Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

Vägledning Städer ska kartlägga sin natur, bedöma hur den påverkas av markanvändning och välja indikatorer som går att följa upp. Arbetet ska hjälpa lokala myndigheter att sätta tydligare mål för natur och biologisk mångfald, enligt en ny vägledning.

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen
Foto: Adobe Stock

Den nya vägledningen ”Science-Based Targets for Nature in Cities – Initial Guidance for Local Governments” ska hjälpa städer och kommuner att sätta vetenskapligt grundade mål för natur och biologisk mångfald. Den vänder sig främst till lokala myndigheter och har tagits fram inom Science Based Targets Network, SBTN:s, arbete med vetenskapligt grundade mål för natur i städer, i samarbete med en bred grupp internationella partner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Vägledningen visar steg för steg hur städer kan kartlägga sin natur, bedöma mänsklig påverkan och ta fram mål. Arbetet delas upp i tre steg:

  1. Förstå stadens lokala förutsättningar. Enligt vägledningen ska staden först kartlägga vilka ekosystem som finns inom kommunens gränser, var de finns och vilket skick de är i. Det kan handla om exempelvis skogar, våtmarker, parker, odlingsmark, gröna tak, dagvattenlösningar och hårdgjorda ytor som kan vara möjliga att restaurera eller anpassa. Staden ska också bedöma vilken data som finns, vilka planer och styrdokument som redan påverkar naturarbetet och vilken teknisk, institutionell och finansiell kapacitet kommunen har.
  2. Bedöm och prioritera trycket på naturen och naturens tillstånd. I nästa steg ska staden välja indikatorer som visar både mänsklig påverkan och naturens tillstånd. Enligt vägledningen ska indikatorerna omfatta tryck på naturen, naturområdenas omfattning och kvalitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vägledningen skiljer mellan indikatorer som är grundläggande och indikatorer som kan väljas beroende på stadens förutsättningar, mål och datakapacitet. Städer kan använda enklare metoder om resurserna är begränsade, eller mer detaljerade metoder om det finns exempelvis GIS-kompetens, satellitdata och etablerade uppföljningssystem.
  3. Sätt mål. Det tredje steget är att formulera mål för de indikatorer som valts ut. Enligt vägledningen kan målen vara preskriptiva, det vill säga kvantitativa och tidsatta, eller mer riktande när baslinjer och uppföljning ännu inte är tillräckligt utvecklade. Stadens kapacitet ska avgöra vilken ambitionsnivå som är rimlig. Vägledningen anger tre nivåer: standard, mellan och avancerad. Målen ska också kopplas till åtgärder som förbättrar naturens tillstånd och minskar trycket från markanvändning och annan påverkan.

Markanvändning är första fokusområdet

Vägledningen är en första version och har fokus på ett specifikt område: hur städer använder mark. Det handlar om när städer breder ut sig eller förtätas genom nya byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor. Enligt vägledningen kan det göra att livsmiljöer försvinner eller delas upp, att naturens funktioner försämras och att markens kvalitet försämras.

Enligt vägledningen ska mål för markanvändning sättas på ekosystemnivå. De mest sårbara ekosystemen ska prioriteras, särskilt sådana som behöver minskat exploateringstryck. Ingen ekosystemtyp bör gå permanent förlorad och särskild vikt bör läggas vid riskutsatta ekosystem som våtmarker, strandzoner och kustekosystem.

Rättvisa är ett genomgående krav i vägledningen. Beslutsprocesser ska vara inkluderande, transparenta och ta hänsyn till både människor och andra arter. Den lyfter särskilt marginaliserade grupper, urfolk och lokalsamhällen, men också ekosystemens egna behov. I praktiken innebär det att städer ska väga in vilka grupper som påverkas av naturåtgärder, vilka områden som saknar grönska och vilka ekosystem som är viktiga för människors försörjning, hälsa och trygghet.

Vägledningen beskriver också hur rättvisa ska in i arbetssättet. Städer bör använda medborgarforskning och traditionell ekologisk kunskap vid datainsamling, se till att deltagare ersätts på ett rättvist sätt och göra naturdata tillgänglig genom exempelvis visualiseringar, öppna plattformar, flerspråkig information och lokala möten.

När målen är satta ska de inte behandlas som separata miljömål, utan integreras i stadens planering, investeringar och styrning. Vägledningen betonar att målen behöver följas upp, justeras när ny data finns och användas för att styra beslut om mark, infrastruktur, grönområden och naturbaserade lösningar.

Klimat Miljömål
publicerad 12 maj 2026
av Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

39 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

34 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

1 timme sedan
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april

Det senaste

Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

39 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

34 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

GFA lanserar färdplan för cirkulär textilindustri i EU

24 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

17 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Agora och RAP planerar sammanslagning

8 minuter sedan
Premium
Vägledning

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

1 timme sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

1 timme sedan
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Norge pausar stöd till Unep

39 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Majoritet planerar inte att ändra sitt resande – trots klimatoro

34 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

GFA lanserar färdplan för cirkulär textilindustri i EU

24 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

400 bolags utsläpp hamnar på Wikipedia – med stöd av Al Gore-grundad klimatkoalition

17 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Agora och RAP planerar sammanslagning

8 minuter sedan
Premium
Vägledning

Ny vägledning: Så kan städer sätta mål för naturen

1 timme sedan
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

1 timme sedan