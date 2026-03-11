Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

Klimat Ett nytt EU-utvecklat verktyg ska göra det möjligt att räkna ut hur luftföroreningar och kemikalier påverkar både människors hälsa och samhällets ekonomi. Förhoppningen är att ge beslutsfattare bättre underlag när nya miljöåtgärder ska utformas.

Foto: Adobe Stock

EU-projektet Valesor har utvecklat ett nytt onlineverktyg som ska hjälpa till att bedöma hälsoeffekter och samhällsekonomiska kostnader kopplade till luftföroreningar och kemikalier. Verktyget är framtaget efter tre års forskning och ska ge beslutsfattare, forskare och organisationer bättre underlag för hälsokonsekvensbedömningar och kostnads-nyttoanalyser.

Luftföroreningar och kemiska ämnen kopplas till en rad olika sjukdomar och hälsoproblem. Samtidigt är det ofta svårt att beräkna vilka samhällskostnader dessa effekter leder till och vilka åtgärder som ger störst nytta. Enligt Katarina Yaramenka, luftexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet, har behovet av tillförlitliga analysverktyg ökat i Europa.

– Det finns en växande efterfrågan i hela Europa på tillförlitliga verktyg för att värdera kostnader och hälsoeffekter kopplade till luftföroreningar och kemikalier, så det har varit ett centralt fokus för projektet, säger Katarina Yaramenka i en kommentar.

Flera typer av luftföroreningar kan påverka både människors hälsa, klimatet och ekosystemen. Exempel på ämnen som ingår i analyserna är kväveoxider, partiklar, ozon, tungmetaller och olika lösningsmedel. För att kunna uppskatta konsekvenserna krävs modeller som kopplar samman flera olika typer av data, till exempel exponering, sjukdomsrisker och demografiska faktorer.

Det nya verktyget från Valesor bygger på den senaste forskningen om hälsoeffekter av de vanligaste luftföroreningarna och kemikalierna. Genom att kombinera olika beräkningsparametrar kan användaren uppskatta effekter som sjukdomsfall, förlorade levnadsår och förändringar i dödlighet.

En särskild funktion i verktyget är att hälsoeffekterna också översätts till ekonomiska värden. Varje sjukdomsfall kan kopplas till kostnader för sjukvård, produktionsbortfall och mänskligt lidande. De ekonomiska parametrarna bygger på en omfattande genomgång av tidigare forskning och tar hänsyn till regionala skillnader inom Europa.

– Ett mervärde av det här verktyget jämfört med andra liknande verktyg är monetär värdering av hälsoeffekter. Kostnadsparametrarna sammanfattar resultat från en omfattande litteraturstudie och tar hänsyn till regionala skillnader, säger Per Strömberg, miljöekonom vid IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett uttalande.

Användare kan också skapa olika scenarier för hur minskade utsläpp påverkar hälsa och samhällsekonomi. För varje scenario beräknar verktyget bland annat förändringar i dödlighet och sjuklighet samt vilka samhällskostnader som kan undvikas. Det är också möjligt att testa olika värderingsmetoder och justera centrala parametrar för att se hur resultaten förändras.

– Verktyget gör det möjligt för användarna att enkelt testa flera värderingsmetoder, justera värdena för viktiga parametrar och direkt se förändringarna i resultaten, säger Katarina Yaramenka.

Målgruppen för verktyget är beslutsfattare, forskare, akademiker och organisationer som arbetar med miljö- och hälsopolitik. Tanken är att verktyget ska fungera som ett vetenskapligt stöd i arbetet med att utforma regleringar och politiska åtgärder.

EU-projektet Valesor – Valuation of environmental stressors – samlar forskare och experter från elva universitet, institut och konsultföretag i sex europeiska länder. Projektet ingår även i forskningsklustret Meteor, som består av fem projekt som tillsammans utvecklar metoder för att beräkna hälsorelaterade kostnader av miljörelaterade belastningar.

EU Forskning Klimat
publicerad 11 mars 2026
av Ellen Sundström

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

