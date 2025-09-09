Regeringen föreslår uppskjutet CSRD

Hållbarhetsredovisning Lagändringar föreslås träda i kraft vid årsskiftet – nya EU-regler ger två års respit för vissa företag.

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Foto: Regeringskansliet/Niklas Forsström.

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag på hur det ändrade EU-direktivet om hållbarhetsrapportering ska genomföras i svensk rätt. Förslaget innebär att vissa företag får två års uppskov med att börja tillämpa de nya kraven på hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

Bakgrunden är ett direktiv som antogs av EU den 14 april 2025. Det ger medlemsstaterna möjlighet att senarelägga tillämpningen för företag som ännu inte omfattas av kraven. Syftet är att minska den administrativa bördan och skapa tid för eventuella förenklingar av regelverket.

Hållbarhetsredovisning juridik Politik
publicerad 9 september 2025
av Jon Röhne

