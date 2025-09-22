Under måndagsförmiddagen presenterades budgeten för 2026 av regeringen. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) höll pressträff.
Miljö & Utveckling listar: Här är klimatsatsningarna i nästa års budget
Budget 2026 Regeringen har presenterat budgeten för 2026 – med flera nya satsningar på klimat och energi. Miljö & Utveckling har listat de viktigaste förslagen.
Elisabeth Svantesson (M). Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Jag kommer med glädje och stolthet lämna det här till riksdagen och känner att våra partier har lagt fyra bra budgetar som kommer stärka både den svenska ekonomin och den svenska hushållsekonomin.
xZ0LOT+WI+zlNdRTmzbJ/IyY54gSWGa0xyxZAG1a6SKv1LYaZQA3xiTV76MojnoztDGLeY1JZqIWrnLyMWE9d8F3NNnZuzsEkftYyDjN0mKtUfdA2gfB2cHMvG9Pa9mO5jG1/JW2dG4nLHCPUKWElHQ8YhtfI0d6zYkoqFi6mgatlfoGLJkfh1lmhXUtq44W2tTaLH3x1kmtQ3Mwh+fx0+hWxvbaRPTy1sQV7UPAtGHGrnCoUzk1YlQVYr/P1Ta5o7YAGAouBwY1nwi7Wf4ltSbPcmp0nAg8a82C0k6ap7xKaT7vCpXk2TO4OP1X3w22LFdV9emt5StxPTxSOpTvcytKvgBmdSDXqH+XoBI48tkNw0m157ea8q5N1r1cYooC5UcZ9+kP/LwsR3EMqtk3VGOmf6fA8Kg99tkMqOxALsUKvv/udNU1vOCSbF8q4yckgqHYqzu7TIBKq1Ahyy8ejq3JO83SNGdrwbMKRn8CzPPUzYFJsuDgbFgo6v4fych5AFyzyrqdsHdC6qLMMG5p0jQwdkwgStYLPvfqgAa/3b6jl40S4WFnzB9T3yrjJst8TCzdnjTlAHj5KVVhq7UlHnSlfdATtYzodfT94XVqdO63lG9B3LdZCv1Fam+mTgDteACbl36DWstMh3HX7Xu1IaKFMkUXLaac9NjAXR5xPAqdauNcxnswFBjPnaN6xIdK309fyMi5Qd6Tgoci5LAg8PNxe7POpQVWzSFy9fU3WTGn2ApL+NfHmu9rnJH+x8LiUSE7q2aUW2PbO9u5A6jjpNsYuzEU4zRZhBrwxokIpC3f0xDAk9jJpGohMNOzsgMpb3sYDZkQWAkZ96TxUKs3hmHRTawjpDumyTkAaIIgiccOurW+OZEXva4iRDs6FSYpVKESImKZybO19Ucm3UyMEiFyawodtZ+ws0jTBXJiWKtjffZStnih9qjvziityVCi977aJsgXnpp1socegMG+WKK7t0+iNngavVeFl4bEMmrO/rzLSXfgkXit1k54FZWscleBGR21P2smFL6dJ9nX8uX/EiAsqf44xFLr0EcAJ0LoFa+k/PEw/F+dGt1Eft0MAgTVqTxGerFFK2UKQOM5X44/auU1ZaI8AZfgvEBylo/foOAFxxmHGzz77ghasy1vdzqakjJGrw6eQOiewvryy8YgCTlxQz5H+ft9V1D/FREoIaZK9nuxcBSxAHpBfLLht6zVhBlvcE/+wr6ynP5yf2xoTXUmrycPWNzuZU7Wrrtvwcd/9FH/44ooBS4JRmUXO16dsAHPNC2hbowO0pfUkxPhZV/k5qnDde5JFyxtaPA58ENtq2vPIIDdEPtsecparzWUyOttIkQdpxP7Y5kc6f7bB/XojxVKT8HmNy0jwNoCXyw2RsGxzezIg9fHfO+QLPVRVQVSli5MQASiTau2Ch1hb+/+8spWd7frUcjPWRK93GFjJ+0pvc7JIgLNaQbAUW77KrWOJfYQKhVticSP+6Szi0n/RiQkRragRtU9khpE2o9CZSihKC4VbRImHTnPjyXa7+GAAvj7QTzIYYy3+WPLM5v/l7niVhJhweUWtVqbvO1hMqsMGAWA1aOppeQ1rnq1hhVlS+upsV/fw4meI+Urbj8cP0FGo+imwl9fFs36hs1bPnLJZ3SB8E96I4UNdDWym1XFqwHmoGRkWcuWdSqSqy9YZ5duPVUK+UTroY6PQnKPc+TC1cWZeGm6lEdeULCfuPoXmOtaHfIWM5mC3RNwd6rloalRLmQayYVZTnOezl+asvj4q4ClnigIO1ltV3iSX0WjQW40HGyrLpJDuPuW4Gy9DUkYn3Dh+rUPHXF90yt5wWKlDIXmvACiR7Rdxq1fR2+cJR1xVujoQSTl8E/n7dUjRPqsFwoWTp2Q/4cJB41mVQ7aOKCRZVGk/7fy5V6zm9yTM8stgXVPY/f+4O0qQC0Sv4x9w79tFJbOH6gKOVx3ybnjlHdbF/8W92YnMDj1Bw74Gk7VPuDdpisBQ5fdwjOOso2TI6pr6RSTzXOHP1Fv9qxd1pyM3fdHR4aH+dX4KYmMXkQ3XRlgVadhn4p1tT46pEpXY3SsLLMKIxjh3hdS5lBu6YRxMZu9g6dVRTKgJYEtPE8OsWhB+3jgNzsVRhEtng5645hejf3CHj0zmBPe+axOZfxpldFMiq2Xs30lW7dwvMCwoYtM3iMUkrMvwOJd4BTOBr0nHG47ZxNQSqOWToNM8vR4eyQZeAv6t9T7CIWpO5le9pwulkbVYzEW+PmhipH42Tn3kRVoew01oDOk2iRzSZWOWQh5Bf267d403AWVF6XQnrGKQP/4PcAh++Xx9ZaEeWMYKCo6tfZCIfsUywzmGHyr5K4VdzQnJ6UHeoXn+blbAnP3ni+QbD0y7H9Z29gIanw/Yt8LZpTfUxlA2hZJ6kDf13xUB0REkzFYRXoAwp2uwOdxTQD6EFrZN/+OXOMmKNx6DwoF0XFGfDEExJLpnKblZfFst0NZwbAi0EjC+GdmDh4qIrUBFr4VaZmsRsxHTxD8pbfRAaOoqfAmjDvUNAwiPftv5Dgng1AwBznMiCopTMCUzCK4PnS3gOPuhoEO2uFABlQRv5kzTUQWc1IzRSwc1jsdX2wm/jg2xSkuSWs2/QDVt2xl3iXvrtrPQ4trblLWwr5H5srCVBYIaOWD3zTW0caeVrUjP028RuomUjgmO2NYIx9KSuAQ/tKpy4L9BOYRfrdsuNo+cDCJPxUcsYAbH7E05v18MI0uuUhrQlN1xarufTGNKQnycJQCVuQi0SGWizNkfj/k3Qi9AikkiAx564pxHUMW8bLyVUFTYOeOtmxgeb1fp2ZN5BhB4y2Rc4PNrQcEfUjnNIKU1nwqeesMrO9TFS0/AkcMc8TauZTWeSLhFdgaXlAnwmHp/lDT3yxn13fktR1PlSZFfXqL7FLpAF2eU9KqPmPFz/cUu21+pCS5F25nOA0+quZFgdcs+tlvDeB8uE/UyCVF77DvuaCyJWjWwGay/r3Gul+YxdBoCNdYYISYZlV6K4hedCmL8XJt7GiqPf43++KAgdrVPa5CBFDLhCG9pHNT0EdG7z65dpWtNpYvtVx82MMXrpt0gVn59oRgK0Wa0rqgUtJSEfGW3paQus09XNnIEwmRz1s9o31KNP2yO6x0UxS3eU9zhSUy5CKAD3mpCUL+uIO0TB02clnHEc3nR5yWFnMFpConExRXOQtOaj9cfGprYMtfVP5J6y1XWDpZMmlU1AuLGR1q4urnFaHzdPSL+5xlXwEwEPwclk2RtiGI9qjMALaDKi6r1UGRJsyrfDpPyssuEYQpWV0BmhgxA3EIJ9bCaMpkWxrW1I3LA3CIowNXz5sJrHKAMnMN0QyOLTkI7oWHFVFbkTrKg+8uJCWapHz0p43EEGIZ459h1jeOpFEVqt03TtXouyfTpAfZgjgH8R/0akBk4yosita0y8gtyLpe/7MtCibVrrnC64xfhAWOMu3GfRqKnAk/biAN6npJgHPnKevkPbGbz2T/dK8gnMeoM48GbOJ1ovt+ZlQqY2fqM7hUygTDYdVU9fWSe7yy+rqeVF6TC7ad0JaN3daA/YyMVkIJmHXbn8LmC4fwlxqGZJ45Zjkp93qn7rS6nI3zTsDkH0IOSe9hKAhWgpdrYNLFzsmzhedlaaqXml2EtkawswjgwaN+w/tSCNDND3Wl4jaXsSXgkfhfGgwSy0KWZ4c2X8MlwqDzJ5hrN+jpmO+NFtMbeqtUEEL0s19BA2Z/9fPGpirV0bNx6ZLBdN5nBKFnQnWFRrdV/04/giUUYduPq4SrLRQ+cMMObBSsMwbyMjEb8pUBOlmbErbJBDA/LAFNpjU1fu4JAgOn+avi5OtgKFZf+SSzSjixncNotqhTc6VB5btAXW2zODNOUPV3ftmcw7Mfql9Wq3no4x36NcP+qgR+15DRTDxST5iiQSL/X4HI7iNNAqCFLUfXdy8LcwjWZDVDg1iGtWMX9eb6rUhTDeqb4eXz/Azd7TCLFcLMZHM6dp2nCTaFT2Qeh6wzzT4q0aLtTmSxfW72kWpnhRtp0M/IaHgft70k+lLidoyNEXmehWrBbNZhLkTtjExI0h0Q9ks5/9ki6uCReN1miuSRQJwMYxRl41+ml/L7MgaqZ+DH1GYj7zxf97QX4XMQZOwF9ThDotVQ3PaGw6MjyZRGqSdNIjuEfGtRmX6qRD47lY5z3kFMDayQ8e5slqv9dH9Yig9TNvbrNF/7cETrclw0VHs1Ra8m+ZpuRBFLkyqt1WV/EP7V8LEbMpsqLUUuRHdyd35bX0trYGhNTMKEfu+h/viULj+wVajdbzEuQfWGaL6TqN4GLeVaE9J8dhr69tizd0Po4qvJ3PkI0DzU8GM2b4QARKliS8s9rQO8KHZiPG47ITRnf77Mhn+iUMuGFe/Qfc162TvpQOf88Vrjfut4NwrOB51knr9DiOks38FTK95b55lat9iu00pqPPQzz3/NbZ/wkOFFZ9mQg1enn9nGJtf5u2ORGGU7Act9P2ry1mcF8jzrg2nqayw8wUDGktFiyvFx4uRV7Hqi4MP3EE0pIRAmPRgJ6qNolNwcZKRtTg/MFlP6v79M7h0iUVKVQBmHNU2OOPNhfVIwiomZZJTmqraTTrRfsar0G34Vy6rlKTmMXfiZW1wQ4i5p/2fg4eN7N95jxzZSm+2R8v5gxlWaI0t7jQB4FFNY4kpjBZZfrsA0WrPnIjnUawpmnCXVLNgsM+CagaNRchC/s9kP6j3ZK7xleaWcEAQi5Iguk3IsQfVnvYucWUjw4PzMyyVKOTg33gayyEV3maWQ7giiBP6ivoY2x77SeCzQlrayNCr3cl2L+mn6VEJrzEJhQ6yRjzlNYp1T5mLalcsU7iR/GjSr9/Q4NVcIOu/AXswvRU1pxeiLkhMax3N7lGXXWeQfU5BgFBmAxpmKaaHUz5QP7SBbqxOrkO16fTwk7mQvn8sCbf7GHBNOhlatWS4+7e4xjLopGeoc+TtOdtye5MNVh2f5mnapNJwCikHO5VqQQOsLSxOdSdVxHm711sZ0SkdQtip+7yOSj2ptgHChWeOWx3jtY2jSDnZckvJx5nEGwt3+wskZT+TB3Nd+UfO9hhB0/9IUpw4k1TWO+xRHUNQ2dgcQMpNTkqja7O0w3kUrPX/JgADg6Vh+Sccdn6MQWq2vsastT4W/kTuAjuKkUDLg1b9NQ+t9Jnw4hRwN4OjPlBo++8sR2msnbnyGpOzjYMWTc/tdNq4F4Y8n0Bt4t5jCadX+jmRqVbv7KQ2LMmRU8edNnYMfEfLmpYjjjkPpE9/aiVQdqlT+g3LJBOBZTIzQ29Lj3x3tX7Hg9aBXGGbmVqYr2gV96yLJSzoOQIK/ay0RXQFvJRLcVkE42TPKVw==