Enligt rapporten Turning the Key: Unlocking the Next Era of Sustainability Leadership har företagsledare gått in i en mer pragmatisk fas av hållbarhetsarbetet. Nästan nio av tio vd:ar menar att affärsnyttan med hållbarhet är större idag än för fem år sedan, och 90 procent rekommenderar sina efterträdare att fortsätta investera i hållbarhetsinitiativ .
UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”
Näringsliv Trots geopolitisk oro, inflation och klimatkris uppger 99 procent av världens företagsledare att de planerar att behålla eller utöka sina hållbarhetsåtaganden. Det visar en färsk studie från FN:s Global Compact.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Studien bygger på svar från nära 2 000 företagsledare globalt. Den visar att 96 procent ser innovation och teknik som avgörande för att driva hållbarhetsagendan, men bara en fjärdedel anger att detta är en av deras tre främsta strategiska prioriteringar. Färre än 14 procent känner sig väl förberedda för stora utmaningar som klimatförändringar, handelshinder och inflation.
UIQ/oFnMxjv5nuuHY7Ev/ia15HQLqru0EWDw3y6dRv4vP1ITW7stCcls+jhC5wNJyvuGvV7yCpkrMlzGJXa7KbL+De/P/BOFrsAXxBv+sfiH76J8/CJH2Q0p/WrzjtEUJYWlP9R3w/TvZ91IA4E6PqqfjfKi6DKiJL1+UXdh5PGC/6uhZfs0pTTnmXvWmDfVdEr1xibpZixRPxJRa+AzVSVO5dBnrwP419n/xwuQ3mE0ig0zlx8kDHIfSReDfkECt+0ya+YH4XUCrkBZFdKulfRme7zNa6teEz7W50AUQ82HLahnKQLU/qsdbytISmU7GoIoNvTzRTr1pzUfaFRr4BHxCCjJsclXXgjpUppSolWN7MlGuq/JDWxijs0efvBG96OiVaIQYiVzTiIsLyKauWwN+Vtaz2mrKkNKg79eyAr8XzODedDSwMZ2NjtL+IzLlqZYAY7phx6bg2jpwj/c2o5PdDVNuyBxL52RTwyCbPiOOxUpTiLxm6ET1age8zYdUJVUtLdsmVEra3Q8G5CzsQJSR+dRwWUvu2hFOYM1yukoCfJXgc938amHgu4W/xOLAMLdPUSF3Jc5NsEkiYDzYLo7wWNRokhwu1k3w3LIEoHkd5BmiC8mEWG5iH3aZiqKW/hpaXiPJn4OCwWIbCuuKEKNk0SgSs/BWTesclKPI5vp31HdfieyAU+/Lcb3MheXzY0sTYBN53B1A2R4huhd8sacD9EHxbpQIF33HKQNmAAKLrdx0lh+zqAGHHvfI7xBrIzi9D/S9AzHRcjER1MQiqabiN6xoh4LWlvZp/anNvxe135rOa77IkTr4mqFSoPszDjOUvH3EZ6Kpu6olOnhtgc1bzkgSuCZKaTzqxERGg3VXg3VyFLquqEskHfvHtSrb5YAxysRChMHQrF383dEVNXQBgewjI8TKNsi+B83OlH+KeSLHpYKgwano4N7SLUFKUT2zoTUAZIDdVXJj65Rg0q2WGN+GJ32YAGyqiLDR8TQ4EgNp78zYw/LdzNdDH6ZbqTsrtJRRltpMzXt6JV9uS79/dl1md+ihppTC1OC7qfPRrsLHipIbYZ6Dbp/aOyilVriwccPIWSAE+VxN7FUIGYv2EHlMvxnv5+p0L4QCwQf1wNl01H4AY3QTAb67mKRzt6r06BPSQqzd6IixPBfZFgYxvLQVa/jXv73tsYNrlB8PmuWXmIPCnRDuAqXuahTNmcg8Uty7fH6zevAvm6qVaFZ0V4+4Vvc9WaogN7CHfPnEtXMaGu7+YGmUZv7iIA97VBfLBSZez2x6/OFTsoVSMwOMekDY+FwcVhV6oeTduGn5O1+SPVeHfD7iKSdkbqcUDabjJeKaXBj0mC83qpd6c508d7Gsuu4UPUUBg6/tM3+qbHqBAXJUJJmgAOdKTEaeBgKY9RDqmEGTUCD6ZqG9byOTMW/etRBrCD4PY3fvG/Xkd1KGen3BfCOp7vMIbzVMw/Z5L1MmdB7HQLuzneiiMw1VJYIz+WRmalbnA/ug2Ccgf5DmLzMIUJwYrwqMpMkHkVWzWr3fgD4YfEXWIYRuan6X9jUMj6zXp5u6nT9ipAS+V7B12fuu12hmWUNkSt/cm0KKArh9sUS9+etjOr5LGa8o8yFbcbR3GkSTVIYZklmyeixBx9wVNCsvhlhQXio5SRbebcsKupdfLFPd8OJEuAaFePK7iuW0yWtF+rteW9oXA4gZmLQKlpmalCFDYGbIVjpiCdA5CD+fAziqvY3X0xMvAaJnIXq6LdYlw8dlZUqjqyMM3ZfuiGVwS8TxN3Gfoha/yFUrK8nsDgA/InLAc+FkYGI0I2zh3BOa89VmwYYbvVuvvt5IfI4hxeFFDFL/yecZT/PWcC9DPlbA4pljzDYKFnjVZtKPVknuqhMsY6OQIZh91LVncQvzWZSlemu0htPWzfWjCEJNVRqWE6cnkTB62z0Zo1fjUD86BYeAtXpxbDb0Eq6LpjbWzOBYdmxkvss2qZ/ZYuhQFEF8A5zYYFU7jiv6xeeayKRVlPRFT1CqDqKH/M6aiXyqp+gypvaJknPlVH9qXY+GQ1JELhuron7Yx+5lbEbTwHwoLQCY3ZteoYmZ0/hgUD53dHKPXu5xMkUbE3+Xjn/kF1Nl+F8QKNNHVAAdb1W8dbtHd24Bfh0wapfEdABr+E4q+HVOdN1