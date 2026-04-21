Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

För Lena Erixon innebär uppdraget en återkomst till ett arbete hon tidigare varit en del av.

– Det känns bra, spännande och intressant. Jag har ju själv suttit i rådet ett ganska stort antal år tidigare, men det känns spännande att återkomma. Jag hoppas kunna vara med och bidra till att fortsätta utveckla rådets verksamhet, säger hon till Miljö & Utveckling.

Hon beskriver uppdraget som viktigt och pekar på att arbetssätten inom rådet har utvecklats över tid. Tidigare har arbetet i större utsträckning bestått av mindre projekt, medan det i dag i högre grad är organiserat i programområden.

– Man har nu samlat sig kring ett antal programområden och har fått bra underlag, varav en del är av karaktären att myndigheterna kan genomföra själva. Annat är sådant som går som förslag till regeringen för fortsatt arbete, säger hon.

Samtidigt lyfter hon att rollen innebär vissa utmaningar. Rådet består av 19 myndighetschefer, inklusive en landshövding som företräder länsstyrelserna, vilket ställer krav på samordning och gemensamma prioriteringar.

– Helt enkelt att man också har det engagemanget bland myndigheterna att man också är beredd att lägga ner den tiden och kraften, att få resurser för att kunna prioritera det här arbetet, säger hon.

Enligt Lena Erixon finns det dock signaler om att engagemanget är fortsatt starkt. Hon hänvisar till samtal med företrädare för myndigheter och Regeringskansliet, samt till att rådet självt föreslagit en förlängning av sitt uppdrag.

– Uppfattningen är att man prioriterar att komma på de här mötena och att det finns ett stort engagemang, säger hon.

Hon pekar också på att arbetet inom rådet har lett till konkreta resultat, både i form av åtgärder som myndigheter själva genomför och förslag som regeringen valt att gå vidare med. Samtidigt framhåller hon att en central del av uppdraget är att hantera målkonflikter mellan olika samhällsintressen.

Hur vill du jobba som ordförande? Vill du förändra något? Vet du något redan nu?

– Det känns lite för tidigt att säga, men jag skulle gärna vilja ha en ordentlig diskussion i rådet kring hur vi vill använda rådet framöver. Var bidrar vi mest? Är vi nöjda med det här eller vill vi jobba på ett annat sätt framöver? Är det andra fokusområden vi vill lägga på?