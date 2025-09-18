EU missar klimatdeadline – ”Det här är allvarligt”

POLITIK EU:s försenade 2035-besked skapar osäkerhet för näringslivet. Fossilfritt Sverige varnar för bromsade investeringar och risk för kinesiskt försprång.
– Det är ytterligare en signal om att EU svajar och flyttar bak positioner i klimatpolitiken, säger Svante Axelsson.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Foto: Peter Knutson.

Nästa vecka ska alla länder som skrivit under Parisavtalet ha lämnat in sina uppdaterade nationella klimatplaner för 2035. För EU:s del blir det dock i bästa fall bara en avsiktsförklaring, konstaterar ministerrådets ordförandeland Danmark efter ett ambassadörsmöte i Bryssel i tisdags. Oenigheten om 2040-målet gör att unionen inte kan fastställa ett 2035-mål i tid.

Enligt ett utkast som Reuters tagit del av överväger EU att lämna in en ”avsiktsförklaring” med en utsläppsminskning på mellan 66,3 och 72,5 procent jämfört med 1990. Samtidigt har Europaparlamentets miljöutskott skjutit upp sin planerade omröstning om 2040-målet – utan att sätta något nytt datum.

EU Hållbar utveckling Juridik & Politik Klimat
publicerad 18 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

