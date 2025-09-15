Regeringen vill i budgetpropositionen för 2026 satsa 558 miljoner kronor på åtgärder för ren natur och en giftfri vardag. Totalt uppgår satsningarna till 1,8 miljarder kronor under perioden 2026–2028. Enligt regeringen handlar det om satsningar på bland annat vattenvård, skötsel av skyddad natur och åtgärder mot spridning av PFAS. Samtidigt framgår att vissa delar redan har aviserats tidigare och att flera åtgärder bygger vidare på befintliga initiativ.
Budgeten: Här är regeringens satsningar på naturvård
Budgeten Regeringen vill lägga 1,8 miljarder kronor på naturvård och kemikaliekontroll 2026–2028. Men flera av satsningarna är redan beslutade eller bygger vidare på tidigare initiativ.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Bland de största anslagen finns 250 miljoner kronor per år under 2026–2028 till lokala vattenvårdsprojekt och arbete mot övergödning. Miljöövervakning av havs- och vattenmiljö ska samtidigt förstärkas med 20 miljoner kronor per år, och regionala åtgärdsplaner tilldelas 27 miljoner kronor 2026 och 2027 samt 20 miljoner 2028. Utöver detta avsätts 50 miljoner kronor per år för skötsel av naturreservat och nationalparker och lika mycket till upprustning av vandringsleder.
