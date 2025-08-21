S kräver svar om regeringens åtgärder mot vattenbristen

I interpellationen frågar Lindh om statsrådet delar bilden av de utmaningar Sverige står inför när det gäller vattenfrågorna, om de insatser som genomförs enligt EU:s vattendirektiv är tillräckliga, och om ytterligare åtgärder är planerade.

Lindh beskriver hur grundvattennivåerna är ovanligt låga i hennes hemlän Östergötland och hur Gotland i somras gick upp i stabsläge till följd av rekordlåga nivåer i grund- och ytvattentäkter. I flera regioner har bevattningsförbud införts.

Hon varnar för att kombinationen av torka och skyfall ökar risken både för vattenbrist och översvämningar inom samma kommun och år. Samtidigt kräver vattennäten stora investeringar för att undvika läckor och översvämningar i avloppen.

Enligt Lindh är vattenförsörjningsfrågorna centrala i klimatarbetet, och hon efterlyser en ökad beredskap för att möta framtidens utmaningar. Interpellationen debatteras i riksdagen och ska besvaras senast den 4 september.