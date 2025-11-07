9 nyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ EU enas om klimatmål till 2040 – öppnar för köpta utsläppsminskningar
✔ Kritik och försvar kring EU:s nya klimatmål
✔ Stor omarbetning av SFDR
✔ Investeringsplan för hållbara transporter
✔ Efter EU-stämningen – Ebba Busch utlovar snabb proposition
✔ Insamlingen av teknikavfall halkar efter
✔ Danmark visar vägen för EU:s nya standard för små företag
✔ Cradlenet vill se bindande mål och incitament för cirkulär ekonomi i EU
✔ Krav på EU-förbud mot export av farliga bekämpningsmedel

9 nyheter på veckans EU-agenda
Foto: Regeringskanliet/ EU/ Adobe Stock

EU enas om klimatmål till 2040 – öppnar för köpta utsläppsminskningar

Efter intensiva förhandlingar har EU:s klimat- och miljöministrar enats om ett nytt klimatmål till 2040, men med möjlighet för medlemsländer att använda utländska koldioxidkrediter. Det innebär att länder kan nå målet även om de faktiska utsläppen inom EU bara minskar med 85 procent, och på sikt potentiellt så lite som 80 procent. För att blidka kritiska länder som Polen, Tjeckien och Italien föreslås också att starten för det utvidgade utsläppshandelssystemet ETS 3 skjuts upp till 2028. Kompromissen ses som en nödvändighet inför FN:s klimattoppmöte Cop30 i Brasilien. Länder som Spanien, Nederländerna och Sverige har motsatt sig de nya flexibiliteterna och varnar för att EU:s klimatledarskap kan försvagas. Den slutliga överenskommelsen innebär en tydlig urvattning jämfört med kommissionens ursprungliga förslag om ett 90-procentsmål med striktare regler.

Kritik och försvar kring EU:s nya klimatmål

EU:s nya klimatmål för 2040 har mötts av hård kritik från flera håll. Kritiker varnar för att möjligheten att använda utländska utsläppskrediter urholkar ambitionen och i praktiken sänker målet från 90 till 85 procents minskning.

EU juridik Politik
publicerad 7 november 2025
av Jon Röhne

