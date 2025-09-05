9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Starkt motstånd bromsar Danmarks försök att driva igenom nytt klimatmål
Danmarks försök att snabba på beslutet om EU:s klimatmål för 2040 möter hårt motstånd från flera medlemsländer, inklusive Frankrike och Tyskland. Det berättar Politico som gjort en större genomgång. Som ordförandeland i ministerrådet vill Danmark hålla en omröstning den 18 september om både ett bindande utsläppsmål för 2040 och ett icke-bindande delmål för 2035. Syftet är att EU ska kunna visa klimatledarskap inför FN:s generalförsamling och klimatmötet COP30 i november.
Minst sju länder, däribland Polen, Italien och Ungern, vill skjuta upp beslutet och lyfta frågan till stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet, vilket kan försvaga Danmarks inflytande. Kritiker varnar för att en sådan fördröjning riskerar att urvattna 2035-målet, som enligt Parisavtalet ska rapporteras före månadens slut. Om målet kopplas till nuvarande klimatlagstiftning snarare än ett nytt 2040-mål blir ambitionen lägre – cirka 66 procent utsläppsminskning istället för 72 procent.
1YRWk+sUkPklF4g/26Gh+7TLchn+m7F4If6HZ59ND3VVkMEDVKkRmnty6vtmbC0afo5W0K7FbPd4KN7bTEkSV3p1yCtURvxYT7KpPLOzjV6K8amWzPR6HC37stsSfaXpOgDyp+6vny4o/17J/DOZRc7Q3W727fZQRAulm5wcRV1efXfkG4UMmefKlDwZnjVi/LhikyyYBskWfYJ3KyJEenpHI5qOGaBhA16pKakW/lLhV3f+NuiCrOEp7E/v6EOe+TvUFu9Gsc2bksiVpZJA55TUaW5+brI3cJPIu4gGFvlrnr9T/tYZGXwgfIktLrkLf2d/L9kl8VcQuUT0PsODPzN2MGjwK19IUgoOlbnXYJxwKnDEfsPsY7A2S22cPYe1BpjsRQCC5Ti5nfJQrWV3eBG8nEGJSJFA1KxrREADuZ3FOmuOwLySpM1bFjRqZ7HLoxsMr5O0EtvWrRVjINyUnVYZU4ZdoPm5JUYbHUFkgKNkGaUECUuQcEYRGmGjQZa6zkjQCuC1IhWgipndBR968B33juoRThwrGLiwjMDUNhlw4/FaSlj8+KtzRwr2YVsOQh8zukKESvfGGS66pdGOKcig/egRk/ATmIRImIB7f74IXzDbnAcuFlhX1faEInXMw13wzuY6YUEUSsfMgbLChvghVfPANNF6yat0Q4NcG/Az1Ktazx8pFbtiQU+reuAZr8p2azqZf1RMPKOX362xm3AkgzcTX1rbWg2lYiEUbS2BRdVHdUG8jrkL93VFVUtvNp24UUuNh2v6mfj8wUY0TQWaCECcnnWkkEYcfkxPqLhbO6W9zf/UlFAyx5qh1ouDr7L/C0Qe6bWWKl39Hm4jbLyqQnXYg35RsWTVpGk/bsdfd5w+JBbjQSUB07/rnYdRFlMKqckAjPfZ5m5/vR8tmh+iL0n5nWaiEBFcNWMEiW/s/9hH2ZiZIjSp5mZIDYS6lV8ab8qVHChlo53f71gy5eWRT5PoOmkzCpkF1xo045oPCXKLijFtXwDXB1NTFycbFad8BqaM0oI91VdqGbRDzxoAYMnOzSQHrJ6ihusfdVsp5o3uhGcwZiS2S4YmK1dTDt/0Kgezhs5rD9DWBFSzhhrzGlWj3rgRqOmfyAdkc3N+NpTjMD98N971RXFk45H4PLUEMt0MTGavQowtCidYCbUP3v9lksz9l64VtYptw2OodsY4NNoNTRxWZ4hMWT/cZNp/ttrel2HrMgztZDGPMLrMI0HujJnuJsFu2j1EGnBw+wZCBPZdXA8SqyTnV7ddS5zP18jH9WtpWNo7eI5utsH3ITJezSmzRAQ6ipaKyMv6PFmqhDM1gCaqQBvU8a8G0jCDHSRNdbYcnWUZ3Wan5C4QtW/pqhEkErkBAsxJDemzCU818Ecop9hYQBJ4LxaPRZlhjyXuG9N+MzJs/dU8odv7SijLVR4U9adLLn8y+kIXD8gQTB4UOEOrTejF99Qgbq1h7T89X8GbRBAG4zmUs6fPA9PgaKXjhUYXNzDpXWjjVQwCdygN2NeX/naO+QpQVGx39PntjPpwd+iG6wZd8rbYyq36OOeMdJS7FOZFJIXVn+6vhYQrJBAa6hVBd6gkiwD5B47R/PRz00z65e2SBpKMuayRIsF7h6G9eX9bC90Uze1DCXIzXCaNoGU+IHnDnxKf+/cnNuZel88gHGqcGZFVodzCw6gbpkoMRO9UYt0+MHWgfhvD1rhfgbzxK+KelqWqNq7FsMlaIVZSHPWUl9NV81D4nC+qBaKIrxLBMDKKnDcUolUVIbLKwI7BJOSQ+k12SDshTRPbfe7YesJG+0DffmBk2e5NFMqLlIDLLMggMkBr03KTbN/a1hnOWYeXhhs8nfV1N9mpF2/5zoZvjmeeOlmepd3bG6/t8Pi9BTgFBYKx0N2t/WoP7OJYBBDF5E+RDLrsCJ1LilEn1PlGyATt8xh6fZS+hEBezcSL9Z6eNqELgUA327JCsiiyoIszKtJoyASNPIGoVcLDR4ZLwPE/mScAmsRawTPCslQnBpO/3l9H/1Vek4pv9u1ekJSPv6J4JKzFmdJ7PuSmiwesaAGKzRgERMSUORzrUOluoQHfECmk9t3kMwBh+2bcK2X+Yp+cSDvXfBMtNfo8dPEMnYqaJr5n/N3c8g4Z8UuJ+qqQFWk6VZC4dzsZd0r3/seq6+VE9qIT8huovmVpWeBfA7riwTi6OJ1fprWgkjfUurx36yZ5J2Iw/zZOcCndAvTWRsSPPZooSYCmcI4HC42nCi51hnbMGYvtdXVopdA0dBt6ICqGKLoddqGvZbs7SvWUzC/PGLk59VafSCbLkgXQ2GbAQJHqJHb6k14kX4xlB8M2gCvytJsX/Bviz+UAf5n2gkHprTqxQxFhKaMq/Amr1yqOLn8uAYTtsHBcukSe/4zSLH2uKQqdLMQzWcc/KE0L5UIbadvwl6/bIa7DFuK5MZPCyTVAy+rl4fJN+SsF0l3YNjyk9SCWN1xxTPxUoMnWPvzOUjRv+fgKcete+hDgCVCWJZlseLIUsgS7UnEybLl62lQ6pdVyYY1QKbYEky7YkKF/wEygbPcpjjOYKNUkboGbynEJYcrhydQMSoyfglDuwliEyPmIQaEy5KH+4xezszFbfvlshEzH0ETvBcKrmsViupguY4w8LbnszJ3VuCe4KtDVy9lQ1S3FZQgMcTVPHFyyRUD5ZOXARIcNgvtCIQpcuKNTweCFV/t7DNerGc6VINJHHfbn7QSHNKZXp1ePhQx0kDlvGpWHXjTC985D+Mvl2chsVmkylsdBMLjtrsuS5Su/vlzZRrPChIwPimtAH9KnMStaxUnH3JIvoBTQTNqcGxjvDCujx5cQf4e+EqtoayUw1agECerXu4bhXWsjF3VODdDMWIi56JdxAf5FVwmP+9V6eQPuZGheMD2U9G1nJP8YkRQu1x1v3QNo4Sec/v9NvyWS7VW3oR0ANJHZQ+e8aSAJQaJsOFFSsSP8T6Jy/trMvW06hPSE6TgS35a4Uv5W8MCYB0ILz7UART0VbcykLLyl3EuaLzxmeyiFONEhqTL7r4nF9W04IimnyzzHzkLieE92NAEJT9k5Tiume7ezwoTce4krGA+lsXZmkdiHh3bmlM/rKOjyH5p3Wwa7+6CvSgjIT53A9EA8PIEOap2i1dnpAP8JAJ1XfkOdnWMIxNHsoIfATeAfD6yegENIVCK63aerIuYDJjUk30oV6GCBeLN1vB90NvEmyxLuHjSHKWnY92oD3lyXDbnDmY8Szfc8oHrOp5MdIvm2g9krkwdwnKRmBfngKuAUBa7seblbC1I/va8ucoxatcNWhntWpJ+PDyjp1QJ5e2n/idYJi2xsHS/KpCFK5/3yLmHNelZtRJSqD7qcoJwu5TTwR4/EM21rcQqygg1Re+u39VqaeoVbKM2SqfYeMjfhvdPXbfXaKFtE0zdGJYMnH7+nmiAIp6AFiaC1Ukn2SJU7tmqASYSt9Cndim5wF3vO4/QmVSYsvaC+LOf2V3+8ZFlMAai47HGiDok/vCbDHs/vfJ3VbyzAKUEWp25pyuGOpB5xjDt9Xj6FKu9ht46vFSmZiJnVg3eyIAiYas3hpetft+kBbywS6MgmySpD1A6SxCvNwWz+UfNQI18u6AkVWmRSopjQCnRfWz/6VHhYH+6SvsdDds2OT5NkkQ6er1v3OYpguGpYnFjKNGvuNbpgkPkHomn7u4FHMDB8/Vf58ipPh5RhMY0auY/QvtIOdukHwDk317WGnZKZh2+KkBVNQhMk4MDAxEe4EYULur2hUoj1+k2ZCMspJh2bwOBi1J5uyingq9YBL9Xw5EYfrMniT9WoJ6XE8yfqPYur4mvQ05gZQWODGEf4zcEurQjN4LmCrej9bIcOP2nJ+e7VqbXAH0/2G+ltv/3kKJxU0/YCH7WHmAumCbFyfdFFTHZbUibu7+avetIGawoLo7iPRKvPcFTO2FXnl6hLZPi0Ua0f4xl6KRSzhnBsiQE9gOfNcD0yMSqEMD7XHmvHdJwapT5Gn6joCu22yXDci7ffepip2eE6cOw1de4PuDSHTcMhYuQQnEp6X6LnMHES4wLFIkPTIEmFGpRBhHSUyG2BqS/1EvWFVbforS2UK14wq43vr0Zgv74hp1wREyhNXcmdNO+c4BO0eOqyX4BuI4q3M7Ccfpllphl/WhVv+NQCB1eVkUEiiOGZ3Mjuc1P7IpmDxoLuVemyp5TKwT/9RVfZih1Z0gf6Hg5A77NlT45nwXzmgaqR8eSaWcIS9GIMo3bS1tHXtSqBXMbmxSIT6CGYcV4RXcEZ6N9xIWLwBo+2+rFUZ3Io2Npsp+gs5Ula317ozfluA3XJ4gnnKAth5wkq3AHkpg53aoVupxzph34reRCtltI5jWV7jId+0WxEHA2dZSZmWiXOdiNlOW1H5NzOYWiNvi0ZAdBMNLWuaX2eQJwSNOgfNDmtXgFN3aMBAHG6XQ8HPIJWBHpzDSGg8SzQAhmmlp5A87g6L9SjNV1y9DGYqixijsbAxYJ7cOz5SCtfabCaIQw12VwqzU94z8tMpHYWrF7yQz70JUVdjakTiVTC3yOZ1ASN9pwmC0KN+7p8lbEWCy5M1nAl4iF0icnPOdMywl10rSQ3ZjG+r22OXlearcwh3DXTtoUV+pgk1LH7omxbbWwJwEdDuiLMo1aEaXWajx0xxIk9UZ48gii6dKxX0EP73KPTbRxs7Z+aaPcSJ2eNBugN4ewJ1Cgsc+SPiFSJVl9VvfPDm60ofSqN2YNfH0gudd5oe1Q3yB2H4gkIUCTGjBAC4g020UhJd660k945SDiKAG7DA+/SnWf1lZhw0jmtkRAtVknaDpnC/wnynejfkyDyCPvgf863ZYGtXVhKZkCIgMjoCZepnSSUPhBgDkfPifBeLvn5YOCnApYaWlPOOd0WLcYX+Ik2qTS6lrMbCnhKupm8nPVLcDOUWQDM/HcsK5BqpB3pqSKgMWw/uywQazF05vYlGo/f0lq8kLZ9AJgfRneBNb/JRWW9FmsyQ8rxza5044TkqYPdx9cGSxtBTN9YAL7K35NT55NFRhfhtAlYC+3udCax7/andPygr/q14NHwJRhCazA3E5cmueQS7kgsA5ycfe4OSVJx9q3r8Nxmt0p9d6YuN4u1RjPC+TMUPESRc3DzqWNiDW6qGkLxJK/FSONiVE4OArqCjid9YcGGSsLvkhfbDLDKNYWhIymzLz06De3pz7Dhipwcb+25ebBeG4tjdlrmrDDS8mDqRZvNMx9Y9Hkt/84iQAu1wsj51p97OzzTsV3nwwkRIJxNQ60YI8C/IeLmlwyMxqEchQHxSvjpEJ5YHWU+Qq6A+54L7GEuaF7lAJPC7IDopQ25xhoht+SNjntwPi6jg7d0IC/84adFvHNEDsit7vQL3uDNOb6LIfE9YC6U1ookfDkcHmFr7yjVHE9RQSlyWKw72S3a1SOpgohQk/EwohxeL2FNHx6Aj6SgAWRx7cSrmoYwCXENweG8IsYSMPQ78h5SFp2E+rsDtZ1y6i/Jomf67XUz5zKu/fiui7lKetBhkF6boJL8wmptPybhfivRJbj69IMPK5B1+uDLr16yuft2UP5MJNwGMLotSD7otX7PH9EuVZOdA/2yHJpECblX7MwW/tKvRGaVM+vX+KdPWwUdmYcAd/IFMVICHWCx3xqsNlOzNXLY+S5raEtV2TAJN4SA9PWZ8bFGcm9jC78XoBZ14kFBvP7Ji2ypC5Ui80WUWNAY3k1g11pcBOm3fntu5lKoYwVN/04IN9/afNL4B39waAbHL6024udk8fnWXSmNew/BM8Hs4eTJhAz0eFQnBRkuBsbzzjb4+LlTdbAvjunjC/u8ZPyMETx0j17t47FWamlynuuyL5j3xXVftXMkbWewIm607UUuDTcNVnxHVpIz8jwUe/904G0NgwqUJDhvL3K0B/GSPDAossYASbUpcWVT8NS/wFR1dYg7xNRimqkjbZKUYxT6Z7Zu1A0cdN3lM/r35jy6WsdhOVBY/DlGTg9S0R5u3bS9tp3UUQKqNr35MBZJ9X5QefvFZ9cxn60trok7y56jQ4thhqE7+d9RRPYWbySEhlpYv7dBqPR3Ms1RjccI+VGuujKAmRlF5vpyrj0sO30dl/jve3DCqPm7bsv5A7gwzsNvRhq1z4kMOVkj0rwYdHOZaWfSOLdOjvPFvrG/snbEhiNiwiBZgJ+NcTh7tgAQ/Cyd+1mH1FybYh4T88d3AV72CucpHoZSz0WkGbYyM7+bzd1cpnYAmpsiwzQi6uDyNccqtewSaNS6Ot+nIviPuYCcA2dBzXsJIW9g1jMF+TGU3zePDXtpN3g6Vraqj/pDXAYIlQbXzwMyprPSQ74aQO6F+drY3k0OIKRjGNbMRPWuSLu9kUXiRt5/iDv30hlmVXJ6bI5LV32Hovt2u0pFl/x0mqqH78YFfvmp6FrC/4gbexvC4bKZmTPda6k1co5KBJE+HjocF0D/SkrciylKzzY//RZ5gw57CpsoG2QOwt1WGvKiS6PD7Zurpqm1oDjuRjVVy+1/Ni42S53aKs7USs5IaqqxCzHDUWeUBU+0pUhAc6/ym3zUPsIVHoeC7xiFA9oi9USPFM0hFmKy9q15RS4Bh/uYwbXsm916vkx5bAIZ2OEfey9DTuYbVaedzf/GrSXVgpKBj5K1ByAQUcILQonLLn3eywPZAQXlGWHy67qxKafaydcJVSM/+iMFrs9FsgZ1LT/4z0qwhIhCRuaq3U440WaJDK+LUAVQkQqZ5v6IlVmWU+HbbviE6ijVf9dsPUwSdt7a5UFY0fL9kr9o5iHyrs6BKIoov1sMAbUYzZp380UhbIxrAXrfsQ/SwNKQghPYqOjRLyF8ekYclhnYCeCgY0Cw+6M9G+qF9M0kvyJUEJKsjsEKK5Y7AVf7FXM16VE3Tnfj7tkaBM0VOtSeD1kK2XxUWNMaMLiAGFnNn+hsw185lHZJS0HzPcJNx+NoomT62FgrMBs2oyvjOgfSznZQay7mi4H035K7NQrUbodVe0QBq9+CsW8ufXIutWET1YYJOD1L9XgsFOPOqaWxFEEyBdS+LCL6klm3gb97Ajm+byD0+JsJ0FfsfpmAciocEHIduINsm/LourJzcreHVJKBijZvYVIgw6XXgTVFaz50KfZk2KMvD0zlTWzoV/UhQhWpL4ObtWnVWQQJ10wddUsf4VW64rfjvQmsNmSIIRZkOgidgniBCSMuWFLBVjoIcaxFZvWmvztJ9aQAWtP1WXST0bl8fH12pWHwzFRCwtfLgVfwHqssm+ADOn040EVLRUK55MDZk2E+Wogh4htV9HISwafsGIU0uyBt7zvTOUNxwS9S5Z7eZimoZxipn+A01V+MCwI2uDMyzZkrmE6beKFcwvEF0eIzHtAPveohyDvXz6SF/c1CP5Jp7tl3m0yi2HL9zS7dPl/Xix5UQAyZYaor3xoK4E4bethHPhSrrRZnrCAeog2kImh3biH8QeQAf61OiLh7Dhx6cDgEc3hAj4ulRaXkM9Nf8EUG46PWywm3b+ISJmsDzvKiSlu0XVEmgSqjA0Q5I6zL3ualNe7gH7FMJ6aimPOq80zFoCZFqDdzdgm6lUWMQTur/ACHkVYKWTd9dOcVBRUVk3abwDGRnCTF24Xzlb6TLUhtRXP7/dKqbDQdMPMzfmxMOSvlg53g5YvK5xZA1bgcM8az+B9b5lPIQvDHcGR1QVBUBBUtnX8z00P98eDMz//h8XAcIYHffFpnXvKREtZqeV9Gx1Mi2Gw0Ble2yvOhONdJp9y8lR86FdlMbLkJi0NREBvtOE2dSCClEDeCpQvMjFp3Wwv/wAYuiYuRIQk9ncn0V9NVa3kvUs/ajd2f8r160a85B+MN8dy/a+42+3C0RYmuu4unb4GmmrmSgCqBFinOAaHjSFGmXX7afJA5iC5d1DqEYBXu5++HBuMitchDY9LsLvA+rhfGkYXj08EUOaxjKsKyXrYR1RtkaPLCFNSBnlLmd3zYBb0R4orXHKJLMlf9FWvPzLwIQTkgoU/r4kAHGUMZPvkaFXCyq59NlmGWWD0PI8FKBF6YoRcTlYsQqGrM9pB3JBckgIUd4tbvjk2v/qkOKpDuFOWTgyjlU3fjdKvlFjmy5bnqJymvdX/4bBFwnnoFkS5rPGatJZSK2yHJL3Wzpe/20SJMzbko8702WtGwwjxpm03jGdqLo7uqY9CDWNBeh6YFkpRFMZgSM6R9yztYHTXm0BDrdAukC9XsjIZ8EHKXaNIXNojx9WJwVxqlAUZI3k5FG0i9sxaaPd5rdkeU+dsZbx8rD3BkPPb8LiBHu/ZB68hGRTAosc/PpIe5MtJHSbIW76FCU5yc17wRB5XT0vJ9lNdaA646JmyEia2DRM2FqpSXwnRtKNnwjL5i31KYGiA2mJC8EZsHHR3xt/FmUhgb+s+fkk8tcarsiHkjYtoPS31PYup9HQp/WwHkcxr2gE71Y1zRK8YxAkm3D8YuwbD0M/lx+gaRaxbtmdHDFdJxvRf8wtvYEIUS6n0nyP5fVehbuSfotAzAHlHoU1wvDg5NPcY5hEm2bvMPriY6x6+7av6St0ES3g2ghVSlYh9QBEJ9lPQeUiuFh60zFJyuYiaxVjvU7zbE/fP2NkN67SBSXKEVeG03ihGPnAKePl1r1dozmRsDrMu0M1Fh3eiNDCHnesTBLsk70wdTdQOTmIw3PGrW/WBw2xK7Q36fBigQxyzB2Vv6QqAGm9bxLGMhREHT+ZlAu5ECMk8zXF9my7MFsQnl5Ln7r1NlPZ5ExyNzY2nG99KeKMIFaB43tkXJbNhsiCFvHShUMa+Ao4BC+HtXWAB52uUmNRIrlJaayNvr0O4WetNOUguE9OVavhcbhYecpMD9tmjoTTANo+9ROnzeFbAeJ0vAZWZ70vb1puCkxnj6P75gvKXNOGiLnmC+JfAwD60OC562FJI/Cm1bM3ksor63f6PQf77FW0lST+JxZmWKW2ah7X2Rdbd7Qivtp7Cavd8/ZLGAshKKymLEKWNlpo58yhvgFFGkvpR0vmkjHimhE0rzBf7u1bj5PAsTf7I+BVByNRtp3XUjGEedexfxnM5oqtsuNb2yuEjltgwvJDf9OyYSWAJHrKp9CIqoF8vqajsyiXGPgPkwrAkIble4s3OjrsuOASe+J4gL4HvA6wx5WZVzUeCVEYR3255/S+x7Pknflxu5+cHbbTnXVdpxc18KXIFH3OlIE+4VJD5rYiVuxplZCZrrSjazzq0ltPceR8K5UYKTmfaAHZ378w/vGuqjjYXiJXVFa4TyrnMEU2dV2NEModFfadqgnbSBAeZOZpVM9jqCGvAVPIEcTDO/46Nxoz6HB7r99a7DQoX8FdG8FxFQEQ0AuuHzVsbow/JMEF0hlUjs9XQSh1ecQI68jgAyK7LtQK490ra9L7l59C5gtu4xTk7WJvrkh1ICYQhxh7rh7Bqri66qwj9SGD6nvgwx+jtMpN15S6T+LVUSzLeNa1TZJdYw6ySw9Z/NVDoLcW1+A3zwjhPZG4rQc2sVGhEPSVPdmhe31jIQRXVzr3qLpL6bvMzr3yZPpMv6VixtV6J7yxH5JlZm0T82RQeFobcy1SCknNr2K78dHb+WUtDMIBCnk6cTtLgixV1jIWLUI+VewTmYI6geUp62dzMkRWst5h89EVWNYofp0RBtgo8oPtCYuge1/Q6q+ow+kfjbhQpnUIglVc5pFq4uEaHjP4tGZvMnYwnBeXmpVHtSfMpxLszx9rtkwHFfHvuDBpEZRuCEE2zty62Y7NUfEtFsrTY3XEyBXKgqC83di3jTMxKGz8EeifY883gTX6Dj5HI5RGYFKVZnAGquRelAhCTNsZkv6lcH16scG3sw/GWLf5b+79tQBwrc87s5c5Y7zp7OilCLKytQMWLFbxXp9jl2azqjoNSazVI2Kfyt0Uf64jCAwmWxcDmaSw0m1dRREUNLkFF3Hv2Roq78Dr1U8ECGcFvODDKJfw1kXwOKy4otBkk3iFemdPJoyx5Bjxaih8p6BtF/SLlV5m21IhjcGQFoIVMz8cBJoKXIyqY7YCr2Zbddx7eW3s1V1XBRwgNHhDTX7DkI80SqcStfagfWOcspR5qaiGkfZrGltDRJM30SutFygaLHItHovOunURYDRX3R5ADKbwCJyyDZXA9mC7xj6iLWg9kc6KifoBqpwRmYNjGsLc1YEmI6WH/SbfkmBDFUgkrryDEhvytS2yxKsQ8LVicJk6+FzYlwcUqr3sBDc27/smuJQrI4GyL/zmIv+8cn6ySm56pD91BYxPpUwICdA1saODu0FMvg6vpUnUGWJZi3wuCkkf7DRm1+lsg/mR2w0yqF6q5PoFLxR2qF6TLrSvwBQ3lUHUx9QBqcbagi7g7kvsmaSzz6hpdXXZxIOcXpCcJ79c4k1ejA1v7npIPLjUvnnrQKkg4TvW2PtDk+ZhBWDSvHgehL3SKvQm7U+k9kLOpsa23REFNfCk+QbnECtMmfrDXIsSyz9LcK85yvF5UsCiT583Smil3qb/jhi2zcXFLNaFiHiWqBOGtxYanRfKsjWWVnIZDp3wFV8S4L+7zWlaqL3dhk0vJW+J8SewRdT9zmfYsg3jkCZrs4muHtO313i5ISA99oC+AmvQpQTRjXiuMz/KY6LaFmyReRQdXsf2G3fxybsP/zHTY/rOcSqWDxM71PCAXqDiZyGGFIPkzx/WzHJQQmJ9MF1fBNtauSwKn6aZnkXxw+qn9/ZiqHCrlbhDJ90zjfRR16vdbmZDIV5KUOhs75tzmLuEjW4Fdcv/UvE+tZakhl58XEKGY4jwSyNqlifCkNjDCze0n80QDewEY7ukpefAr+xaZuW+sZ2GAVmb75BGg0aC2HgMr9q3PaB+nd/rQHAaSaRAuugI7Kw3zjDMQ3z3t0nV3Qxy5jgcoNpGWgMtWtr3eam+ar1zmqM7/lyqmqCaOqgV+/SsPispqtXWD37UmY0iIjIWHmhqqUyMJWrjJxPCdDusJw4566pcAuYuSxdHI1HjLitOQjY9MO9N1/zfarmlHD/E+sqkHysOCMt16YTXnM5PdrEpEASGPN5tda6f4+g8NnlpcXmNZUFCBh5NUbIrMxKQDwvwM4MGiMhQjPrKmJDMz0hIeU7ul3m/j7NvYrQLmQxh+XQ9/4DNk8vJJh786NsWNk4MSjaNNQw2nDtPDbPxxOyH0PhQm6eM6c6LWGem8NVeyEMn3n/RAQA4oU7YeWxjOOIaPEhIb4bjVoISwUxRSRw2AONc9SSJS0oV1pmpSozkKoaMyeYuj00UBj8e1q8JpQl6q1dcklYf+YVJbknZTBTZi5KFgWTe7awHBTk6Ju1cWWO349nCqJCywMCkHbUkGEz8ElYhuPAqQfYOx9fJVYdsrup/kIxJCMSOK2kM80eph8DkIm7cECrsEoFqEHaoB5ctaV4Mvt1hH8VEYpyvWyJxNl3wvQqiabKRkVR7r5W3MCD0kqbijE9+d4AvJ1/gpMBHipRrcpU0KzaeMlWTI5W2s1Qc6lOWzuH+t5QPbYabJHx2WvOOfYH+eBRPknRG5gMtvGsMhAgI1jyuuHoEK8QmoBrgb2UX6+n0at08/M0C0DLTfYbCwexBSuazNupBFTch98zXJiTySwyueXWFGipl7O+j1azrzCTAnhcDJy7GA4bcdmdb3ZkGzg25mP6NlYggf7ePYLPlhHa/ohZbPJyceLVzwsSvDI3d3dAB6ZesQGnc7CIr3p0BXMt1Xz7OlKoY7w0h+jUT844yvZwLm6uEGvLVvTZle9ZHG6htXl6svurItKE4PM+83VQWRmPPXgZ3GDoO13pYuiawtuQfzCPqctdXeHBVHhiu5D8gQOKVVpru30aWkQUTe/cfVu29A+GtZgVThUh6ErAtHiRKdwQCEjIilu77QdloDBxuIztrbLqdyW+PJyJ2lXP+Rk4X4SYd6lQltWGDdrxBZJ0tAJqyNcc0id3RVGHUaLx3i94nBlhlxAKWTjh1bmewuW61omauDS2LXhi81WHsiJjIlA/YjUKlFfbO7xDyYeXhcmrsGkLMuSyeR8eALofc1HIFU/2mwZwgAHn+GJ+moL2sG5mNg6n77xzjOyEJvvuQmEl0Mpx3aHFIvZx6Pj0/xAbT+lJgkWbzZsMgLMsYBOgZGioA4kbDGWP/dzijfpCS3oDJ7OWhY=
publicerad 5 september 2025