Norge pausar stöd till Unep

Norge har tillfälligt stoppat finansieringen till FN:s miljöprogram inför budgetrevisionen den 12 maj, vilket väcker oro då Norge tidigare varit programmets största givare.

Norge har pausat finansiering till FN:s miljöprogram Unep inför organisationens reviderade budget i dag den 12 maj. Beskedet väcker oro eftersom Norge varit Uneps största givare de senaste åren. Enligt källor fick Uneps chef veta av biståndsmyndigheten Norad att alla finansieringsavtal är satta på paus i väntan på budgetbeslut.

Pausen kan påverka de försenade förhandlingarna om ett globalt plastavtal, som Unep leder. Norad har även skjutit upp en utlysning för projekt mot plastföroreningar i utvecklingsländer. Norge leder tillsammans med Rwanda en koalition som vill se ett ambitiöst och juridiskt bindande avtal om plastens hela livscykel.

Organisationen GRID-Arendal varnar för att Norges besked kan få andra länder att sänka sina ambitioner. Åsmund Aukrust, Norges minister för internationell utveckling, säger att regeringen verkar i ett oförutsägbart ekonomiskt läge och att varje budgetpost måste prövas noggrant.

publicerad 12 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

