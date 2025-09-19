9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ Oenighet bland miljöministrarna – EU skjuter fram klimatmål
✔ Försenat EU-beslut oroar näringslivet
✔ Svenska reaktioner på EU:s Omnibus 2.0
✔ Straff införs för utsläpp av f-gaser och ozonnedbrytande ämnen
✔ Företag välkomnar enklare redovisningskrav
✔ Över 60 organisationer kräver skärpta regler för näthandel i EU
✔ Sverige och Finland vill se ändringar i EU:s skogsregelverk
✔ Naturskyddsföreningen: Svenskt skogsbruk bryter mot EU-rätten
✔ EU satsar 100 miljoner euro på hållbara flygbränslen

Foto: EU-parlamentet/ Adobe Stock

Oenighet bland miljöministrarna – EU skjuter fram klimatmål

EU:s miljöministrar misslyckades på torsdagen med att enas om unionens klimatmål för 2040, vilket gör att beslutet nu skjuts upp till ett toppmöte i oktober. Förslaget från EU-kommissionen om att minska växthusgasutsläppen med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer mötte motstånd från flera tunga medlemsländer, däribland Tyskland och Frankrike. Kritiker lyfter fram industrins konkurrenskraft och de ekonomiska konsekvenserna som skäl för att frågan ska avgöras av stats- och regeringscheferna.

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) uttryckte stark besvikelse över förseningen och varnade för att målen riskerar att försvagas. Tyskland anser, trots sitt stöd för målnivån, att beslutet måste fattas på högsta politiska nivå. Även Polen och Ungern är kritiska – Ungern kallar målet ”överambitiöst” och Polen menar att deras kapacitet stannar vid en 83-procentig minskning.

EU juridik Politik
publicerad 19 september 2025
av Jon Röhne

