ekosystem.
CBD beskriver biologisk mångfald som grunden för allt liv på jorden, men konstaterar att den minskar snabbt i världen. Årets kampanj uppmanar människor att agera nära sin vardag, till exempel i lokalsamhällen, skolor och digitala forum. Deltagare kan ordna eller delta i aktiviteter, samtal och evenemang.
Kampanjen bygger på tre delar: att se och lära, att knyta kontakter och agera samt att dela kunskap och insatser. Exempel på aktiviteter är naturvandringar, informationsmöten, odlingsprojekt, fototävlingar och medborgarforskning. Arbetet kopplas till de 23 målen i Kunming-Montreal-ramverket för biologisk mångfald.