Norge pausar stöd till Unep

Pausen kan påverka de försenade förhandlingarna om ett globalt plastavtal, som Unep leder. Norad har även skjutit upp en utlysning för projekt mot plastföroreningar i utvecklingsländer. Norge leder tillsammans med Rwanda en koalition som vill se ett ambitiöst och juridiskt bindande avtal om plastens hela livscykel.

Organisationen GRID-Arendal varnar för att Norges besked kan få andra länder att sänka sina ambitioner. Åsmund Aukrust, Norges minister för internationell utveckling, säger att regeringen verkar i ett oförutsägbart ekonomiskt läge och att varje budgetpost måste prövas noggrant.