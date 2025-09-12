7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Leyens linjetal: Nya klimat- och industrisatsningar presenterade
I sitt årliga tal presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i veckan flera nya satsningar för klimat och hållbar utveckling. Ett stödpaket på 1,8 miljarder euro ska stärka batteriproduktionen inom EU, och ett ”Made in Europe”-kriterium införs i offentlig upphandling för att främja ren europeisk teknik. Kommissionen planerar även en rättsakt för att påskynda utfasningen av fossila bränslen i strategiska industrisektorer.
publicerad 12 september 2025