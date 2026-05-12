400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

Syftet är att göra information om växthusgasutsläpp mer tillgänglig för allmänheten och öka transparensen kring vilka aktörer som släpper ut hur mycket. Enligt Klimatkollen är tillgång till sådan data en förutsättning för att kunna följa upp ansvar kopplat till Parisavtalet.

Climate Trace grundades av Al Gore tillsammans med AI-specialister, datavetare, forskare och organisationer. Koalitionen arbetar med att samla och tillgängliggöra utsläppsdata globalt. Genom samarbetet ska Klimatkollens publiceringslösning kunna skalas upp från svenska Wikipedia till fler av Wikipedias största språkversioner.

Klimatkollen började under 2025 publicera växthusgasdata för företag på deras Wikipedia-sidor. Informationen presenteras i en ny faktaruta för utsläppsdata, på liknande sätt som annan företagsinformation, till exempel finansiella uppgifter, huvudkontor och antal anställda.

Frida Berry Eklund, medgrundare av Klimatkollen, säger i en kommentar att samarbetet med Climate Trace gör det möjligt att skala upp arbetet utanför Sverige. Christy Lewis, produktchef på Climate TRACE, säger i ett uttalande att samarbetet ligger i linje med koalitionens uppdrag att göra klimatarbete snabbare och enklare genom bättre tillgång till data.

Även Wikimedia Sverige välkomnar initiativet. Signe Krantz, policy officer på Wikimedia Sverige, säger att satsningen visar hur Wikipedia kan användas för att göra mer information tillgänglig för en bred allmänhet, i en kommentar.