Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare

En bred majoritet av kyrkomötets ledamöter stod bakom den nya inriktningen. Policyn innebär att varje stift inom Svenska kyrkan får i uppdrag att formulera egna mål för skogsförvaltningen, mål som sedan ska följas upp av kyrkostyrelsen och redovisas årligen för kyrkomötet. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv där skogsbruket inte enbart styrs av ekonomiska intressen, utan också tar hänsyn till klimat, biologisk mångfald, social rättvisa och kyrkans andliga uppdrag.

aVPCBaptXqMbcmhoorsF5WnDBWF3u88SnXAMTef0PLp0F553Jr4lDLalH8UiMvWv9+GS47KerrWS2lgb27kxhT2677Dr783Js5t8NxERaUGRjjtfbiKmuCx/fNnNgo8eQovsKVQYT9O5ZhbyAiv0jP5BtRwYx9xjkNnjhQ71SjawTsrNQLIJCLc08z3MJC+ez4q7+REVEwDHcpEA4lp/LHuwu9Q6BRffxQIUtu5L/UnhPV9BOM5jcAdToEv4+ieWyygCuifWyoXkgBMXkXLk4ADFpPVLC3evplzO3pbVwiNWWLEtaAf/gtt7ET4fmISMwFSiOuYdS3lQoKDbMxetVJVuOeJiFjhizcYYVRN0uaj18B264hbS48e0sZtxTGhd/LXcxF7KBjMwLwBYsLIHgu4R6H9NVOTLNgG4IAtlNM4KW2JWe8heFHMoZjkW8X5fnxWPaEzaNwI0cKjv9nh8BQisp0PCLOurjTbyylwgt56mX7gsyUThx9u4jK1GKrfQo3DBwZAfu2Dbkvfa2+TtHKOgBS/2Ob0WWA7fir61bOyp5nnkWTDXurs3Z81E5h7d9FF/PQ3D6sDGSwZciDXC5495E9kvnFcB5TXTu5l/bjYwdOX7NoYgLp9pfQzlyDVLhyguWYDZntPXPMw5jitG8VucnbkcYxAnok+Xjd5oWpgUyC2zsuD0ekAHX8GxanYN1oHiPKZDSMNdaRxVH8pQlOleIPffVS6yQOKlZRJpmOFLdzhNR3qVMvXGKU6IkcWriVH8dgLytaG2nGFcS6pXuK9+TTA9lkqvF5JnpJGIV8qGvTu7UFk2h7cQWCDXaZ09OsnprvtXDJhC08KjB92yqVJra9tl2dHdNfueuLuI7e3Q56I7JAELVlglBhSXGHC0Q5509Y2GVChslYkTrN5YSOVqvIAXAVBa58tq9lKWShl3xKTbYyj7/HIF5jQt12OW7XLqoO2cNE9Xgs2P7n9QPpcRlaxEyftdZAxLBBga5PPZ/WDMlWIYX4IcvITthQbUcqV889ADHXIPQQ7oQYkTcIEfVUJw05mlY00a/d6qaHCTwwlfWqMj9l6DPI64U5Cs1A6Go+V2LTQUpE2th+WIanY5p/iFRNvujOlwTpyBMLjgFFoS1QebcFc1JXBeZ4Nm5gYUozDi+hv2cCLcEma1sRPruqscVplYCDVpESENQp0Jxmk6Q6ha99d9j6CTzO25zeWGtVnMOt4mjJViDqfl/OzNj8r4m2Vhk3ehrv6oCCfcvhG3mBvjZrSsl87vU3M+bT79j5aDoZ+ILOnJDlnkV3PhGrC0RL6img5smCIoYseT5tPd7IsETzo3zKwX3ahgY87e/XbDhHr4c990mkZbUKLV1yPZ/d91NJQU5wUrL/rf5Y6gLlpihrZfwfnXdPcPqfLNeun2UzLiyI6itt5wvdiPi9ASphfwQf4HN1jwYyxExz9Ef83NN6CvxDHo8PzM8ftnJU2GzcDPJ5fWSIX0jDMo4CjlyyYSVwSfBlTWQ9AaJ3E7D2aPpgyre6uTxZzhBuovVLYk/JvsshzVR/CWqw+PfJRbCrvfx3Klr4POWwj9CnoGgRuaSCJISqu8MfSfJ21bF112MC6MLoGNVFyPA+vfNbD/F6B6Mp1pxxU8+jf6VizWru8ieAhSCqNyO3wCkwe0BiqxsAHy6k8Hg0qYlhRbg/RdufNn5JPrDgbCDvljffzPy6yLczJ3jVTGhidL1AM8zDY1QCuK4BKnSqd8BKoY4WmpKUtg35meqrAp7jch8VPKBcRroqW4nRn6G1k7dCN7keKn2VUeJwGPctTANdqAl39jcXj6v0ZZGdMVUcekZZS6n+wI9zofrT56RUBXg0fPkJ60sy5KFDxJ+CnYFMU5M9CHVpozWZ24bRvXCejFf59zp9qzR+HdBh96qocGe6HLria2hB5IwNJPmkoQJv7/JrJspGjFn9WMfUtdxw1xVTki9bJFGuC1J9A8mct4uy4KNh4JCBD64DdRMtzY2IuyM65a07z2+B/ms9kMZnag+2xqbWpz9hkzIXDsVBO07mNWcNsAfxM8rtm5e2fFB8tskOoLSdn+35pUIqbdpLVLTxJuoP17pNTdoxnd2GXRTSMW1MM+elAffIA2IPsEdI0gQteM9au2M8I8KPMV3/QJMVP+C1sD4cz4DvlbkB/6sy+r/l7nbPzYlR6kLTrNSbCWIwOCQYhmU1RzrBlnSNOxkD72HIhBfvMMEfPe4uUtIQaRqA93meySw/WlVIVmAap3YlxpJlmrP6Y2dzZhmjmsIVuAw5s2I9mpQDVLE/topOa8fQkfPN7hdWzqTktfXN0O9I2XYq34pJxdRFJISdFDEoPdPr9whlQMdtJeodQXv2aTV/OK+Guuc1N2l08lGVRLt/ldIsJUEbmu/8Tat+eSAtdXIXRV4igZPu9bRt9gQ5fw3y2vQ0nqg7cQDSRYprKyB+Vwgu9Bb2xDBX3zfK1Vvnw+5op5DXyqrpuzrE0aJkIGvMF6eThBxFzeJdSbuw41yodrbPn55bJml/fdmslSZs3bUYYVowAsX814tMZ8f2m1C7PtMqQCY0/bJwcD2am66hcMa4EzWv+Lc/8lhJZj8B6gD+p1j7LyHxRtBnG2sAYFGVblx1vJVJsZ7XjjXKqGRlyLmoi+RIZQr/x7NUPRBuCW5POA8UJtYgjGuVst2AhFcjDRJUZbSBk9f8auCe54ZMZg0ctomzk/KXYMljoFyc/twRgnG2tslBVXB9L1D+SemRadT735tuizKx7eGaksp2445lGq9EDMSBsc8ROTGFWaCChMHOYaASkRmjBJVCS3SswCdDYR5QOOmOusduOQDZehFF7xjtAb7tPvQCBJcFoQRX4yHdsoPRwFo7t6cAQS5+jxFtfRQyjy1D7AXOVN8cR0S7G1y8HaCnmi3WNytrm7WA0AoezWK9mpDxzLpsoJOCpahj3anDVN3GWAodckV8RWCAftt326L1hm1W344NbuGcJILeJRrBqY7Lb0aW3LrAxMrQdFnUNR48J2LWTqID1GtHVMI0djKrSqPs1rdubZYjq95AN8TQrV6bO5WkGVHgjWXfWbIdz3tK+CQQ==