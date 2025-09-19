9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Oenighet bland miljöministrarna – EU skjuter fram klimatmål
EU:s miljöministrar misslyckades på torsdagen med att enas om unionens klimatmål för 2040, vilket gör att beslutet nu skjuts upp till ett toppmöte i oktober. Förslaget från EU-kommissionen om att minska växthusgasutsläppen med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer mötte motstånd från flera tunga medlemsländer, däribland Tyskland och Frankrike. Kritiker lyfter fram industrins konkurrenskraft och de ekonomiska konsekvenserna som skäl för att frågan ska avgöras av stats- och regeringscheferna.
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) uttryckte stark besvikelse över förseningen och varnade för att målen riskerar att försvagas. Tyskland anser, trots sitt stöd för målnivån, att beslutet måste fattas på högsta politiska nivå. Även Polen och Ungern är kritiska – Ungern kallar målet ”överambitiöst” och Polen menar att deras kapacitet stannar vid en 83-procentig minskning.
0TOZvb1fw4JFdPyHAbmW7mvHc/U+aKsG7Pap8yUZDvqndQR6mgR4+iPsaWOYLV7Nki1RTUEAe+vQ32QJo/1dnoByK6YT4dlHDYxDn7iq4o0IREMkYDVKiHtB9IvHheT3Ka5EX569thPuOSZmbjGIn27pqpeoIdLofMtrqKi0Pn1lqUIdPWHdflxA+eVy4TZIL5YPzUTApKSzd/T9g67FtHJS+wxcIuFQcA+w8VfPd/Nx9KvY/kY6HgCy4J5WbiKKkBnYECwf4m1Fs9IIXoMPZE08UsiXw3wNmTzhEybWlndA5dqqgIDbkZw4N0VzPqBcDJjZd9BSRS3JOL4d3Esi2fSgbQOzN5T96QaUUtBQOa6ehISuAjlRDBvArG1LXc8999p+6j0Onflo6c9HD0jPGhQeh+vQzB6gkShaWwBLr70G3jx+dPAGrW/hCpJtZ6SmMkGxIRqSDJlJqV9at2d2Z/5iyky+E6dfEBYoAXNVWiUQiHcpWLuLo9GpTv/QteE0bLdHE+npNQZDenrbPXf+CSQjjLCGnckVROjblZ9YDvLjvMwiNPwPk5g/ojj2gIbTLLkBN6skooepsQgjhJ3DQ323sWUo4HqGPwj/7k+f2i2mi0K+RkOzf1eN2V7fOMpSBIkupH/zwqT3t1Ac6WGVrNu2N3XFjq0XmEv/V8KloVwAyrrmNCb4PCt2jg9yC2Q/DD3p4/xC6HghwAN84c0EYk5tDhMF1aIX57Axnls1yCwKMoJdxnGbI4EV/ExILxi7N1+zensJjWzIzGql9KEcO9rADsW8oMpukIWnf6tZ/co7ubYSUBO3OOzG2rK/rlB0KBe7jes9gMnoOu3i5iz1scNFush4sZSuBUVCM50ogSuPzWhnHLitS7BumRxaOZlT+Ag5jPAw1jEvsMjhZvj/SE4F8XNZ8y+r6Xkamw1haaXS+PXlktHFtITeTXoXjkScNlbeCjLUk034gMkxqvcxNXAC5C19dK9auMn+SI4OxvJZqW0gxIzCrUpjTQATFce+ut/snrRZaZlbBGlmm5u62FvF3X4nkU0TJuKJam0S7tA7gPm8zLeDe8XgcbACJUXa+lIIyH0tqaFlPel049+43yNdPvj0AZ5vSp8d9opwVvJav2le9UwMPXMA6+lYnWApLj37DtUv0AbtYKcfgGVLNP9icbwGl5L+Jv20hydpkzifjeq61uyv6cJcicJbeaX6lDEQB165z7qy09rLNdKfbIpb63EtnTXaQONqnhxfzyUsWORHKkNO4HCfe+cOLYybJA1KblEzEjLD8DTYDQTR+fpvJwC8J3CBFT5JsiZvT31HG6EDPyRrN8cqYMGMWcgYfb8aCsPXvxJcmdEnZ8XHUiLsUxXhFTuIHiHTGGZ62Jnpss7xWaZAeYNZGoZFXt1KEn6Tf7FVb2PE59ChsK3GaD2rkfFtsZut0mC/sP7Osh7zginQDA6wazJuXCiL0uhWdmpeoxkAAEkSdqP+uZPhA8VTsR+jXIVMxkPBQup/8D8Nswy20kzodmwuzVjZTh42+mIkaq7W0Et137ON1T+OUtHNUthOaK9ofsOOXt3HX0/akgciYnVAc6ksCj2d1QbiIr91BB2Z5Ud6NmQkSdt7AVUsXWIqFpj6+7igLUd5mSGz9MPd6c6Y6d2b+3yocxGcJkgT3GXyvdooXTQD9FW7aaE/L8YyPvFdeQq3U1xF3Qxf7O2YImE46qrRUF4kA7y8YHHDTIHfAq88M59o6efZTA53qJdTj2K8BPWwyl+2BoYpZh6oNY0LA93olVtyWv1fAOWdJwCqrGuE//w1GWDOEAJLFXx4pdvFy6vuwBs6fe9VFkrC9zsGhUTbgKbIacwWTIR7Esm9/iciq0GKrhg52MXDdSZr5W9jvBLb4lR1lKCI7quRe5N6UbBSiR1nfN/js7chUAAYAGHakEabQzpE5p82+wtv5b/jPchWMkRtmuuusN0OoMBUXfis4O7Q4NO6jQlrX42kqCfQZ7FRwdxGIjtZH1Cg7W8Ru9hb3yp7/ylaGXPe0khe1cqDt02RVjva0YHwiSlACSPNHmRs61IKvYlC+I7E9ACVvUg+8N7u533CuQxTt5qALZBa/QaEf6rHmaGSZpDCir54g1qSDvYzJ12mPGyCverwv90bwNe/jp8rtNMaJEsXiLj3G4uZTJ5gPUvbXolK6M3cd9sCpFT+HnQHfgl/E+nvgckf9Xu1odQU6Nq0xjAvIcRyroCS75jBB1C5M247O/txah78FyEV/VblE4D8yf+ncJPQasnD+rk1bzkvrsjpkPNppmSOFGsfY8qeQkdS34teOucp65mIco42c0YYOWU8pdAv2vvB7fg7tiVMimCcnCDNkwnwVPA6PgESlJy6vc9GCZyF+7FJlvyNyoOrxnzc29jUmSnl9bhs6/qX3iz2iR2OT8ayAhBuxzSjvaR31PqdWhGjx53h2SMlDjUPWtqhigOU/GtX+kZHjrN+vVqeQ7xvxQGk4DatrV19zGbUswP2XrZyriBAQBdMiOY4ZApghfkUCV1Cfz1KT+T11MHXpLZtyKUyFQydz/tDRHxCmZK6e5h6ONwiXAfTgmB6MknEhQc8IHQPe9ag67JQDbns4ly8cZAuwC1LgziFUIHywlr+eJI+ElNTx+JlzEhK9IRoG+GtTR1YgFRZSY1d2eK2yrCHQSeebpjaw5iAIKWA255uHlSdNtDNdZW0bFLRrixCz1R8wpBWeW8tonV+hMt89XO0HuaNNs9Snl9VKjqklhZd8V18HWGi7k6G3nqNEdofpldWBmZMnpup0exKNE/QQ9WLTaRLtPoDNmMpIwg98WtN66btBX4KC5pQs12Ic1931dYbYYcXCHZdM+/CO5vAIuDi9fG/JMrOqfGMGRPOaSCmWcO0aalHiBsf6TwUNW0ujBtQPJvBYkJtSgeLshJGlXShlxd3UzCk7jY0IzVOBMNIc2bh8nWJzHtvF5htPmg1r2wCIKrHxTEyBHXqsDfYZM8E+GKfZ1kEM68ecU+Te7ld1FMO4v+aSVLay6gW//DBUIaMZBJK/9L1mb24L4nSGmdNZ4+kxls2QrKj/q5eO2YnD7Ax1ZsdLL26IhVR/8YGOGgF/7r++Obsz/cLcskmfGJrsO97FHPYQuXoxjv0O/FHoByEIGluaDTgeTad8nNt84uAVlII45CS05f38KluTXZSCYNKsd9Uf8xAKP4p/mvS6s8iyZLeaF3O6wRdp4tPwZOW4qwh8rB6IwZWAnF2c7Fj+Ium84LUOfAJVfNqeebluA5HvK2lfBNNgUWoGS4fzMzsYIn97P4QfR/bRf9h8Eiw/FUcAJ2melaF/b7vGbgYTbBGzqSIJAFFLcq+XYU/iy4YGyzh3A2eLBxlvOengJJ4c5YWiQxF+CpP3HhWCDFZiB/KoUaWgl8pzomjCxuJ53Vn31JLrxio86634Rgz4KwbQmUNqsq5gpzqzTQWkylkTVNNRsykJmlfBX7PcjRuiQwYGSa25DBkr6qyF5LY9DkembRTbO6WusvZ3FgSmcTh1+vz9G0ZpsZ7T59snMEaiMewCn66uV9Lu5xb6fGN+YlOvdAT/WFKkxGvZR4CnqqivmsmQHi83euXzS0ybVsD2LVX3nHx56ppoQKkiZJ1+2JllBXt9GKGQAhDbVbdFhlFisxEtWAgNJEwHRhKIFijNlHvV95q9Y/5/nKvCFacyvdYOCveBR/v9P+cW3emYwWs5rwZdrWSIghP5OMuZ+1ym+HAG4XUdec7bf0q1QPv8xCDKPMES8ZM06S8mn2l1JvM1MLZkKRmzzCK1f43OEkSSJz2LerFZla2DnHB7GjLK/GX8HQ8AlDO0XR1dU1q7omiUXS+4HLNsmrq+bwnk2KUhV9ez9i0PJcvR6lqNvY7fCTI/EbDsVxpxa0Aba9Tw2SMCXu63i3s0rJCh+HYkwdmn3ppyXdPpHn4TZRNk7m979Y7iA6/ZmaJR3txy+Sc0JRjJhCql6X8bKYFuAXXJ/HY5ZCU5byLorhV0AGRfScKVbzA5TGvtbWnlFv69cSRcjwNFM2wjVqTDZt8dsGT8uPblag172PoXIZop2prUtF5/uMehgeAkjxz53YDlJ2fIL7lsnYQBWoa+uOpdXWZTPPjpvTSHrSaiyxfxwqBnNTw4zJrv3y4yHEbWuE7ArPimAGS+K+Rn0HPXHL7wCCoN4mgJR4NyjCLzfT+o5MtL1Mefnza/gyCxcXYQz/TLosy7XVJ12kYMJw8HPXrdjEd9Jpo+jY22/VxyOT8phwK86qiFhCLsIvu5h7TIcZxY+Hl57pMRj6CPrZepW6PllvkomVGIQDM8ofs6mLpFFulC21q5nIlyPAxAggylXo3NUjU/Fwe1bN5P8Bxfyp+Vkaxmxdns2BQMaaZZSgExJPkmVdcEKSu6Rh25JnHop5hnBSgUmuX9XKOJRQdmQwMyQLeUGGDCQtrxKetPTcaIU0PqCRY+TqOI2r7/br0v+H9QIezjDWfG4qBPSkR8Bdd9jdGav7lUYf6XEQyhpYFbbfTSJLy+oKrKQnOJjod5odLaU1bQfia5KR4xx94/2+99Pt4hjVR4a2lWkGmvov0ZTCrjtzPBr3r/cN0HeZX/pPjC6tQq6Jx9HtEK204sWQgDzq9nr4Ma/+OReuR+/+7BLvZm7Ok9jmJ42ba60xdYaDGWnxGWVK26M47zIFp7651s5rI5XrRhcNinhhLVUeXPabSE+sWii59NSYd/n7ANYuF+9a//GEiQcYf4t9mLh85HLa8DtWjdQ1Y+oDcYxy8t+vBML89NNKU3zXSbPhimhusLS8vvNtHr/JqtlJbEODk2FWFh/J9VEWL5zXuJKFJmvNw9r0qmJFufH961tfVNF396lDn3lK3KSVarl96UJ7I1BFyraFGjUX/aVP30trVIanpVZL7rpSIotl1jiV2TEKj/zNrms/yv1Kyz4IwCGsBsBgwdcAjhuT0ddupH3RQWi7BEqUs3+Fg40Y7BoRlnsF34hdcbwEvg4jBsAZQXNYuNH8YR58UE+eY7+psSlFIml7dafm7mE+JjSbU9DacVRyp9dUNBADf8QmOsgMNMYbs/AuyNkD0iOP/Z1w5+B1lREayjA9H9r0J6xOdoiLQ4+OxWPFMZ4m7PuBXKcqxO1fYPy6N/NvlJX3FMmA+NW9LZ+slPu0b4pLlPnQqS+maRd6hAm3JdgHSoBevOVRQQg59LW+dQ1quS5dRGJd0KK20eyJXJyREanhcTa370FVYzozYPie1v5XC5QZtu6l1Bdm8Orl1xikTyG2fHdpfX3+roZYwFsT7LV665nSu+dFlneCUyD33hHJH7TPwKbhiY4QWgnoAjP+S7f24OA6TexCNaiZBw4lqqRZrE4LteYnZK34tBVPUc3AzsKfukHb2OHyUbZJ7b90v5mb7pazZEy8g9u+YfCWk1AAkXHGs3VcdlUYhZsdtyiIGol6WtaKch1kLBTExJmS2ihTSTxlcY6PvERaPqVpeaD8iB8jXpV772Yx55DctRcWl+ntblancvuzagUWlVcJ3R3qdrQSIQGnpWuo0Kuqpz79/x+u2brq++5hoz6OEM6A62xOvnseQa9e5MgOL1K/igqyeB+g/wFFMQEBGwy5xPpUlp/XMQWsyDt96wQbbYqdxg8fwxrBzwaN4pdSzfQV+hXps6y7UycaP1QMWI/WiJTeLLFl8YRj6A2TFyhtbwEsG2Nk6i9PDTUWfBWOoJf0rN+kFdWTeIqoz0itt9fVgUup9t3zQrX7IhF1ulElomNoHjVXxFxP5uIOtOY8jp/OkcuazD3bNOYkJ6u1yeMCcT4Zftfug0rOQ08sxzDrOKgT/rhpnNjEOSkoyUzJpqSklXIQ7GAtMj91x/4RI+ilNc0qTYnLQjzDsASBJym1KDfk3EGYqdUFY3akV22fcvzSxvHE1WaEyoX3vDPgfzDHFE9/inQcoVfsk2we39EsfuvJgMXrwU5sOFMmnmKg5LRp9M32zgvXFUXFsX+i0LPYzdEV+aiZiJShWr6tsmYh9YKKAafZPE9ffvHllXPF7gGbzi0KRbpvACRaDnQjkqfJk/AjZQRFrHdUc/eU0aToqMZwsbfuXuaISPAYFZqLiNQvwwvVxxm7BQ3365Uk7POeGPB+HyLw4YD8ktK+yx+qQbaW9mYusjVWMWg5Uegs2omDW5Wt5CaWzRbIjrs/3P8Nh4gnkHIHTzXcAOo66UrsuMLNb//KEHK15E5ouV/bHFxsVQSLIdTKhPHwjMeA4hB2AE+Mev3tKX5a3pzjhGcLC3wV8wY4+75u+wsx2CdZgChozEQJykvSMBQ9ogjn83P0z+7Qo8ppyLZxu0hfBXAko5rEoh8vBi4YZZJUUl1Iy9XEE4NsagLyAdJ7EK0cXeFd1LLZuLRTkAeHuDl7D0uaqR/1t7qieZd8cu7qkIv2nrEUqW7QmPYFhaPt9SBGzgVohNiipE1dDE9YYSGmI+xcW7gbHXEKjG1FQpPvDwXGmXFXZ5IViXvQIClNhiR1qDZydMLle+ojkg9W+CtqXcmBxs9XAbkKtteGHad/Rz3aID8E7G8iAZ7OxfYCJQf76x0O2P47ruYDYnFeJWib3/Qf9+bcdK4xi+HvZZXlCTkKwYrpvzO5OW3x46lpbB4MEWUS6pbbbTfd1jGaaZhU49CXTHZ4CcVpww/ZisEAEqqmL5HHSxFAAiBhTR5Lu2vZhNmomAar7kZtP+hEP+yXVzj8Xcd4KMkxDIhH0Zu+Dbgq++zaoeWap0TI9TK6gFx+W0of9aTCUcKwFKM3gmv+V0e2b80BM14JOnCdrhjwqnmqf1kxavy0MCx/kxWg+AeGFqo01GozqXChsZP984Pewu/v3WNOJLMMmJTdneDr5I3mpnEpyuNgrLPKchtpwe/xaOd6+8Q6LWQe9gpKVGPCk7YJBkEiqxfB//R+PTZhHIwCkaKAyPt8NM2slcUxM24aJM9/fx7IAIs/SiHVEy6dbZVuXnmZsMIPS3jwqtdLvbUp8XTLqtkSuy41UavBVe6D6MIbkFDb8MOgviMuAQl2SWqURXIC+CKwRopnXMNgbwAwK1BNaZjr3ndNu5HIboqysROyP/szfeFIIynMqDMGjF++nQBWQJp409oBzl3IJq1CSXzjqAAlyEs0Ewvqf/7ppm3NDLZGuc6alLGPIfn/ywdp+xwgms7di0OCll+CsEhMgajgJX7sgPTRvdUYYOAkEneFKc/67yTMokyLDnnHFeI5j6k0SaQi4ZfJeyXygOxMpyXGR7qGDv9dcalMXh48AbaSemsUTrKKpxeSwurG4/amIvUpD9KPcwooNpu1KUNZqmX34q+vH2ZSRPTRDDPPNXwMQogURQy0WTKWb2hpGIAIkEMka8UBJ+NmA7WrCzgTuqc/+IC9Px73dW4pcJt7wUaiU+MdCTSB7jo3U6HWyv0K3DRPGVuWqTdFocmuddoxpyUOEVh+UIJnESKfou2+Q4i2/OC7/U3SUThHx3N2xomSaoQMkRtGtaYWJf+anSrLrJDUJBLplCnPoXBdnvtBAzs86K4pMfLRG/EigOKlLSOGukDtItyxvySQfiMhX7PPuVLsoAgJWXYX2vbIhacMG4zRjCdqus1k+FWiFCuTXY+XEJqV9POEBc3ujj0hPvMAVXd/G0rKXTv9c37i6E8fZD37Yw2TrGc9ENZCrnIvwZPlCNbO3aX2PszZR2JjzK7nkOSF9PL1hq+sXbScX8uOSd0xiDTgaOqc2pbbcG5jHtY1UxUZVOla3vAV6watUcCkD2WWoBpGjAiM/XBK4mb0bMoTkPa9EsxughauY/Fzjb0Z4nupmR0iTooRZcVNS3RtlDORJgPKlPMFE9OU0q/oxTW+htyZx51tX1tCAR5A6dK4Dq/r8uoy8vCtujXd/kVYc6ewShr6hnXA6WTB1NoG0bm5Ail2v7WOz75JbncElJCgzdBL+NvK9Q18sH01f77Np8iX/Obfw4W9tsaZIf4rxGY48mn9WKhg7PP704pi+GuViEja53KhVOJyzKFiMhb77kzdn/9UBK9MlhfSp7aDp8XrWiYsSCPEGPxG1g3pOZ5IGBaKB1KfTWLZxlVYIfdES65PoJGYqkCdni3jH72ApEjndmZNpLk8PFMfZfu7H1+1kPEA6fm0r96TFj5zYD4LnUaUxx+gwcH8qfAZIpXVH40jOzVnOpYeTmJycm+SKF2pv8FBASh/HKjxNjXdXN2a4RJtl/Zxh0cR4fEVPZAZlun1ksrc53afWqb0O0uXlqr8BbI3rhE8SMpPiVhMohE+g166QPfm5chKOPqc/NsFzSRAfWimDhG8QrAp9wlvsfZMMVwBl5+W6gUI2zcCibjcFF4EQU+zPe9LmAAwUUDbRg2/2fCJUjDS3WxWsjACHuQ1qeICNUX0ACoNfdznk/bB8YKjcgqeVrDuNxdZZq02c6yJFjEsjG5439mqFElpas84SDBAvx7ggr02hviZcetZnIJ+N7ij+NsxsZ3BwpPgWAhghDN7PKtLbPfqajxf9D+p7JLzGFb0r+iD1souNRor1qvOx9fc6WTNQqL/QD9yOW/s6aVZZC4FFjsWBNodzjcMrr8lsDVO/ZMcE1WNTEd5zoBnb8jLld1N+f5Bx3JyfUlk5kWzFjUypI4jKIwsFo3RSchFlhZeGcL8CcKU2p6Voe2vTxc+zfDPeowqu7IpIoVRr3hXHlBXkEf6pAx7SA0Yu3mbQ+TmAs69ril8ZU0ZzrpvxyfUQ1682l53C8Dim4JTqabgXgAJfBb4ebaswEVCCW3ESdo1QTx7BSk5x3o2qwyaxTSgwK4jJ8jIQF/FHzCdg+QADRN0hpCwKgYsn8yqgEmAAElYyeIsZlcao5e1VFiyMRKT/f9LkOpPOzZ7O8HUyRNcrJCvqocI6gDzqkwi3bHYebAIa4w4sQEcfurQIcNjAZRzMP0oMC3CCxbX0gavBAljdKCTHvQOrzxlG4h2vimKZhIhvOAZO+mhDAXKMuIaxfmj1nz6HLL5+Ka2FNjHKtbrT4AwYvc8IwXc+hVUOY1jagZtJi552lfGXvE/dZqcMA8VKSPiicE0l9V42GJux1zyFlO8Vrgx10AJW9aAfhcO3bbFZMV2ok1HtnHbHSt/TUVmkfrN6GSd0divSCy8Nej5/vPE7ZptJ3fTjcp522UEhibcoBycrBthvkYf/M8EPKtNfEmHIDYZv5fePLUSvOnVbFAHzRnEj9mziE3o7zTwMeNKGs36GA2C8qXptGtoqGadCkpm7GR2CZ+aUWcSGRl6RWk6boxgYn7lXnxgGwyNh3UbBY5aYU9RZ+ceqll0/j9H2jTRd2Ovu2g1sXaL+PjJ/zTTVt2Jju6RjcqEUhI5nMCyWKZBf2wBni18bIUWVvro1U+k7HXLPMp7xyh2CUYhYdpGaxXc3pQAtegUk0a0et8Yy2NDDVWRQAINPvzFMPSPFpy8KoAkcddSfE5NsbG5s+AfgHaWpXjGmS1fbUVwhARRqwBTicHymkZrAe3Bl35nf9+EM7clEsH2rkHPcwULllgoWtcRkewbxkvxnarGj2Jqr2xo1EB6mOa+dif4QARthL6NKvO/rSeqUctgNA6PlYxqvjeZbaHUSpxZCW991y71KN+8oQbGtnDpA1qNMS9YvgXotu1654djWDedqVbzW4e4dD4Iyi3PiVR4JT31CEpVtIM7N1RzhYaq02yKju7+h2SGkAkGbpZbulYDNG+oNLRvauY5Z96n5/15VIa90TKdDBpwzlpAuiBju3NZo4hIqpUJEc9NZRrVQxqfzm1GF8+ciPD8ARCpbnccfbeFn3+tsk2oErU5RF8VPaPqtAQBaQfDCp6fniUiJcow1+S0g0jR7GmqYFD98h1YP7YBZEQCcOwmY2dvujZN9/JzqS0mmnnSc0/rgRCcHOsrdETh6/ZR+tgfwKlrTmDGuyrcwd9KN0rflX5Oy8gBWyvFx8+XOF2SJKr03voM+1j8xCYLdxgE00VJAVnWGhqmYj8S0sgKMWqXKadgLwoOaDH1Tdy5n4DQxyCV0Z0chiMKm1M3jpfEM1qx2Qag3WI/dXWHykUXRCkXbj8/QP+09Dnp/r81XjMGUryJ9LqnJXiT0NbI42Nf8qE78Uin/PwgwLVQH5kbi4X3Rr95L/Up9+6l206TjipCAOzXcoND4QuOPH9r0x/FyrXwGaqhgU2PmkDYAZPBsSJskHUcRJ8arY7kHtRT/tLYhUuawbdMvV5RcYxYJ7eRixxgt4QHdA5opZYGr2PY2Abz0ZlY3jELzkhVxDv4e7OTUZCA6P78JBZUE54nhWUra3A54NfkSITdlp+4alszI4xn7IDrN2xhIUXnu7V+j6f4qMDpGARfA704ZT9rcjWg2nfrTnOzL/UFD10D0RPgEboUGR/VTqlwv6pQmU90NJT1l056FY6KhkWPEou037ndYnOKnqFfzoTBy5ncKqZhjqJIjY/WT6mhOgAEjVEpW6UCvpg82kTMuktzn2u+ET8SpFNeMn1JQqbM3hr1bdVk00Giu8PLCrYAC/j4bSBAOEhRA7+iqTybbWrepDmN4En4f2SLTdFLUo6XaNRmF+eBidUbOonTg0KCr/oC1UX+/YjPBBtlvXYRLUF19MuLBgvRmImt5lrX/kkBsV95k95DVRLGqz9RebceHZluh9PJKjyLHE2iOIxF08rKjO3RJLOFk/5nSkcfQ6YsnYT9dPGaZPc9fjPeZMGVeq2izwRahn/RbmoG6zQo1ZJ9jlR7S69SGeSWvFoyeybXDWoG4aaF+8Yt94hB0HCIw8xVVCD0KzKKxD7KL7RNRqPWuH17hHjj18xCf1kjIQ+fYfkL11G3hOleWhTH9TBXxueEUU+ch4lkVh9N8Y628WiL4t1v7BvZToiyn0rCb1Yvwq2i2j7YFyNodflzUMA8sRIkQrM7hVP0/ogGaGrvLBo202LHWQsF4hpaIqCjjUlXr0978S4/KIXkKWecGQiY47dIx+nARWKlmuIQyy9JXyvOLSNaA1SXwQqZTdnDOOsZku/IpKfiUyOmYudHlXee77eD5kjWg6+N3KCPqi7c5xn9jAoHYxmZkSOJYdHrXZ62ttjDEYvhE43A6Askdwz7rKwVVAvWA/KnOlOCw6ho10H2k32haVj3DOb+4QuGdxTHsW1oM0VjWRsd6Q5RN8HUg9NEbvbeKwFTmbjaE4b077sIR4/IJC7jlj9giTofCDaGJ++RGqxVHbu0/hpVxFCwAnUjz8nZuR4aC1fmEIWM5wK3InvJzcK3/o6wWRVQXq1DgG1uxm0yck3KeZV9Lzi82849Yf/tjLPaRwrn0bkLY0LZBV4oP0tx6KRKWSBD3ZKuFXU6N3Dd5DO5C3qxRxnh/gME+I4fWe0PllUUy/KQwHAXR9GEE9vv4z8JgIfYcB0BVKFAPRLVNOI2oQxKqninMGt+Jw0GvRvLa/nZCAXUpCxoLfxh10SzhjYgkt+XomFaxzAez1X+iUhiu5JWh5NmNvxM2JGFxudq1402SOjjpgX019G1pnKH32lSOkTsiGbQSFYZVQRrtOQOBw0fkTUvjXdc4SCDQKV6G87rNudjntCD2clyupCL4aI4ImM7z4FHZsmbmooSAJC9wqr+2fCCQUQUT4hz1+m0pToz+hnWWEYDxOhKlwWHKfQT1EIQdEzlqGwTXnQEnjnjngODaTfh2wHo9KOYhLmhYiaDXIMszMZUTJGG9YQLspYV5/HRy+YiHbRvVcZh9MReg5AqxkEn6i/Ym04E4fkYV6p/ZqrqWYxaa2sauTETYdTSs8juaoV//DAQATEZ0vuAC4jeDL/obsbtKJTofBTTwc6G5YMPmPJtNE0x+84CtxTSJeKFXXsUdDWul6K6911wdoe0yCgFGB1Og7A4InD2D4n5Y+jeamgXvPgXCfOPUNlv55P6nFnJm8qZksbVeaMjS8s5PYQNsBdMO6Nx7NICNaKHmSSSlGh0narRKVqzqrZHY/i2adZl+3wVWGc4delHRfgoU6K8SU4+BXni2Th6BrIOtwmlg1qLFGxxBN9jtAEKcqVWGovkCsssNUW0ihx4ovBf1cmfhQ3I+M12mUpFjZHxVhBOJyvm6iDxF3eujP4XmMGxdTUuMSLsjW3VARvzchII5iq6WCqQWrOLKMe2fvlG0XXH00LpghjR0H9/WbrKtLk4YeKttv23Lb0nMHOVh0yx0ManCVitUrAym5CL5IzAi98ITWW6xxf7X+UzHmbg7rQtYFmBwJpH+L8TsyL3DQjX7u8AellXux4mqhn3NQTECNZicAqqabOE9KrMGXTeA6RQCl05Dxc/8/yEqUdmXKJ89d3IYs+pbpM/0YvwnV0J4Sfrp5YRy+pJebtsrDubcHLp838T/3LqBIivJ8T2ruI0WjUuGEGH/MgY5fE/UHPw1PybvsoQu+jB1+RQvQk52wAmu8JLVTBLDljvGQQa5Pejcxc2CaoAGhakuqoDAJ3TTfMONG51Mkh8zeLoXqM/RPVa2YW69FWkcyIPcQzazGe/sKFC3109l1JWUm8ZUK4fmtYAMbvBDJnYjFMAZTrllB59vk4TlqbqQ+rcw71q8zf1ZbJ4UgbSx0zWJJPfKUbbw7ymG3kTc2cTHpjvj3MqsAuR7adbZxQcBehdfN9mvukQa4PJxgCastABNGs8vc1M8yr22SEqnocn2zDR5AyZg6Px0MEMBoGLI643mMze7kLLvZPA+AddWH5s8smZWdQmyjz8uDVcEE5qudQZX+4Hr0fEZ+y78tjsOgukIh1yTeeWT/DxXraRxx08bVgqU/htznRq5S2m7umW/jUjK4Czw1unzpLo5ktvToPiY4lMoPt2J+pZmLBbPRVT2rPpQ37P1Z/QOdq/HCkXjk+pGmchUZvQbhJQ8mcjaUjYsi8HGcsGwaPA0MuqL2w1WbJtlwsRzPZINEbpPbaZ4qjX3wxNTlRLH/3nw5RlH0nV+P/3BUGaeIF7im0UtRlInqdSRny6MxEt6MLSFEjHjer04ceRervxnMD5GEspRBsuiyGSYjyQU8WXC0XhuL3LqhhyiGN77nfv4vE2Ai2W8D0RlQ9xrC9UueZkBSy3ecD1UxtarQVYUoZL959kVKvwm6KAVWI4qepcYRtxsD0sutwSIO+TaRfZyJYtjk2b+c7OLag8LeDtsgJwmui7QgJtDQBAw0qc/EjVC3iwG/o9sh0WSYRaM4LjFDYhqyEsHaWl086Uzg3HR4u8pPmOf1D1huEDgWj8gwqCy3WXKz9m2KNBUHQ6Bl4qiVXH6Doa4te0wHVXONruzoIikwN3A5FJ7SFCov6gdIKM/XwGajvwhipxOes7/Zqr2IVnukegp2Y72lhzOCN4fVBnDRO+2r+LdVHNG/9txwHRGSl61JG+AZ3fSW6NN+7rgi6xXnGzIHrsxj9uvnNLcpnIlsFiTS2fep4ovKWKz48aoYwHL4CL5sa98KIYFybtspeBqyx/ctZbNraajFH9LWg5nO/i8vCifxUf/b/MhQGnTGjEtCOztvqx8OEMqstmseH5t7UaKLc+8mBymUYLh/FRUw6g4CYCMX/6qe0nqP1dSZ13XNjmsvGPZ35c6RFS+nTHF2vV6Tt4MOPixrkdAHhtLP9rfid+VS/ZPwHJ6gp2ZquKus8TiymvxpePLEKbRcrPTmBCvNMShy6QVFmU/kFsl4bEaAj8fI+2HhgRX97MH2gbMx9NhtmA2sXoInRXuQPt/mod/c89HVY62xZErSpP1N5YrXiLx6x1SOIkEY8zOwlELbvMbblNne+S/PZh5I97RYhD9T9YWu1BxoUqpVIpL7Qf70By6U/w4SnaVnQC17MhYpbuRRpCWP4SdL6dGbjmsncw5aYltlaneyU34q8uwKJSHkx/jKke1nZoYxVHnY5Ep5bte6Q3rlVeomxVXm4jJ3/bCD0OtMOC3ZnVyC06PwenEq1DMLwfp5yIlWNpH1Jh/dib8QnvdkT4D9owvmZ7s5E3ur9fYtcHz9bqosdso/FQeU+2FSKOr/eYNJclwtCkKPB/Zv/Il43c995BtG6/aJg48HB+MbiBW8Ri8UB+ETajCInDzzJPDbFYBBihQxO3kdRrVfSe6Ta9cZdiAdtUTFeeanyIy6843SFX3kLgLKSLVFRhAkGxVfphg67AM0MySp0bIZluc3y1uko26z6reqQHdii0RMqbGamrMd8qoWqCrssBNGq1qGP3ucbe6xc29QH8SFY1s+0AD+GW74K6YeAx/0SkF5qCo7W8/BGcSgX3ur71HMNkO9vUY0zHQVVaYOBl5+bFOhWabQ30AJqwzWCRxmmKsargNZ15p9faV8QS+hGqrcW7RdouW8UpXt6nIyGwWZWU2w+ibH9TZVeVPVBNzTmr1H6JwK7wb4XbMJ4zqS56N0zN+HMBaO0lW2sgANWcg9dPG/SHbXo59IvwXQL26B61W4fpNy7WF+2vVC9R9x0Vija7wE9LItTKIdxJq4W2xgUFYa7WlhkIg+laO3/dcHPmrV7QYYw==
publicerad 19 september 2025