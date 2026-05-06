Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

Bästa hållbarhetsprestation När skyfallen blir kraftigare ökar risken för vattenskador i fastigheter. För Stockholmshem har det blivit startpunkten för ett större klimatarbete där utsatta hus rustas för att klara framtidens regn bättre. Nu är Stockholmshem utsett till en av fem slutfinalister i Miljö & Utvecklings pris Sveriges Bästa Hållbarhetsprestation.

Foto: Bengt Alm/ Gustav Kaiser

Stockholmshem skyfallssäkrar nu fastigheter som bedömts vara särskilt utsatta vid kraftiga regn. Genom olika åtgärder ska vattnet ledas bort eller fördröjas innan det når byggnaderna. Arbetet har gjort företaget till en av fem slutfinalister i Sveriges bästa hållbarhetsprestation 2026. Vinnaren presenteras den 20 maj på konferensen Hållbarhet i praktiken.

– Under två till tre års tid har vi investerat 40 miljoner i enkla, handfasta skyfallsåtgärder för att förhindra vattenskador på våra fastigheter, säger Karvel Andersson, klimatspecialist på Stockholmshem.

Arbetet bygger på en risk- och sårbarhetsanalys där samtliga fastigheter kartlagts. Analysen visade att 89 av bolagets 400 fastigheter behövde skyddas mot skador vid skyfall. Bedömningen har utgått från topografi, vegetation och markförhållanden.

– Vi genomförde en risk- och sårbarhetsanalys 2019 och tog hjälp av en konsult. År 2021 bad vi samma konsult att ta fram åtgärdsförslag för de risker som hade identifierats. Då beslutade vi att gå på konsultens rekommendation och genomföra de här åtgärderna, säger Karvel Andersson.

Åtgärderna omfattar både mindre och större ingrepp. Det kan handla om att styra om vattenflöden med kantsten och asfaltsbulor, eller att bygga lösningar som fördröjer vattnet så att avloppssystemet hinner ta emot det.

– Det har vi gjort i samarbete med en vatten- och avloppsingenjör och en markentreprenör med specialistkompetens inom skyfall, säger Karvel Andersson.

Bland åtgärderna finns 63 källartrappor som har fått höjda murar och fler trappsteg för att hindra vatten från att rinna ned i källare. Stockholmshem har också anlagt 42 asfaltsbulor, som kan likna fartgupp men är utformade för att leda bort regnvatten från byggnader.

På andra platser används fördröjningsmagasin, regnbäddar och svackdiken för att bromsa upp vattnet, sänka ned det i marken eller leda det vidare på ett kontrollerat sätt. I projektet används även omkring 250 meter kantsten för att styra och stoppa upp vattenflöden. Kantstenen är återbrukad, vilket minskar projektets miljöpåverkan.

Arbetet inleddes i Hökarängen, där de mest utsatta fastigheterna åtgärdades först. För Stockholmshem handlar satsningen både om att skydda fastigheter och om att ligga steget före i klimatanpassningen.

– Vi som jobbar med klimatfrågor är ganska överens om att det kommer att komma häftiga regn. Vi vet bara inte riktigt när. Det är en kamp mot klockan att hinna rusta och klimatanpassa. Det känns nästan som en skyldighet att hjälpa till och inspirera andra, och att ta ett samhällsutvecklande ansvar, säger Karvel Andersson.

Fakta

Sveriges Bästa Hållbarhetsprestation

Sveriges Bästa Hållbarhetsprestation är ett pris från Miljö & Utveckling som uppmärksammar konkreta och genomförda insatser inom hållbarhetsområdet.

I år har över 60 bidrag nominerats, varav ett urval gått vidare till final. Vinnaren utses genom en kombination av läsarröster och juryns bedömning.

Priset delas ut på konferensen Hållbarhet i Praktiken 2026 den 20 maj på Quality Hotel Globe i Stockholm.

Hållbart Samhällsbyggande Klimat
publicerad 6 maj 2026
av Carolina Högling

