Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

POLICY ”Ge oss tydliga spelregler.” Inför Cop30 sammanfattar företagen sina främsta krav på politiken – fem konkreta åtgärder som kan skapa stabilitet och tempo i omställningen.

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken
Foto: Rafa Neddermeyer.

Ett växande antal företag betonar att en rättvis och inkluderande klimatomställning inte kan lämnas åt marknaden ensam. För att investeringar, innovation och kompetens ska kunna växla upp krävs tydliga politiska ramar – långsiktiga, förutsägbara och socialt förankrade.

Inför FN:s klimatkonferens Cop30 samlar We Mean Business Coalition stora bolag inom energi, bygg, jordbruk och fordon kring fem prioriteringar:

1. Sätt riktningen – och håll kursen

Företagen efterlyser en tydlig vision för hur den rättvisa omställningen ska genomföras. Regeringar behöver samordna klimat-, arbetsmarknads- och socialpolitik, fastställa sektorsvisa färdplaner och säkerställa att roller, ansvar och tidsramar är klara. Förutsägbarhet minskar investeringsrisken.

2. Investera i kompetens

En rättvis omställning kräver en framtidsredo arbetskraft. Näringslivet vill se nationella strategier för utbildning, reskilling och upskilling – framtagna i samarbete mellan stat, företag och utbildningsaktörer. Syftet är att undvika flaskhalsar och säkra tillgången på arbetskraft i gröna branscher.

3. Skydda de mest utsatta

Social stabilitet är en förutsättning för snabb klimatomställning. Därför bör regeringar stärka skyddet för arbetstagare, kvinnor, ursprungsbefolkningar och informella arbetare. Dialog och delaktighet i beslutsprocesserna lyfts fram som avgörande för legitimitet och långsiktig hållbarhet.

4. Finansiera den rättvisa omställningen

Statliga styrmedel kan frigöra privat kapital. Företagen vill se gröna skatteincitament, lånegarantier och riktade stöd till regioner och grupper som drabbas av strukturomvandlingen. Offentlig finansiering bör användas för att minska risker och sänka kapitalkostnader för gröna investeringar.

5. Mät framstegen – och visa resultat

Gemensamma mått och öppen rapportering stärker både ansvar och förtroende. Företagen uppmanar politiken att införa nationella system för uppföljning, harmoniserade med internationella standarder som GRI och ISSB.

Ta del av rapporten i sin helhet.

Juridik & Politik Klimat Politik
publicerad 29 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

36 minuter sedan
Premium
EU

Över 130 organisationer i öppet brev om bekämpningsmedel

18 timmar sedan
Premium
Omvärld

Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället

21 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober
Premium
BIOLOGISK MÅNGFALD

Sverige pratar naturvård – britterna gör den lönsam

27 oktober
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

24 oktober
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

21 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

36 minuter sedan
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

23 timmar sedan
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

28 oktober
Premium
TRANSPORT

Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

20 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september