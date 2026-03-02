Växjö kommun använder ai för att analysera kommunens fakturor. Med hjälp av detta kan man nu följa de konsumtionsbaserade utsläppen – i detalj och nära på i realtid.
Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp
Teknik
Med hjälp av AI analyserar Växjö kommun sina fakturor för att följa sina konsumtionsbaserade utsläpp. Projektet har just tagit klivet från ut från testmiljö och används nu skarpt.
– Möjligheterna är stora, säger Malena Heinrup, hållbarhetsstrateg på Växjö kommun.
Malena Heinrup. Foto: Privat/ Adobe Stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Arbetet började för drygt två år sedan i ett utvecklingsprojekt tillsammans med företaget Measure & Change och Linnéuniversitetet. Växjös bidrag var bland annat att dela med sig av sina e-fakturor som träningsdata och att delta i utvecklingen av verktygets gränssnitt.
hmbGqmgVx3wMfMwvKGerMy0M6/Ri/k2NoogQoT6sRYHpoVusXsgXIEclgLG8eBkH0uE66j+rW2r0kEMT04MaDduc0R2b+5fhWM4Q0XYWUTUWYDwI/5b1h9BWMGhhUY9295hN5HvM4UtIv07kX01n8VM9ANzXzuJ2pe14+j8UgHO/UE6d72r07sVRew2KCeeq4qsipQfq0DArB75ICkKDYqi3jsZgKRZw/G7ei7zhW5XGD1jeW3j3+i43HuVTpfuYZ9lG096jMY6j7Hact1ySIklp2pSw0Ev50qQV9KyScZla53UKAcEar0z6lAXiW6zoRLfanbB9h3xJCJgw5Ku2rHlsUcRDaCdj6HO+14s/BPPDFq0gWLK7MokmbS6iL6WLCYE/cLv/9KLf0faREpuuXCUqcdnAHAXdHMScOxrZ9PsE5V68k0HUkVExTK9+pZs86YkZPpddFCIMt7rR65g5VTcFjRJOItTu1ZwwDxte7QqtK8Vusc/l9LS4Y5NqCPuYcWvCW5rfHxaJAd1pVVu8Ck0HnW+K8xz5bj3aNF9v9Q8OU2RpekpoVQS8+ZSpa1qSWKN/zmi9zBmhLe0MM9JuJg5nHGMcMzbC7QAVPOIMpqV6miHx/69/dPwLb9cyNqEwkm+e0OFmDm1GMxz5zEY1I5bkbghH6ymnZpS3QLgZaiuAgL1rNFgiNlsqf067ELs/yP+p0QZGs1w5lgXKcSstmiPZsPOXy1RGtx9SF5J3AV0/6POUhOjkhZghBZNdX8L8n4dNAzwtl1zHqO+vGRrmy9HpzmxhMJ6QJugjbMEMaHf0THK0xwqyORxeyIN8RBcnrIKsKPZkv1eH+HqnJP8ZSvaaOcoK5TLQSx13BB7UI4+dY9QIFeWMwIAQQ4p8VVJWcisVxM9GJebb41AIn1okzBIlnvx8bB5Im8UWY6AqVki5pKruDsnd+1CnukLhaxiSp3+++ttN5HgKiTsTXLHtxuVnLHpK5MSqdOjRP3RaKo7XQduiPKj5mb9OBv/4v1IJg5QaNrcOKRkT0A29gthUC6MLeC4DootIm/IDhXnzT13lRjai0ObEeRLqR3ghn/fKuLWobFNTTZYIpGZBlgHwSySgozQw8s3jRjSeAnYFhvBdCVp0IAzUyYmBpo4cWafQvq/wKUABXYm7R4UKN+0WUardKEer1C73ncyHmfkQdBsI7cQ/CS2qd9r5D+ax6hYxtqvUn7mHmFxOpeEbazrMHblOCPU2pDMsCeliw222Tt21Y/TJSo8TuzLghOgY9ALpvNWUTykk51cJhjjoFcUdFdiGWee4AQprU9xUvt5wDbCdeIS8NcYaiUbLB0Ku/1Vmea1FhfL2APuqypr00LxJvw02s08qhlKgHaiQtvWsyiUa3+EYD3xE7bM5eDpzx9SVyskZOVF+82onVw+DqBJGY22RLBhcecbT59X11A3qZC21LNKRLfhHDRBJx0q6LKkPYQhkosNlmTDhWBt6g7Hhv5jlaqKs6oAXHnF+c4PlZ18X6rWjdgQwu411Lo2BjC3kE1Uv8qLoSL1xFNmwMRKjacK6qz0dYH2BYhrQ/RjEZ0XWzFw1NouZCB2913luBDxRL/Df1ObxH3pqGE5g8AsrS/HC0Wt5VFn00l2YEGrpcfuF9SJtACkQAvSM8OaquF9L0lgwBczjFZp7L8wGD2VvpGtu4urpTvt/7SjeVLA4lbHoi8XTsUEHfW7lY+f/XKB2l6aVzncNiUnwMNkjquQcf4+EQB/xlkhha/8G4S85ojmhf3wo/7rz5bMUHXKJTMsOKQeS5wuRVbAwZ+AYpoc5lB4Zj0tmfYIsr+aJPjwMrZjnPNeP0HpOt8aPHwOspX2LKv2U8G6oNH81c5P5e1JoezWLJLdq4NVnLuOsaRW00sdVH04C9nGwDre2uYDM/vYEPoRWIWcFservHqB6Ucxo3P0D550Bbxzf8uc57qBNCMORP0VEdRhCqBpksFJbXLvnAhrIFmqHbN5QBVZP07/wAJXBmM0WkLEvfie2CG7Ftrad1m+qlEmw59D6NRou62IxEdghk4sldCAndoMBLH8sQHL3ylGj7rbsSOH9bnIiXad/dj7GkzZibFDiwWQxOWzbSRLVx7PDAeCb/x94oYazuDF96ethWFYyf+34rJMHMW+0QJZKWtw12b3FIwqot1CkmZDyX2p0ILwyVA57EoI6954WAzzPNhpoFDGRpXOF49yE2zm0fZzZhAWedClpDD/32utOop4/wLXkMTruS1GnSaAeho7NEZakuljvhdaMVtrWBCqvoan6fZ7IRj1lacOT0j9odbRSnll1OZi9cu/5a7Ym6djnrII2YxxpHlT3yG3X8JBE8bxP/mZljQhjylsJ/6yYu/sZkEaqYfyv/lgQGqOHWDD/7LiCgBX9Lryfgrm+8SN1bwA1d3mxvEz8+YRz81cz6yq1wBMfSWmC6nUs31x+CN2SACbEW7qi1gjAthC2OETwnEqw2YWIz+/JPUBv6unefgWoG54CEhhoQACQPMJVqkcnKxaIxdaoDc4lISzpEeFAGiaZOlW28qB83U2wm4DFWvpo1N6EN9qqX+mLAg+VojR8+/NckZsXA3mG82Ej9q0330n2fc2Hyv7Gp/jXOTHyKUStJ5UbJDD/wYWb5RWz77qC2PuuRRNQbB5u9Odpqhy2oH3DgF9zNQvwCS2esEs47Pfhsqrt/pijTOC9K4cr4jRHLFpaUcaNx2mCAkc5wok94urUme905wJg4AGFQVN3rBKvq2N38WsTiwf0rAhJZIbJrUvgn+D0WWQi9wNQyncfNTDL4a7x2Dfr6F+2mPrPxLtcj7qdgLiz2v2so9kix4C5QNDnduejhD6g558EHsUsAO32KOfTrT97XeGwtUSMIGGq+JdaQXwRvQugkx0Vj2o1+rYwbbI/F3a2cOBQpG4kz4xZfBnD0hQOPJUUd1CSXY6fDatn5sff6TTMCV2Vhe/RuwMRhj6XPaEXKZ4rSkie0hBAy0gTD51Ixue3lKfvS2X0y3pUfw0Lm1pt9S6FGQH7/o/9pyca2qSVepy5NDRGTuCUgU/kCcDGMTmwugsJAE3aTjngSTiCHmjivKDUx1x16RnTjF4ysyU93oGn+a9YzHcyEo0RxYTUzbEuHuObXggnRYFXxM8DX4okbnsFUxIoB2Tq9lzgt24TfsxkVEQcnLUUx0gP3Co28KTfqFQOXWySF2Uqi53GXiiz4wiOweluxVuOyLNsWoTY3v30oSR9yjVK1nOqBhW7es9v0Pws7TDW32h2deQoTiXyAs9lBOofx91BwYj4efkRzh5EIiZqctbK440YD9Z1uDy/jZwDOwR9/9fz4ZXvv3Q1fQXivT6KF3ums07oH/AOD6NjRmC16uiHl+ogscAoq9frQEGbgELeErN4c6sxVvNCN3zh/xUD4HgpdTwlJMWUHn8oJ/YvgpLCBW1OizoUSzKHbC11sf+56FoZGwEvxX89LFLo4re+s61JG0JwkHCLDKQLXJL0xXSHGvEk2409mZdEA/CgSsrbOACFfB490PjQtkfuTWYXXbT4YCVJrqDnOt7DayfV5sqnodg7zLz4Qarig51bnXlEjKrT1a2ARpmx7c1jegUaHPvDw62yHUyDRVc0NLtVd1Xm4gKu43oYelJtMZFJWmVfm0we7Z01YybyebS1BQ3T6CSJAmNs23tczyanWdzEhqXXELWEN6Ff5exS/z7iv3aIfm1M+BQqa8EB5Q==