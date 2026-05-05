Nackas klimatstafett – så nådde kommunen fler än de redan engagerade

– Syftet var att nå ut brett till alla invånare. Inte bara de som redan är engagerade, utan verkligen försöka nå massan och sänka trösklarna till klimat- och miljöfrågor, säger Karin Ekeberg, klimat- och miljöstrateg i Nacka kommun.

Upplägget byggde på en app där deltagarna först fick kartlägga sina egna vanor och sitt klimatavtryck. Därefter fick de förslag på åtgärder kopplade till just deras situation.

– Du får ett personligt klimatavtryck och sedan kopplas utmaningarna till det. Om du cyklar till jobbet så fick du tips om att testa vintercykling medan om du främst pendlar med bil så fick du en utmaning om att cykla en dag. Det gör att det blir mer relevant, säger hon.

Totalt registrerades drygt 4 000 genomförda handlingar, vilket enligt kommunens beräkningar motsvarar cirka 16,5 ton koldioxid. Samtidigt är kommunen tydlig med att siffran inte ska övertolkas.

– Vi kan inte verifiera varje handling. Det bygger på förtroende. Därför satte vi inte mål på antal handlingar och vi premierade inte heller flest genomförda aktiviteter, säger Karin Ekeberg.

I stället kopplades tävlingsmomentet till kunskap och engagemang. Deltagarna behövde ta sig igenom hela “kunskapsresan” i appen och skicka in egna klimat- och miljötips, som sedan bedömdes av en jury.

En annan central del var hur kommunen arbetade med räckvidd. Nacka valde att kombinera många olika kanaler och målgruppsanpassa innehållet.

– Vi jobbade både analogt och digitalt. Vi hade annonser i sociala medier, Snapchat för yngre, nyhetssajter, digitala skärmar och affischer. Vi anpassade både budskap och bilder efter olika målgrupper, säger Karin Ekeberg.

Den mätbara digitala kommunikationen gav cirka 1,2 miljoner visningar.

– Det viktigaste vi lärde oss är att man måste upprepa, upprepa, upprepa. Klimatfrågan är inte en sådan fråga som ger en direkt belöning. Den sorteras lätt bort om den inte återkommer, säger hon.

Just behovet av upprepning är enligt Karin Ekeberg en av de tydligaste lärdomarna för andra kommuner. Att förändra beteenden kräver en annan uthållighet än traditionell informationsspridning. Samtidigt pekar hon på en återkommande fallgrop: att vilja göra för mycket på en gång.

En annan viktig erfarenhet rör organiseringen internt i kommunen.

– Många kommuner har miljöavdelningen på ett håll och kommunikation på ett annat. Men det kommuniceras massor som har koppling till klimat och miljö, fast utan den etiketten. Börjar man jobba ihop internt har man redan kommit långt, säger hon.

Kampanjen genomfördes delvis av stöd från Viable Cities, där Nacka är medlemmar. När det gäller kostnader vill kommunen dock sätta satsningen i ett bredare perspektiv.

– Det som kostar mest är ofta inte annonseringen, utan att ta fram materialet. Och köpta medier kan vara mer kostnadseffektivt än att lägga mycket tid på interna aktiviteter, säger Karin Ekeberg.

För mindre kommuner menar hon att tröskeln att göra något liknande är lägre än man kan tro.

– Man behöver inte göra allt som vi gjorde. Det går att plocka delar och anpassa. Och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och siffror, säger hon.

Klimatstafetten var samtidigt inte tänkt som en enskild insats, utan som en startpunkt.

– Det här är ett långsiktigt arbete. Klimatstafetten var första uttaget i vårt koncept ”Allt vi gör räknas”. Man kan inte se det som en engångsinsats om man vill nå beteendeförändring, säger Karin Ekeberg.

Nästa steg för Nacka blir en informationskampanj som ska synliggöra klimatåtgärder som redan finns på plats, men som ofta passerar obemärkta.

– Mycket av det som görs syns inte, och då tänker man inte på det. Nu vill vi visa vad som faktiskt händer i kommunen, säger hon.

Klimatstafett – tips och fallgropar

Sprid ut kommunikationen över tid. Gå inte för hårt på en kort kampanj om frågan kräver upprepning. För att skapa positiv förändring och engagemang krävs en kontinuitet. Jobba nära kommunikationsavdelningen. Många klimat- och miljöinsatser kommuniceras redan, men under andra etiketter. Börja med att samla det interna arbetet och visa upp allt bra som görs. Använd flera kanaler. Olika målgrupper nås på olika platser. Kombinera digital annonsering med fysisk närvaro där människor rör sig. Premiera inte bara flest handlingar. Om beteenden registreras i en app bör tävlingsmomentet utformas så att deltagarna inte får incitament att klicka i mer än de faktiskt gör. Blanda inte ihop allt i samma kampanj. Informationskampanjer och aktiveringskampanjer kräver olika metoder. Försök inte lösa alla mål samtidigt. Kopiera hellre än börja från noll. Andra kommuner kan dra nytta av befintliga upplägg, nyckeltal och kanalstrategier i stället för att bygga allt själva.