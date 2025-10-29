Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

1. Sätt riktningen – och håll kursen

Företagen efterlyser en tydlig vision för hur den rättvisa omställningen ska genomföras. Regeringar behöver samordna klimat-, arbetsmarknads- och socialpolitik, fastställa sektorsvisa färdplaner och säkerställa att roller, ansvar och tidsramar är klara. Förutsägbarhet minskar investeringsrisken.

2. Investera i kompetens

En rättvis omställning kräver en framtidsredo arbetskraft. Näringslivet vill se nationella strategier för utbildning, reskilling och upskilling – framtagna i samarbete mellan stat, företag och utbildningsaktörer. Syftet är att undvika flaskhalsar och säkra tillgången på arbetskraft i gröna branscher.

3. Skydda de mest utsatta

Social stabilitet är en förutsättning för snabb klimatomställning. Därför bör regeringar stärka skyddet för arbetstagare, kvinnor, ursprungsbefolkningar och informella arbetare. Dialog och delaktighet i beslutsprocesserna lyfts fram som avgörande för legitimitet och långsiktig hållbarhet.

4. Finansiera den rättvisa omställningen

Statliga styrmedel kan frigöra privat kapital. Företagen vill se gröna skatteincitament, lånegarantier och riktade stöd till regioner och grupper som drabbas av strukturomvandlingen. Offentlig finansiering bör användas för att minska risker och sänka kapitalkostnader för gröna investeringar.

5. Mät framstegen – och visa resultat

Gemensamma mått och öppen rapportering stärker både ansvar och förtroende. Företagen uppmanar politiken att införa nationella system för uppföljning, harmoniserade med internationella standarder som GRI och ISSB.

Ta del av rapporten i sin helhet.