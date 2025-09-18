EU missar klimatdeadline – ”Det här är allvarligt”

Nästa vecka ska alla länder som skrivit under Parisavtalet ha lämnat in sina uppdaterade nationella klimatplaner för 2035. För EU:s del blir det dock i bästa fall bara en avsiktsförklaring, konstaterar ministerrådets ordförandeland Danmark efter ett ambassadörsmöte i Bryssel i tisdags. Oenigheten om 2040-målet gör att unionen inte kan fastställa ett 2035-mål i tid.