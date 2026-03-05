Så kan odling stärka lokal resiliens

Hållbarhetsarbete Lokal odling kan bli ett verktyg för ökad beredskap och starkare lokalsamhällen. I ett nytt projekt undersöks hur gemensam odling kan stärka livsmedelsförsörjningen, bygga social gemenskap och bidra till klimatanpassning i glesbygd.

Så kan odling stärka lokal resiliens
Foto: press

Projektet ”Odling & omställning – Vägar till beredskap och hållbar utveckling i glesbygd” är en förstudie i Robertsfors kommun. Den pågår mellan februari 2026 och februari 2027 och ska ta fram ett beslutsunderlag för hur inkluderande odlingsverksamheter kan bidra till klimatanpassning och ökad lokal resiliens i Västerbotten. Arbetet omfattar bland annat behovskartläggning, markprover för att analysera möjliga odlingsytor samt en klimat- och sårbarhetsanalys med fokus på livsmedelsförsörjning i glesbygd. Resultatet ska ligga till grund för ett framtida genomförandeprojekt som stärker beredskap, lokal matproduktion och hållbar utveckling i regionen.

Bakgrunden till projektet är ett växande behov av lokal motståndskraft i en tid av klimatförändringar, störningar i leveranskedjor och ett förändrat säkerhetsläge. Projektledaren Emelie Berglund beskriver att Robertsfors ligger i ett geografiskt utsatt läge.

Klimat social hållbarhet
publicerad 5 mars 2026
av Carolina Högling

