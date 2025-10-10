9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Uppgörelsen innebär att CSDDD, due diligence-direktivet, endast ska gälla för stora företag med minst 5 000 anställda och en årsomsättning på 1,5 miljarder euro, vilket är en klar begränsning jämfört med tidigare förslag. För CSRD (hållbarhetsredovisning) planeras en minskning av rapporteringsplikterna, men exakta detaljer är ännu inte fastställda. Nästa steg är behandling i det juridiska utskottet den 13 oktober, följt av omröstning i plenum senare i oktober. Om parlamentet godkänner kompromissen kan trilogförhandlingar med rådet och kommissionen inledas. Vissa delar av regelverken har redan skjutits upp tidigare genom en tillfällig pausåtgärd som antogs i april.