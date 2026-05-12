Johan Rockströms tre råd till hållbarhetschefer: Så måste arbetet förändras

I föredraget beskrev Rockström hur de senaste 200 årens fossilbränsledrivna ekonomi har pressat jordsystemet mot gränserna för vad planeten klarar av att buffra. Han lyfte bland annat risken för att världen är på väg in i ett överskridande av 1,5-gradersgränsen och betonade att klimatfrågan inte kan ses isolerat från andra planetära gränser, som biologisk mångfald, färskvatten, markanvändning och kemikalier.

Efter föreläsningen frågade Miljö & Utveckling vilket budskap han vill skicka till hållbarhetschefer, konsulter och andra som arbetar med hållbarhet i näringsliv och offentlig sektor. Johan Rockström svarade med tre konkreta punkter. Bredda hållbarhetsarbetet bortom klimat och växthusgaser



Den första handlar om att bredda hållbarhetsarbetet. Enligt honom har företagens hållbarhetsarbete under lång tid varit starkt koncentrerat till klimatfrågan, och särskilt till utsläpp av växthusgaser från kol och gas. Det är viktigt, men inte tillräckligt, säger han.



– Ni som företagschefer måste börja adressera företagets påverkan på de andra planetära gränserna, som biologisk mångfald, färskvatten, mark och kemikalier. Tendensen sedan många år tillbaka är att allting fokuserar på klimat, växthusgaser från kol och gas. Det är viktigt men det räcker inte.



Han menar därmed att företag och organisationer behöver analysera sin påverkan på flera delar av jordsystemet samtidigt. I praktiken innebär det att klimatmål behöver kompletteras med arbete kring exempelvis natur, vatten, markanvändning och kemikalier. Se planetära gränser som drivkraft för innovation och lönsamhet



Den andra punkten handlar om synen på begränsningar. Johan Rockström säger att miljömässiga gränser ofta uppfattas som hinder, men att de i stället bör ses som drivkrafter för innovation, effektivisering och affärsutveckling.



– Jag önskar att fler företagsledare en gång för alla förstår att de miljömässiga begränsningarna. Miljöforskningen visar att vi begränsar utrymmet vi har. Vi kan liksom inte bara exploatera hur mycket som helst utan att sätta begränsningar. Den begränsningen är också positiv, vi vet att när man sätter en begränsning så leder det till ännu bättre innovationer, ännu mera effektiviseringar, att man kan tjäna ännu mera pengar för att det blir smartare.



Han pekar på Kina som exempel på ett land där omställningen inom vissa områden har blivit en konkurrensfördel. Företagsledare behöver tala mer om hållbarhet som affärsfördel



Den tredje punkten gäller företagens roll i den offentliga debatten. Johan Rockström anser att fler företagsledare bör tala öppet om hur hållbarhetsarbete kan skapa affärsfördelar.



– Jag skulle vilja att företagsledare blir mer publika, att de är mera offentligt öppna i den publika verkligheten och talar om hur hållbarhet ger dem fördelar. Vi hör så sällan företagen tala om hur mycket man kan tjäna på smart, hållbar affärsutveckling.



Enligt honom finns det ofta en större samsyn i näringslivet än vad som syns utåt. Han säger att många företagsledare han möter redan ser värdet i elektrifiering, cirkulära affärsmodeller och hållbara produktionssystem – men att de sällan kommunicerar det tydligt.



Hans uppmaning är därför att företag bör bli tydligare med hur hållbarhetsarbetet bidrar till framgång, snarare än att främst beskriva rapportering och regelverk som en börda.



– Ta integrerat grepp och börja verkligen arbeta med det här som en del till framgång.