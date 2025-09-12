7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ Leyens linjetal: Nya klimat- och industrisatsningar presenterade
✔ Ny frivillig rapporteringsmall för småföretag
✔ EU skärper regler för mat- och textilavfall med nya bindande mål
✔ Öppet brev: Försvara 2035-målet för utsläppsfria fordon
✔ Läckt dokument visar EU:s oenighet om klimatmål inför Cop30
✔ Frankrike blockerar EU:s klimatmål inför Cop30
✔ EU-domstolen fastställer: Kärnkraft förblir del av taxonomin

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
Foto: EU-kommissionen/ Adobe Stock

Leyens linjetal:  Nya klimat- och industrisatsningar presenterade

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I sitt årliga  tal presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i veckan flera nya satsningar för klimat och hållbar utveckling. Ett stödpaket på 1,8 miljarder euro ska stärka batteriproduktionen inom EU, och ett ”Made in Europe”-kriterium införs i offentlig upphandling för att främja ren europeisk teknik. Kommissionen planerar även en rättsakt för att påskynda utfasningen av fossila bränslen i strategiska industrisektorer.

wMMUdXZIPxjdyqS/t7Ry0GNgrH52DJ3UWJs0mlV4FxAUlp3CPFe7NoOlCIxu4/hI/ModKVnwbMub0etyaiO7qR/XlIVv9vJKNerb48CJ3XMVEk86KcsHOturzYTzXVnb3eKrkNYU3hxh9u5gyayhuRBsrm7X74IeZYjLWPSKTILXH8aDWJtT/FHDnkBz+ZhDAyyhUl6FdNMMtmjIqO4EnCaUnqb/H2V+DH9674nhSFeYHkQHooHpgXhvi0HDEoGi+SP15627AyKFSZnbzPOrEj/q9XK27oPutev8Db94ZhUVlRbyqZDjSNrBxxxR0RgR/9XOKgr7ncEkD2DWB2Mu5c2vpcGlQoaJfaBpJM13+WJVm5/kQTJnr8WVlkZr5CKIh6ViMnRDEVaXyGnCrho7pCiHLtoI4zCxyJ8GfPdQ3h1fMATcDUB64KN4vI/L8e6vpXYwq816STx9DjNOzXK4TSzgIAo9C2uKTk/RqV10cc1hSXDlBXO2tlmbDCRP7UB7J+MiEx1oivnXMAaKGPv3wUxZSYppe/4fMUdgVGd3hoT2v+LXLmtfx2E2JTcf5GynrkF0IVDqTL2ftNFShooQ9SCyPn+DbAEzZXZk5NTfLxCpn0HBCKkY1zU8NZ5DCvTsbcjy1kmr34pMsSLQfe9svQNUqdJPxYKO496He8RRx1UnW1JlT2yaZZgNmEn5chT8zrHjPc4O2Pj8vXRF564lvC3jXBgxOeJCFU45v/eEeslhemshGYvqbam7c9Ht1BrTTLsEPoTBlFJbCZzUzPpWoKVVisloYdwaJT9DYLhWbYxo3CAZ8UmWvjrFGeD2kFtZRSGN3MTwlcbvw0WtdDRa4evCbVui5su0JS9Cy426l2BLT0BnTqjF+Vod6hyuDi/cahwdctVzcTmzRUy/bXGiq28lJPI08un78DayHa1As+j8DTk40niegF9OzgnWxmAEp9D0Pt/g06vA2A34kV9+dndcLmKBaervAOst8GkNuL1PI67HX5dkrxCEwaYxjAFWpskO8gFBF+GKkBaknsqaNoKlrkSBiDlOH7tlI/9Uq6SQCiHzA1nxJQTiUl8dU+N0EETKHipaWdb5QHwZ8u8GqPry3bNPoumgci7CeVZ5BY5PK5GXlHY0eyvvlDPzl6ClUdVsPFrXO7qO7XsWhykbBAFHn2LOQOnJBu/A+/qeNmek2EVKUl9OKeiDgON16zD+ITkvsDbkrW7c5kvMnyJUyyFGBGZPNoekhSaGOOZSEyE9DfvecG0qeV/yvtqVtmdUPHlaeyLRm4Cic1OKVGwHb7mBt6+p7YsOL7FgO051LIS/5u5mtlTuW3In7F7q3p0BfCSJ97kQeNtAmQAePfaMoQULTCn/5iNvzxhaJHpK5xa8hsuh1oW/TD2FoxMfBnGNEFeN/NC3T0VlaEcpNvQ2nJ/7DXaZ/WTGS1OC9nd2+ZcJq/vs/BYbU01xRkx1GJbs6iT6e6px4MIlVbOU8+WycJPm2WQdfuMa/aezu9Y2rNZLyd8BhOA9TR3jS4IdVhsbcH98eHAZ0ma0G9uUi337NeqNav+N9BC/4A1NsCj5sisw3yjh/RUccQP784Dnc/VkxBOb7BuO8i617uiDdQJ88HTM5Fal1vZKr4dBqD6zoe29iR2xFskO/x2x+SSYnFXCISv+S79YMVYW8/4vyP4sLgOZpCCpsTOr0+FZFLghhVkaiujHAlLc++FzC+E1wrOLlIKAYWWK11srdH9Icp7d1MxxafOzLYhVG/Hle+2nJdxVX6AkAVkYo8tfy7+VavwVdJC+XFDzM8JX8+yDdNpjz/7Ttf0P8niAtHIkEUnyeCJvT83/wMoj+Wk13UvnyXM8xiSRt8LRi2LkFmlsfDjRWoRTSA0uxufqtPsTsWX5P4+jlV17eOZWJDcjY7OETOLGW90hnjXTZUxnG1trp+gRBZ1Hr7hYsVzMX6C1XMtNWdeCqMMJupfIjX23g26eUw0m84zcpFjW7weCAYuUCY4vbVQNhrAluQwsUaBbjJrRfqNpbwmrTBAd6iBqsL+X7ycO/mkjlFLqhC02vN2CT4sRGwmtIVxwp4Ym2d541wmcUQHuNQm92/ygWw2TDsHKEv2BgdxPFtOumt2wersWsE0RN8Uv+qHrSoUTCa/0AXuAEbihoxt80gq7ER9UvrZBkYY6pXzva4UNFp6SbF0VvFMFzXDapBAGuTxyhPPIyd0Af9umykNaN+UDmCM1qx3SI6C6lH85BbUBiki98HNcsxkHU29RZv5KmShU4c+V0l2LU1xMIAdiTmzRXDh+Nqx4iC6aWLzcmZoAHwkL/v7LxFSKYJNpLWKHuBxOco523W0qqZTszZ25Dw+Xe4YBGHGUy+TR3SSzJy6tQY6t01WAsUM8B/NB7FJbWy24QuBoZKF6dMFcbP+NDEADaCqzZIOncMiTUsVB/bKvDnkGP6MBkVNBRxRgOWvsbeSWiyKg6daZhedYVWPBghSzaTDwmVAQgrUG4hyPredmwW8gFvmwQCSN1IwF4Xgrwt2BuOgHQwfQ8WrONzMpA7Dqar+cR2YbDBTdqSozJq+QXLbcRPNkum8VeHUXbrlC9sJWnEBj/ujKSo9DWz+U+5GbgAsgeyRBsHIYq7QoCqnMRBmvfUrKoP5RDpkc2xtZbR0CuW6hC0LmD7ldFhS/l79uhpAHFEvtVtj/LPEw92bqqI1p1aRWhK/S3Iy7isU02Wh7s/52C/mgB6oYcrbnhw8yavVQQiEn+GhQ2uICO1lduoRydUBbJzWGUtuGtfEFJLLnKC8nJPQZ1HqZ1YHoglFw+RJa/UswTA09fzUyGTozXTLk1BaR0WrD8wzPymspHL5ngLwt5PtQAHU2ZRbtQWhcti+3xPDIOnU+ORcjvp2Rzkzos7fcU7tO09OMZXGK++kUMLCcuQa6KkcSSoQQvZQCTGQN+s7VhqyYPPncJ6BjWyzoTf5sEsi3G4ybAqcFxGF8JHOYXcUEROMuu99+2mKC1F8/1Khz0ipdNs1tsUvrJbn4+XlmzF0exvr5xQnoYr8IctF2UpebVQTw45Ke/yrXMTRYZ6bK1DaKD60QJj5AxQ1uSS/cIb5ovZq3a4t/VN7eiOc08sT1Lbs7I+uxN+jDFmoF9ptjBtaqA+xqMzft6LoXv8U48BCCB471/dPPlgLOgYu6xwpxBKHIECeJQMU7/YObM3cBREP09nDaZdR0Qbu5110PJ/SCM3x+Q2BVviiCGENKXzZHvRFxgEM3riF2MYFCrpGDaez20SkZIIOWLJQG4Ygbs8g9zbS+x7VMo6lOMoDghGanuZ0S1G19kKnI35uta6UM8jmedE2lSoSTS2pI3YFQfECb9yTvVhgDiujzo7ddId+nE7+FuU6Qs5iWdEnstozQIwg5j4nJm4vpLkqm5099VFixv+QHY9jSjP78huo9DRvGXAAzX7qMqPSxnkBKed2dGinuPVNR7wvgLZtorLl5UWFl7c5mNWZkB5H3S58Fr8OoAwayz/wgzJGR0cItZRc8LVaAbOWDQMz6BJDU3Bn4YT0ATJSSfkPC2V2OKMqWow1fkcJlff16HLJKf8p2UH7rXYuHiIk8bJsFcRtCxn/VjqVhQ05d4NU23xvZEA67hIhEosABAz7jto/7lWexhD1+E3yIl5aaHdNvy+TBJ3P4BA3Urr4b4zHG/6S6LK/Snvz5iKAbRAqnZKrhFp5r4EQFGM/AQe8fyCiVrReIzAudCsCfC8n21SuEKK3mJBmdqWLQMbTkWBqU8ChFPuUqiwPQiiYnmEJ8Y1JUALB+TrxvZu0FdU3S3uCjGW2p6Q7cyECd3oBk8+mBDKI+EeN/d5QlzZStKElehasAr7sNZL/x8F5jblDOz9gjNUPiSmalddECDzRK80WEr9mejcBQmPYSFQieGc87T9JOAmQPqBSgk6ixZQtvFJrjbGbszjKtay0fvUp730hetteywXVAcbxRAUZAVsO7TLoCF+2RJNNUXfXk5EapTghDP0gIPapbmuanc38FN+cmgizgKrtTlUeItj2CAdDXQ9na/GYKi5j0R2aycVZZJ1mosetCANR4G+DDw33gNB644D3MxEbbzu6HklD5up5Lh2tDdaaJOPCEmfonaOizI5erIWzyFqIGtScS9IXJ7vSfAXeU3PPs2zU7gqATonCgl6Zow67Z5N2RnPNwO4Ej0lyq3kNKDDMJP2mjq4047ODYFB/Gucdw0iDGvRXBrjl/6p3r3Ql7CalAx3emczw3uAisyUOnVFPCI9JpQ/RoH/HgMgFXUB2sgPMmrAEc0AdXN4HHpHTGkMZo4PS5qNIvxtbS4WSYAS0czJ/HR6E4Hd7tZnOlD8z59ws6a7NFFvIs4bxqa5zaTb0sLDnJJ9yibnWigqr4S04vB00yOBkVyI0V6qbRzhq9i90WRJKqrWJ2n8lhI+WMLFsUXrkVra4qp3biI6TU1wmq0HBwZ5zAW6myz6ZBCZUewBbOPDG18E+B5jIbFuvK51S2HvKXHeuQPOj31w5QAV2WqfqdMqUR7Y9gzKDfrRLXs0uhcV0Km2+1JrsOwlpaIpf1Mi/u48bjfCohO+mFvn2z327ItLJ5C4GOSNAK2YUyzqHXC6LUsKD5jyqeOBgreXqQ8zCBf3hKXQ/4kbXYJCMI2+zQzdSONKnFIjoCViStrV7cbz1YzK3DTBfK/6WMvWyh6G/zsVuYLo5SJWIxMVm/Om5oAQeILqwRMsCnMFjkankXSBTkrmBgufS9xxMMkMDBEXkeCVpb9H26ssZ8hfBFNMmvWkdQPCVXZF+ayqR8VDmkta0jNtUrJ2CNtgpgMjYhLMbjf5f+YABp3OkEgFsRiFRHEp9voQjyeXLnUR7QXj8Ccc4+OMS+cCfx0EGQktkq3BGbvvb4EtaSjag860Ay2koD+XBsc6/oy8QnTcQrJFVSoszEKLiVcGB/6hZHyBiW51TKfahkB1bxrxwOU4jzst0vpEyyxUapiFR7QVENRLJHKcU4bi6H3kxiSmdkZPvBxnrPYAIEBZDtnLNJguZfJM/X7xthGgJUL27Vf3hsT7LO8oHFQOKHc2MfxG+YNwD1AjOdb94w1CT7RdOqPUjk9LsybHl2ijxLODDZN+JxF2Ovj7LCXY8vD8nEJ01drHTZsJFY9NB0MrJGyZHH5ZdwmgNUD5tnHYh8TJ7BeSaLD3+4wmsLpBPlBjPHPz4ii0mLXg/dCM7te5oFLPcJtfR+ws75ZEkUY2HYpnyQpEI03aOQVGPfruMJnT/BbKZ5CtMCjhIK27j1bn3b252XNh4JBfwZCOV2rMpbEwjjNBXyJ7Thn2YZfG5DoK4SQR5tzwjNX89OKMH9ymU3ivumQ6cbGYtQjd9GYxA/yCShCt+CcqzOYzPHl3wHYK1wpgiwXuKZs7TRcsXnKqWf/yj/FYidhZ4Oml4GKZudeixMbCHaI2iuQRNqF0wdzvwCQ5AcUqs+YBBsl8Inz/xPJ+6Za9GZLhsi0bmfXHUBUG9JJTlaVkeKWmoDHPB8SlQqTxYwc/cLfrG6EzHvvel7v08Ww4IAbXUb3AIUVM6PJ0vxiauJkr3b8JVioHbPSFdJy4QgysVLBQMW2/wPFGbVwXXL0l+TQ1ivQf7DZaCqwfVhkItCrc8weg9pgM+G5u/d6HNdmwEpj5GurbEvLER+gQ4jd9MZe4lJOjQb96P9DlgMUpJya7YxnwqisNDwlsLe/sVBtwGYZb72uAk72O6Nlq80ESfuZoO627Vbpov4/aBo0KvO3KLZEFyeveIOSdDPurMA9t9im2xo+MnnpG+srUy6mgACjRG+xLOoEke346cM0lJMFGKwnUA6LSp7BZU4ibQ+dbWfT6trm2rpW26/v1/YqOrrZz3wae3m/UbkB3ha/fnIFdHFy4psCq/4Ps2udY3+Zl+wKeVM207A9+UmVdzR9gBKDwAkwjivfTl9QJaM5GDW+Jxp3+jvCXCDKZaNavjVB+AYCkoscPuBa7NxUup0/FWQgPp2kKLw5PunrgyZWoCsGuMEXvY6L8pXpgGQK7NSA2Hqe+KEPm/lASvwNnTBHyjd/2324NlbM0mkFZjVTOJEGi/5S+UwILe779ybZWFqc7l4JRb/f9876xWDsM3WnMoeYmaDeZb/W562LjTTHola5NR1cRWUaiUfH5TAStuVc0NFkPYA+bsM8YO8+y7YNkIhxJZEGaEnRBWh+lRgCiY477OlHoNcoYQ+r2WRF3q3K/ea+YWPkEHoM8cjt6jZ3WoKg0wBMALVqCW0GN6RjmH/Bw1yBztDm4kntD3m4gTEE7ifGzgazueIortex05naHxKHu9dbxoEOuxP0RYTpnkXdxZa6ChyCgREDdPW+siCVX6GW06mVwiXVATlBfQjQFbfkhQuriAmdZtRHyGGhbVT7lgjJdkg28Wx9TPQWTe8xn2lIMw1zxUz5EpcR+tmdiakMbPdBhm1O4IZSDAdSOeSiRmdT2E+0bnizHwZ9lkN2D+b1oLvLGLwd4Psq1qsRRArXgwavcSAOQO/wHLjZmLvY+SikoxEdx7gWmUe6qBz4sxka3O62PgScTPWFf1RKVT2r72Dfe0LAHwWzP6bTvP2lMrPGYADraCnPvEPM8ilvRfVS2EiJgbAiCma/87Iq0KUqDxkxFlc+QihDbIVVlZAalRGxN0GWX42v9U9zfBWwo7XCV7o/zTEaLwpxGPs9YBwZEx/IDsHbnW5fBnomoy7CF240KYbLOiU9BrBn6Zuo0PCR9nmLRhmpI8zPP1Ib8/r3nkk0OohoT0lgpG34K0lEAe6LVzQfU5GqWbGL53frjJ58xf3wtiLsczVTn1OoApr9Ap7cFQKxi7RWv8ieBCu4UILff3wLNl/zBo2+HEMdSQ3ceWLz00oqnpdPuKPWMPXFKRMPxchP2yzbIc4RKqwHBPsBIyDvVb75BVn/ldR2TUXlLEPEtL0IUKBE7FI9oablO/+M+GOndfeV1pEAaT0umb8utEfbX0slQzWdGs7c6pXWQtQJ9jGNJfqUd9lxmSNb+rPhMnkIGYT1kUWfGuAH6Z0L8isknvhjC5XfXYvLD++Fn7zBqGXv+eflZmW1MFv+tv5aedm7s/1zWmlGFXQlDJrOuhWPPwDoKZkneQQfUqW+CZJUaZTHSlWClB3xYHBKvvJSZdH5ZvEVa6JP396FRBswQKnvpUanXcXw3jdMGu6+mDfZiYjfDEaFmP2Ft49vJR4gRO98J8NYU33cqnbgqncdmqJV1/1hDoxAFV8ADNwDrJglU7dtqpdePob0Fc83vnZWTdGmuGnH9UkeXd0VISnbhxnKQI81bhA0TWq/hLIBoIGZ8gD6P4DmnagISNLh84kGyqQKz+HcHjTu7JbSkq/4+vbkKJsAGDYO+IcAaXdK8O7IMOYXp+4HS19UrDmpMQpSpyD5CtY3nGKoNmY3nvvRJqniufklGALXIaicjRg6tfm7qBVWWjRnlWENXUSPRpKu5+EN2Y5qJdpIYLNEP7JFtRuznzooo+ZQtEGe9uQB8AHTGT0LU+726dj4qnuE7bTLzFszquof3gMgnRv26SrUwODSbpzAkQL7GPDewAP0Cj9nCdWQuPXRFEPUhgxGfo5851W9gCegjDeH5sCMG+tAnIxiNaDFIFus20OHSwkvXQuNZhLqjNRGwDhWnE7rmlv/QZ0GUYkcRC3ht08wgeao7rEJgEQ/q6yrLzGu7kFnJVkm2KFoF2x9B2GH+Equ9CFQfk0mrm4uaO7Afywp5W7jgrsyKe4kUn9qjBYREaivp+l8RRsfTUkZn9wXr3Nnj3EEjqsUrwn/5LeJAefSMKMTt8UVqIFC40NFg4LNyVtkZolUVFIa+FLwcm2Kl9BiU1VAitcyQPvBu+hyasupDJiJfYNfuooklQra6D2Q7DSJc/OVU549JmrfyhadUwp3egvz3jE6YE2kNnIwwJFlYCCtd3OvM2MZRZcD2KkyJXI9rOM32ugZeqL6pwwwVdotSP68uC0hNmSPx7Kl5y+13pjtMeCy3EzoYUOtAu8i3ECMz4SFRgh2ENF1+WdXw2AboHVijwyOG5F287qX6YMCIZQSZJu6FiShqCZULBqxVH68KpkpgCFm61AtdgwbtH6iBXOinCU74QmWRBLGAVOTddogSoS2YNVT5FKzrSBkn1A6tEZjy6AdYEs9MKXKZMc35WUSGsRojmzZbrcHpMKR43lkt1odGsI/OEf3rrlcxuWH7UNatBvGk+xDimZGrmHv74kE9N7Jj7rd4WmQUYUnfMacsD0R78QywndRZt3Xul9+kYJodQQ2sqg/vcEUvz+WUKLjIOrNQnCX/6V15EnM71312zp6PjSLRbtzppDjmXgBC8we2tsma+mBVodkOnkPHN1P2OMjNhDc2rP4gH0mrSDoSAmANUUXHq0lOWphI7zH6FRCwPu87P8SnF0ILHjyweh0svUV6eHXp8GrCgE/kiVZhnb+56q9RM1pXIae/WEm/zsFFpE9qBWJGD4ol2rqxix6vG18yGsITUp5BN/+MSZeRL5wC8KbAUchahx+T9vuAbS4aqdF6cp07OPGd0045EKx9Hay+51aPIUfGexOR5V3+6pGcVSiEegkkLRg34Pe08iquCPbUvkslPnFip8Z+SCkhiqMBQ1nYY1Wjik+hNML3nNlbKFwKEm5SaljUxwpFjzVTONTbRuscMvqcwiEixzfoBtYIelPt5JFymxLENUehh10G7S6NVnFmP7Vx6VRDaaSy+/srZ/NB1eyTFjdHB/3EuKn2aZ9qmxr0rD9lURnp+uK5z2kz6eRS8Nfj5FpZOB5XAyKSHN0d/lQgoUtnQwcT9gBsACF1Tne9z0s3GGMUKRPYTrKLS6KeXyzWYJOsGLlEvWoFZOl9J0RqqkgJML4OiFXBwtNyp6zTARIHoPgxYZOQfg03u8Mg8jwmBgVGeA9TrU7Ia4TLh8yq7+Koe7Ok0iLQhVI06THZQNe11+5TFdMjBi9YIUzM/oEmolH9d6wvmR7u8UYSixmTZog0jXxRhVR4MgERuYGm7n3sPoTbDJLLVl31clc1M/fMqIQF4ooIhjasrzub/ROF8GhH1hcFSc3rnHuGl23ZEEePs2OMn1916ZfhFW0WqIMwSIKtw5GrmZ/L05iUJMRIxrUWNf1PoMQHvTsQa2UOaPbBDSRRJDwX9zyRYZQcUZFiSpFpYhPGDjOP68jjM1wtv/l1ZiGUTSayUhdNDD6rba1qDmJNI4n6mfe5fGkLq5YOezTVDhgfFIjRhOMmGskCJXIOttbd+puilHqCLvSYWs55x/2EJledFuGhI9nAzTLfHts3vgO8JWFZTNTaxW9q/uWKELij+Bmx9rwvK5AXgq+Wpm4QIQWR4oyisPZSx3yF3wTFrCRY3ZH5WMBeWD4Bpvf5Ft8PyUTfdml0/6VFdKlPTimXvVZQyJ2Vc+ws0zpdMr94BEhuJTlThclB9Hi3Bloak14yHIluKAE93aT3wTZnERsPvCq2lv4O6BR2Er49XMIRN81SESRM2KTLJrkNDjHW5qIDsPj/g8nkZSAKbD8HFi8PGSHVa32O4PBkMI77/45+zDu21LqisWNQaqBBVT7n+Hl8mV6vQwmUi7Zd3X1fD7J6kSHzCUjbyDlk4PusDAGqWVnqXvQkYW97r3y22TpUL8tWaafjCeTom6I12Mi4ZEBWlspGFS3lsm52FO4Y/WbB0XqAd2ZVWN/DcyCQUOk0JLD8NQqI0dITC70BvECQS4AhYPl0g/hpcxO4JFM2884xVMOcGWEifWn/wno8bPuPR2xvLobqtGwcyx1kxKlyYzayVqUDwl+/W9mHbAoVqrkyRE3m5lJKH5Zjg9o2AIiCmscb/ey3XB2LK1tTQQc4Gichlu1n2TLfHlW9RyJmLedmACQyLwAKiCPQCtOzSARTI/0pg7oyrNtMafzopk2P6p2yHSVXTsOQElBplSFF6CbxvIt8X9912OXS2xzafJqvieuXTdopjxZ8K5LAnbGAk9lMVkpS1BzJyyV82IM+bP1A7vzg==
EU juridik Politik
publicerad 12 september 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

INTERNATIONELLT

Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

1 timme sedan
Premium
Miljöarbete

Så får du med leverantörerna i klimatarbetet – SKF:s tre råd

1 timme sedan
Premium
EU-svepet

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

24 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

22 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

2 september
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

1 september
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

24 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Regeringen föreslår uppskjutet CSRD

9 september
Premium
EU

Läckt dokument: EU oenigt om klimatmål inför Cop30

9 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

5 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti

Det senaste

INTERNATIONELLT

Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

1 timme sedan
Premium
Miljöarbete

Så får du med leverantörerna i klimatarbetet – SKF:s tre råd

1 timme sedan
Premium
EU-svepet

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

24 minuter sedan
Premium
REDOVISNING

Ny mall för SME-rapportering på gång

8 minuter sedan
Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

22 timmar sedan
Premium
Analys

Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer

24 timmar sedan
Premium
Livsmedel

Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen

24 timmar sedan
Premium
Klimat

Miljömålsberedningen skjuter upp beslut – nytt möte nästa vecka

11 september
INTERNATIONELLT

Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

1 timme sedan
Premium
Miljöarbete

Så får du med leverantörerna i klimatarbetet – SKF:s tre råd

1 timme sedan
Premium
EU-svepet

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

24 minuter sedan
Premium
REDOVISNING

Ny mall för SME-rapportering på gång

8 minuter sedan
Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

22 timmar sedan
Premium
Analys

Analys: Sprickan kring hållbarhet och redovisning växer

24 timmar sedan
Premium
Livsmedel

Så använder du leverantörernas klimatdata i hållbarhetsrapporteringen

24 timmar sedan
Premium
Klimat

Miljömålsberedningen skjuter upp beslut – nytt möte nästa vecka

11 september