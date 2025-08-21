S kräver svar om regeringens åtgärder mot vattenbristen

Vatten Nu lyfts sommarens vattenbrist till diskussion i riksdagens kammare.

Foto: Regeringskansliet/ Socialdemokraterna

Klimatförändringarna medför både fler skyfall och längre torrperioder, vilket skapar ett dubbelt tryck på samhällets beredskap. Det menar riksdagsledamoten Eva Lindh (S) som nu i en interpellation ställd till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vill veta vilka insatser regeringen planerar för att komma till rätta med vattenbristen i dag och i framtiden.

I interpellationen frågar Lindh om statsrådet delar bilden av de utmaningar Sverige står inför när det gäller vattenfrågorna, om de insatser som genomförs enligt EU:s vattendirektiv är tillräckliga, och om ytterligare åtgärder är planerade.

Lindh beskriver hur grundvattennivåerna är ovanligt låga i hennes hemlän Östergötland och hur Gotland i somras gick upp i stabsläge till följd av rekordlåga nivåer i grund- och ytvattentäkter. I flera regioner har bevattningsförbud införts.

Hon varnar för att kombinationen av torka och skyfall ökar risken både för vattenbrist och översvämningar inom samma kommun och år. Samtidigt kräver vattennäten stora investeringar för att undvika läckor och översvämningar i avloppen.

Enligt Lindh är vattenförsörjningsfrågorna centrala i klimatarbetet, och hon efterlyser en ökad beredskap för att möta framtidens utmaningar. Interpellationen debatteras i riksdagen och ska besvaras senast den 4 september.

publicerad 21 augusti 2025
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

