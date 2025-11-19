Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, har fattat beslut om en ny inriktning för hur kyrkan ska äga och bruka sina skogar. Den nya policyn bygger på fyra hållbarhetsdimensioner: andlig, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Beslutet innebär en tydlig kursändring jämfört med tidigare förslag och rekommendationer från kyrkans egen skogsutredare, Göran Enander.
Så ändras Svenska kyrkans skogspolicy – går emot tidigare utredare
Skog Svenska kyrkan gör en oväntad kursändring i sin skogspolitik. Efter ett beslut i kyrkomötet väntar nu nya riktlinjer för hur kyrkans stora skogsinnehav ska förvaltas – med fokus på mer än bara ekonomi.
En bred majoritet av kyrkomötets ledamöter stod bakom den nya inriktningen. Policyn innebär att varje stift inom Svenska kyrkan får i uppdrag att formulera egna mål för skogsförvaltningen, mål som sedan ska följas upp av kyrkostyrelsen och redovisas årligen för kyrkomötet. Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv där skogsbruket inte enbart styrs av ekonomiska intressen, utan också tar hänsyn till klimat, biologisk mångfald, social rättvisa och kyrkans andliga uppdrag.
