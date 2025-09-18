Vattenfall: Utan 2040-mål riskerar omställningen att fördröjas

POLITIK EU:s fördröjda klimatmål riskerar att bromsa energiomställningen, varnar Vattenfall. "Osäkerhet kring målen kan direkt påverka våra investeringsbeslut," säger hållbarhetschefen Annika Ramsköld.

Annika Ramsköld, Vattenfall. Foto: Peter Knutson.

När EU inte kan enas om klimatmål för 2035 och 2040 påverkas också bolag som planerar stora investeringar i energiomställningen. Enligt Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, är det centralt att 2040-målet beslutas.

– Att EU enas om ett klimatmål för 2040 är oerhört viktigt eftersom det skapar tydlighet om den fortsatta vägen mot EU:s långsiktiga mål om klimatneutralitet till 2050, säger hon.

EU Juridik & Politik Klimat Politik
publicerad 18 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

