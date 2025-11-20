EU:s medlemsländer har enats om att skjuta upp införandet av EU:s nya avskogningsförordning, EUDR med ett år och att öppna för en översyn av regelverket under nästa år. Förslaget beslutades av ministerrådets förberedande organ Coreper under onsdagen
EUDR föreslås skjutas upp – igen: Detta händer nu
EU
Införandet av EU:s nya regler mot avskogning ser ut att senareläggas – igen. Efter intensiva diskussioner har medlemsländerna enats om en kompromiss som kan förändra både tidplan och innehåll i den redan antagna lagstiftningen.
Foto: Adobe Stock.
Förordningen trädde i kraft den 29 juni 2023 och skulle ursprungligen börja tillämpas den 30 december 2024. I slutet av oktober kunde Miljö & Utveckling rapportera att EU-kommissionen bestämt att lagen skulle träda i kraft i slutet av 2025, efter att de avvisade förslaget på att skjuta upp den till slutet av 2026. Nu har alltså EU-komissionen ändrat sig, och föreslår ett införande i slutet av 2026 ändå.
